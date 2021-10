Jubiläum: Das Bikerfrühstück Wolfsburg feiert seinen 25. Geburtstag

Wolfsburg

Damit hat beim ersten Treffen niemand gerechnet: Die Interessengemeinschaft Bikerfrühstück Wolfsburg feiert 25-jähriges Bestehen. Die Geburtstagstour führte die Motorradfreunde aus historischen Gründen nach Pfarrweisach in Franken. Weitere Touren und Veranstaltungen folgten.

Im Sommer 1996 ging’s los am „Pfannkuchenhaus“

Die Geburtsstunde des Bikerfrühstücks Wolfsburg schlug im Sommer 1996: Damals hatten sich Motorradfahrer zum Frühstück am „Pfannkuchenhaus“ verabredet. „Dort standen 50 Motorräder“, berichtet Frank Brückner, einer der Mitbegründer. „Damit hatte niemand gerechnet.“ 15 bis 20 Motorradfahrer hatte man erwartet. „Jetzt musste ganz schnell ein Plan her. Wir hatten ja auch noch keine Tourguides bestimmt.“

25 Jahre Bikerfrühstück Wolfsburg: Die Jubiläumstour führte nach Franken. Quelle: privat

Egal: Mit ein bisschen Chaos und Improvisation fuhr man gemeinsam zum Arendsee - schon damals ein beliebtes Ausflugsziel für Biker in der Region. Aber erst gab es – natürlich - ein reichhaltiges Frühstück. Nach der Tour hätten dann viele gesagt: „Wir sind beim nächsten Mal wieder dabei!“ Dabei, berichtet der heutige Organisationsleiter Gerd Schlensok, sei das gar nicht geplant gewesen. Egal: „Zwei Wochen später, bei der nächsten Tour, waren 105 Motorräder dabei…“

Gemeinsam frühstücken und Motorrad fahren

Gemeinsam frühstücken und gemeinsam Motorradfahren - das prägt die Interessengemeinschaft seit vielen Jahren. „Wir sind kein Club und kein Verein“, sagt Gerd Schlensok. „Bei uns gibt es auch keine Verpflichtungen. Wir sind eine Gemeinschaft, die einfach ein gemeinsames Interesse verfolgt: Motorrad zu fahren, gleichgültig, in welchem Alter man ist oder welches Motorrad man fährt.“ Unabhängig davon, ob man Führerscheinneuling ist oder schon seit 20 Jahren im Urlaub die Alpen auf zwei Rädern bereist.

Es gibt sogar ein Jubiläumslogo. Quelle: privat

Einige Aktionen des Bikerfrühstücks Wolfsburg waren sehr öffentlichkeitswirksam – etwa die Sicherheitstrainings auf dem großen VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße. Auch bei den Motorradmessen im CongressPark war die IG Bikerfrühstück oft dabei. Traditionell ist die jährliche Bikerrallye, die in verschiedenen Formen steigt. Weitere Aktivitäten sind nach wie vor gemeinsame Sonntagstouren, Sonntagsfrühstücke und auch Wanderungen – gerne auch mal zu Fuß.

In 25 Jahren sind viele Freundschaften entstanden

In den vergangenen 25 Jahren habe es natürlich Fluktuation gegeben, aber es seien auch viele Freundschaften entstanden, sagt Gerd Schlensok. „Auch mehrere Ehen sind gestiftet und Hochzeiten gefeiert worden.“ Das alles wäre ohne die Gründer und die engagierten Aktiven gar nicht möglich, betont Catrin Schlensok. Etwa die Alterspräsidenten Gisela und Otto Wacker sowie Holger Plünnecke und Beate Plünnecke-Kramer, Ramona Kroll, Heike und Matthias Volk. „Ohne sie würde es unsere Interessengemeinschaft nicht so lange geben.“

Und auch der jährliche Veranstaltungsplan basiere auf diesem Zusammenhalt: „Der wird am Ende einer jeden Saison neu mit Ideen bestückt, diskutiert, geplant und im Januar des neuen Jahres veröffentlicht“, so Gerd Schlensok, der die IG seit 2007 gemeinsam mit seiner Frau Catrin leitet. „Auch wenn 2020 so gut wie keine Tour planmäßig stattfinden konnte, haben wir den Mut nicht verloren und für 2021 viele interessante Veranstaltungen und Touren geplant.“ Die erste Tour führte die Motorradfreunde über Pfingsten ins Sauerland.

Die Jubiläumstour führte nach Franken

Die Jubiläumstour führte nach Franken. „Dort haben wir viele tolle Kurven und interessante Ziele, aber auch das Essen und die Gastfreundschaft genießen dürfen.“ Für die IG, so Catrin Schlensok, sei auch deswegen 2021 ein ganz besonderes Jahr. „Und unsere Aktiven sorgen dafür, dass wir mit all den Mitfahrern, Guides, Ideenbringern und Mitstreitern das Bikerfrühstück mit Leben füllen und dass es auch in 25 Jahren wieder etwas zu feiern geben wird.“

Infos zum Bikerfrühstück Wolfsburg gibt es unter www.bikerfruehstueck.net.

Von Carsten Bischof