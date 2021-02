Wolfsburg

Mira Bartels (20) hat sich mit ihrer Tochter Rosalie (1) auf die Krabbelgruppe und den Baby-Schwimmkurs gefreut. Doch wegen Corona sind solche Aktivitäten und Treffen ausgefallen. Stattdessen geht die junge Mutter mit ihrer Tochter jetzt häufiger spazieren. Im vierten Teil der Serie „Jugendliche und Corona“ erzählt die junge Wolfsburgerin, wie sie den Alltag mit Kind unter Corona-Bedingungen meistert und wie die Pandemie die Kindererziehung beeinflusst.

Mira und Rosalie wohnen mit Papa Steffen zurzeit noch in der Wolfsburger Nordstadt. Der 26-Jährige arbeitet als Kälteanlagenbauer, sodass er jeden Tag unterwegs ist und Menschen trifft. Für Mira und Rosalie ist der Alltag manchmal einsam. „Ich hätte mir gewünscht, dass Rosalie viele Kinder kennenlernt und mit ihnen spielt wie zum Beispiel in der Krabbelgruppe oder beim Schwimmkurs“, sagt die gebürtige Braunschweigerin.

Teen-Mom Gruppe in der „Roten Zora“ fällt wegen Corona aus

Auch auf die Teen-Mom-Gruppe hat sich Mira gefreut. Die Treffen finden normalerweise jeden Dienstag von 10 bis 12.30 Uhr im Mädchentreff „Rote Zora“ in der Porschestraße 90 statt. Im Teen-Mom-Raum haben die Schwangeren und jungen Mütter mit den Sozialpädagoginnen Kira Hallwachs und Katja Schaper gefrühstückt und geredet – so war es jedenfalls vor Corona. „Üblicherweise haben Katja und ich die Kinder auch mal auf den Arm genommen, um die Mütter zu entlasten. Doch das ist jetzt nicht erlaubt“, erklärt Kira Hallwachs von der Roten Zora.

Mira Bartels und Töchterchen Rosalie beim Kochen: Den Alltag mit als junge Mutter in Corona-Zeiten zu bewältigen, ist manchmal gar nicht einfach. Quelle: Roland Hermstein

Im Sommer haben sich die Wolfsburgerinnen noch draußen auf dem Balkon getroffen, im Herbst durften noch zwei junge Frauen mit Babys kommen und inzwischen fallen die Treffen aus. Für das Interview mit der WAZ wollte sich Mira gerne in der Roten Zora treffen. „Somit haben wir gleich einen langen Spaziergang und einen Tapeten-Wechsel“, so die Mutter.

Normalerweise findet jeden Dienstag ein Teen-Mom-Treffen im Mädchentreff „Rote Zora“ statt, wegen Corona fallen diese Termine vorerst aus. Quelle: Roland Hermstein

Rosalie kam vor dem Ausbruch der Pandemie zur Welt

Zuerst saß Rosalie noch still und schüchtern auf dem Boden, doch nach kurzer Zeit krabbelte sie in alle Richtungen, plapperte, spielte mit der Rassel und zog sich sogar am Tisch hoch. Die Kleine feierte am 21. Januar ihren ersten Geburtstag. Mira ist während ihrer Ausbildung zur Dachdeckerin schwanger geworden, zurzeit ist sie in der dreijährigen Elternzeit. Sie ist froh, dass die Geburt noch vor dem Ausbruch der Pandemie war und Steffen somit bei der Geburt dabei war. „Ich hatte Glück, dass er die ganze Zeit dabei sein durfte. Ansonsten wäre es schrecklich gewesen“, so die Mutter.

Wolfsburger Familie zieht von der Nordstadt nach Grafhorst

Damit Rosalie bald mehr Kinder kennen lernen kann, zieht die kleine Familie im März nach Grafhorst. „In dem Ort wohnen meine Eltern, es gibt viele Nachbarskinder und wir haben einen Garten. Das ist besonders schön für Rosalie“, erzählt Mira. Vor dem Umzug möchte die junge Wolfsburgerin noch zahlreiche Möbel verkaufen. Wegen der vielen Zeit zuhause ist der 20-Jährigen nämlich klar geworden, dass sie zu viele Sachen besitzt. „Ich möchte in der neuen Wohnung minimalistisch leben“, betont Mira.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig