Wolfsburg

Vielen Menschen – vor allem Jugendlichen – ist wegen des Corona-Lockdowns langweilig. Andere wiederum haben ein neues Hobby angefangen. So auch die 15-jährige Emilia Gadzhieva aus Wolfsburg. Sie hat im Frühjahr 2020, während des ersten Lockdowns, mit dem Zeichnen angefangen. Inzwischen probiert sie sogar Aquarell-Malerei aus.

In der WAZ-Serie „Jugendliche und Corona“ erzählen junge Wolfsburger, wie sie die Pandemie erleben und welche Freizeitaktivitäten sie am meisten vermissen. Der Student Stefan Schell lernt nur zuhause am Schreibtisch und hat kaum soziale Kontakte. Ähnlich geht es der jungen Mutter Mira Bartels, die 20-Jährige würde mit ihrer Tochter Rosalie lieber zum Babyschwimmen gehen anstatt viel Zeit in den eigenen vier Wänden zu verbringen.

Emilia kommt gut mit dem Homeschooling zurecht

Diesmal erzählt Emilia, wie sie sich von Corona ablenkt. Für das Gespräch traf sich die WAZ mit der 15-Jährigen im Mädchentreff „Rote Zora“ in der Porschestraße. Auf dem Sofa würde sie normalerweise mit ihren Freundinnen sitzen und quatschen. Doch wegen der Pandemie bleibt die Zora geschlossen. Die Ansprechpartnerinnen Katja Schaper und Kira Hallwachs unterstützen die Mädchen und jungen Frauen mit Tipps gegen den Corona-Blues und sind telefonisch zu erreichen.

Tipps gegen Corona-Blues: Kira Hallwachs ist Mitarbeiterin im Mädchentreff „Rote Zora“ und telefonisch zu erreichen. Quelle: Roland Hermstein

Sofort nach der Begrüßung plauderte Emilia über das Homeschooling. Dieses Thema beschäftigt die Jugendlichen. Denn auch Inka, die bei der Serie über ihren Corona-Alltag spricht, fing damit an. Emilia geht in die 9. Klasse der Oberschule in Westhagen und könne relativ gut mit dem Lernen zuhause umgehen. „Es fühlt sich jedoch so an, als ob die Aufgaben jeden Tag mehr werden“, so Emilia. Denn an der Schule werden die Aufgaben nicht für eine Woche verteilt, sondern täglich auf der Lernplattform „Itslearning“ veröffentlicht.

Die Wolfsburger Schülerin hat sich zuerst mit Videos abgelenkt

Ein weiteres Problem ist die Ablenkung. Schließlich sei der Computer während des Homeschoolings an und der Streaming-Dienst Netflix schnell geöffnet. „Mein Handy mache ich erst an, wenn ich die Aufgaben fertig habe“, so Emilia. Meistens sitzt sie bis 11 Uhr am Schreibtisch und spätestens danach guckt sie eine Comedy-Serie, spielt ein Videospiel oder scrollt durch die App „TikTok“. Dort laden private oder berühmte Menschen kurze Videos hoch. „Manchmal schaue ich mir eine Stunde Videos an“, sagt die junge Wolfsburgerin.

Jedoch hat sich Emilia nicht nur mit Videos abgelenkt, sondern mithilfe von so genannten „Tutorial“, also Erklär-Videos, das Zeichnen beigebracht. Damit hat sie bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 angefangen. Die 15-Jährige skizziert meistens Cartoon-Figuren oder reale Personen. Nun probiert sie das das Aquarell-Malen aus. „Ohne die Pandemie hätte ich dafür keine Zeit“, merkt Emilia an. Und falls doch Langeweile droht, nimmt die Wolfsburgerin ein Buch in die Hand. „Denn auch zum Lesen habe ich jetzt viel mehr Zeit und Ruhe“, so Emilia.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig