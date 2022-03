Steimker Berg

Viel los auf dem Hof des Deutschen Roten Kreuzes im Walter-Flex-Weg am Steimker Berg: Einen ganzen Nachmittag lang sortierten 20 Kinder und Jugendliche des Jugendrotkreuzes Wolfsburg-Mitte unzählige Spendensäcke für Flüchtlinge aus der Ukraine. Die jungen Leute waren engagiert bei der Sache.

Die Spendensäcke müssen genau aussortiert werden

Dabei fanden sie auch weniger schöne Dinge, zum Beispiel eine volle Babywindel. Nach Angaben von Christopher Bleuel, Leiter des Jugendrotkreuzes, muss sehr genau aussortiert werden. Jacken mit kaputten Reißverschlüssen, Stiefel, bei denen der Lack ab ist, weiße T-Shirts mit gelben Flecken – „alles, was verdreckt oder kaputt ist, sortieren wir aus“, so Bleuel. Im Regelfall seien die Sachen aber gewaschen und sauber.

Akribisch: Die Kleidungsstücke mussten genau auf Verschmutzungen und Löcher untersucht werden. Quelle: Roland Hermstein

Es gebe aber durchaus Säcke, bei denen nicht klar sei, ob das eine Spende oder eine Entsorgung gewesen sei. „Gut gedacht ist nicht immer gutgemacht“, sagt der Ortsleiter des DRK Wolfsburg-Mitte und bittet alle Spender, sich an dem Grundsatz zu orientieren: „Ich spende nur, was ich selbst noch anziehen würde, denn Kleiderspenden ist keine günstige Entsorgungsmöglichkeit.“

Hinter Spendenaktionen steckt ein Riesenaufwand

Der organisatorische Aufwand, der hinter den Spendenaktionen steckt, ist enorm. Umso erfreulicher, dass Kinder- und Jugendliche Verantwortung übernehmen und mit anpacken. Joanna Carli (15) sagt: „Ich fange einfach an zu sortieren, dabei muss vieles entsorgt werden.“ Einige Helferinnen und Helfer sind Mitglied beim Jugendrotkreuz, andere sind wegen des Ukraine-Krieges dabei. So wie Marius Evers (15). „Ich bin hier, weil ich den Leuten im Krieg helfen will und mein Freund mich mitgenommen hat.“

Christopher Bleuel erfährt in den Gesprächen mit den Kindern, dass diese ständig mit dem Thema im Kontakt seien, in der Schule, zu Hause, durch Medien. „Die Konfrontation mit dem Krieg kann mitunter verstörend auf die Kinder wirken. In der Gemeinschaft zu helfen hilft den Kindern wiederum das Ganze zu verarbeiten“, sagt der erfahrene Jugendgruppenleiter. „In Gemeinschaft ist das immer gut“, bestätigt Marius.

DRK bittet um Sachspenden Der Kreisverband des Deutsche Roten Kreuzes (DRK) in Wolfsburg bittet um folgende Sachspenden für Flüchtlinge aus der Ukraine: – Servietten – Waschmittel – Medikamente (nicht abgelaufen und in Originalverpackung!) – Erste-Hilfe-Artikel (neu) – Wäscheständer – Kaffeekannen – Putzmittel (Spüli, Putzlappen) – Batterien, Powerbanks – Pyjamas Gern schon in Kartons verpackt: – Tee – Kaffee – Kakao – Müsli – Milch – Marmelade Die Spenden können in der Lagerhalle des DRK in der Borsigstraße 7 zu folgenden Zeiten abgegeben werden: – Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.30 bis 14.30 Uhr – Mittwoch von 13 bis 18 Uhr

Nachwuchsförderung beim DRK

Jugendgruppenleiterin Kaja Friedel (14) betont: „Beim Sortieren denken wir schon daran, warum wir hier sind, aber wir haben trotzdem Freude.“ Bleuel ergänzt: „Solche Veranstaltungen dienen auch immer der Nachwuchsförderung.“

Die Mitgliedschaft im Jugendrotkreuz Wolfsburg-Mitte ist kostenfrei und möglich für junge Menschen zwischen 6 und 27 Jahren. Wer Interesse am Jugendrotkreuz hat, kann eine E-Mail an jrk@drk-wolfsburg-mitte.de senden oder ohne Anmeldung einfach zur nächsten Gruppenstunde kommen. Mehr Infos auf www.jrk-wolfsburg-mitte.de.

Von Sabrina Fricke