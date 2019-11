Bald ist sie wieder da, die Zeit des geselligen Adventsbummels. Manche Weihnachtsmärkte zielen nur auf den Trink- und Ess-Konsum der Gäste, andere warten auch mit schönem Kunsthandwerk auf. Was halten Sie von diesem Trubel. Was ist Ihre Meinung? Wer an unserer WAZ-Umfrage teilnimmt, kann einen 100-Euro-Gutschein der Konzertkasse gewinnen.