Jugendhaus Ost: Geheime Kellerbar bei Sanierung entdeckt

Spannende Entdeckung bei der Sanierung des Jugendhauses Ost zwischen Berliner Ring und Walter-Flex-Weg: Bei Bauarbeiten an einem seit Anfang der 80er-Jahre gesperrten Raum kamen drei darunter verborgene Kellerräume zum Vorschein, die einst als geheime Kellerbar dienten. Die bewegte Geschichte des denkmalgeschützten Barackenbaus aus dem Jahr 1938 ist um ein Kapitel reicher.

Weder Wasser noch Strom, aber Wodka und Bier für eine Mark

„Die nicht mehr zugänglichen Kellerräume wurden – samt Sofa und Studentenfutter – in einem gut erhaltenen Zustand entdeckt und vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege als Teil des Denkmals in das Verzeichnis mit aufgenommen“, teilt die Stadt mit. Durch Berichte von Zeitzeugen könne die letzte Nutzung auf ein Zeitfenster in den 80er-Jahren eingegrenzt werden. In der illegalen Kellerbar gab es weder Strom noch fließend Wasser oder eine Heizung – dafür aber Wodka-Lemon und Karlsquell Edel-Pils für jeweils eine Deutsche Mark.

Bilder von der Sanierung des Jugendhauses Ost:

Aktuell ist laut Verwaltung geplant, den Raum über dem Keller wieder zu nutzen, nicht jedoch den Keller darunter. „Die vorgefundene Kellerdecke ist in Teilen infolge des damaligen Brandereignisses nicht mehr tragfähig. Eine Lösung, die neben denkmalpflegerischen Aspekten auch die aktuellen statisch-konstruktiven Erfordernisse berücksichtigt, wird zurzeit erarbeitet“, heißt es von der Stadt.

Sanierung soll im kommenden Frühjahr abgeschlossen sein

Im November 2019 begann die Sanierung des Gebäudes, mit der Fertigstellung der Sanierung wird im kommenden Frühjahr gerechnet. Die Stadt stellt für das Projekt knapp zwei Millionen Euro zur Verfügung. Der erste Bauabschnitt umfasste die Sockelsanierung und Tiefbauarbeiten für den Eingangsneubau und den Werkstattvorbereich. Danach begann die Dachsanierung, die Demontagearbeiten im Innenbereich und der Innenausbau im Bestand und im Neubau.

Die Geschichte des Jugendhauses Ost Das Jugendhaus Ost ist der einzig verbliebene Teil der früheren Barackensiedlung am Bullenberg, die 1938 errichtet wurde. Das Gebäude wurde als „Preußisches Neumessungsamt“ errichtet und nach dem Krieg in „Katasteramt Wolfsburg“ umbenannt. Ab 1962 diente es als Außenstelle des Gifhorner Finanzamtes und wurde für Gottesdienste der Adventistengemeinde vermietet. Durch Eigeninitiative von jungen Wolfsburgern und der Unterstützung der Stadt konnte der Bau 1978 vor dem Abriss bewahrt werden. Seither wird es als selbstverwaltetes Jugendhaus genutzt.

Mit der Sanierung soll das denkmalgeschützte Gebäude erhalten und modernisiert werden. Außerdem sollen einzelne, nach Brandschäden gesperrte Bereiche wieder in Schuss gebracht werden. „Die Arbeiten im Ost schreiten aktuell stetig voran, wie beispielsweise am Eingangsneubau oder in der ehemaligen Heizzentrale“, so die Verwaltung.

Das Gebäude ist Teil der ehemaligen Barackensiedlung am Bullenberg und damit eines der letzten drei geschützten Barackenbauten aus der Zeit der Stadtgründung. Seit 1978 wird es vom selbstverwalteten Jugendhaus Ost genutzt. Wer sich an eigene Erlebnisse in der Kellerbar erinnern kann, kann Berichte per ­E-Mail an sekretariat.hochbau@stadt.wolfsburg.de senden.

