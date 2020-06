Wolfsburg

Mats Hummels, Mario Götze, Rainer Calmund, Anna Netrebko – den Original-Mini von Deutschlands beliebtesten Fußballtrainer Jürgen Klopp haben schon viele Stars signiert. Am Dienstag kamen die Autogramme aller VfL-Kickerinnen dazu. Das Fanprojekt „Wir lieben Fußball“ machte mit dem „Kloppocar“ in Wolfsburg Station und wollte unbedingt den Deutschen Fußballmeister 2020 auf dem Auto verewigen. Auch Sozialdezernentin Monika Müller signierte das Auto.

Das Fanprojekt „Wir lieben Fußball“ hat den Mini, Baujahr 2003, aus Kloppos Mainzer Zeiten vor einiger Zeit erworben und vom Dresdner Künstler Traffic Art graphisch gestalten lassen. Vorgabe: Der Mini solle Stationen aus dem Leben von Jürgen Norbert Klopp zeigen. „Traffic Art hat neun Monate an dem Auto gearbeitet“, sagt Tom Tom – er nennt nur seinen Künstlernamen – vom Fanprojekt „Wir lieben Fußball“.

Jugendtrainer und Kult-Schauspieler

Der Dresdner Künstler hat tolle Arbeit geleistet: Er malte Bilder vom kleinen Jürgen ebenso aufs Auto wie Porträts seines Jugendtrainers Ulli Rath beim FC Glatten, seiner Dortmunder Meistermannschaft (2011 und 2012), von bekennenden Kloppo-Fans wie Bond-Darsteller Daniel Craig und Kult-Schauspieler Samuel L. Jackson sowie von Klopp als strahlender Coach des FC Liverpool. Dazwischen Wappen seiner Fußballer-Stationen und Bilder von Weggefährten.

Neven Subotic unterschrieb als Erster

Und viele Unterschriften: „Als Erster überhaupt hat Neven Subotic unterschrieben, der unter Klopp in Dortmund gespielt hat und heute bei Union Berlin kickt“, berichtet Tom Tom. Die Bundesliga-Teams von Union Berlin, FSV Mainz und RB Leipzig haben komplett unterschrieben – und natürlich die Fußballfrauen des VfL um Lena Gößling und Alexandra Popp: „Wir wollten unbedingt den amtierenden Deutschen Meister der Frauen auf dem Auto verewigen“, so Tom Tom. Am Samstag sei man in München mit den Spielern des FC Bayern verabredet.

Und dann? „Sobald der britische Premierminister Boris Johnson und das Corona-Virus es zulassen, wollen wir mit dem Mini natürlich zu Jürgen Klopp nach Liverpool“, betont Tom Tom. Bis dahin hoffe er, noch viele Spenden für vier gemeinnützige Organisationen zu sammeln: „wekickcorona.de“, Ulf und Benny Kirsten-Stiftung, Penny Lane Liverpool und Strawberry Fields Forever (ebenfalls Liverpool). Was genau mit Klopps Mini passiert, steht hingegen noch nicht fest.

