Kabarettist Jochen Malmsheimer zündet Wort- und Lachfeuerwerk

An herzhaftem Lachen mangelt es bei Auftritten des Kabarettisten Jochen Malmsheimer wahrlich nicht – so auch am Samstagabend im Wolfsburger CongressPark. Das jedoch Publikum und Künstler gemeinsam Tränen lachen, ist dann doch ein eher seltener Anblick. Schuld war an diesem Abend ein Versprecher Malmsheimers. Doch dass die Zunge dieses begnadeten Wortakrobaten bei seinen beinahe wahnwitzigen Sprachkreationen und dem oftmals genauso wahnwitzigen Vortragstempo nicht viel öfter ins Schlingern und Verknoten gerät, ist dabei die eigentliche Sensation.

Sätze, so verschlungen und originell, dass sie eigentlich patentiert gehören, wurden den Zuschauern reihenweise um die Ohren gehauen. Mal als dramatisch vorgetragene, fast schon an biblische Psalmen erinnernde Anrufung seines Agenten, mal als lautmalerisches Gedicht, in dem Städtenamen zu Verben werden.

Der Alltag gnadenlos ausgeschlachtet

Einmal mehr zeigte sich Malmsheimers Kunst, aus dem Alltäglichem, zum Schreien komische Pointen zu schöpfen. Nach seinen berühmt gewordenen Gedanken zum Wurstbrot oder der Hose stand nun eine zwölfstündige Busfernreise nach Venedig im Zentrum seines Programms „Dogensuppe Herzogin – ein Austopf mit Einlage“. Diese „impliziere, drohe ja sogar mit der Anwesenheit einer Gruppe“ griesgrämte er verheißungsvoll.

Publikum geht mit auf die Reise

Das ganze Elend der Reise breitete er dann so detailliert aus, dass man sich selbst mit ihm leidend in dem Gefährt wähnte. Angefangen bei dem wohl eher für „Schüttgut wie japanische Touristen oder Schulkinder“ statt für „Kerle seines Formats mit offensichtlich dreidimensionaler Anmutung“ konzipierten Innenraums, über das olfaktorische Poutpourri der mitgebrachten Speisen der Mitreisenden bis hin zu den Eigenheiten jener selbst.

Da wäre etwa das „zweiköpfige Windjackenensemble“ mittleren Alters, dass sich mit „Vati und Mutti anredet, also alle sexuellen Aktivitäten zugunsten gemeinsamer Bügelabende aufgegeben hat“ oder die „barocke Dame“ und ihr eher „gotischer“ Ehemann, der so kerzengerade auf seinem Platz sitzt ohne mit dem Rücken die Lehne zu berühren, so dass nur ein „rastbares Scharnier auf Hüfthöhe“ zur Erklärung reichen kann. Beschreibungen, zu denen wahrscheinlich fast jeder im Spiegelsaal des CongressParks die passenden Bilder und eigenen Erfahrungen sogleich im Kopf hatte.

Moralische Botschaft und AfD-Schelte

In seiner klamaukigen Erzählung, die schließlich in einem irrwitzigen Tagtraum mit den versammelten literarischen Helden seiner Jugend mündete, hatte Malmsheimer aber auch eine wichtige Botschaft verpackt. Und zwar die, sich wieder mehr seines eigenen Verstandes zu bedienen, mal zum Buch zu greifen, statt immer nur zum Handy, um so Menschlichkeit und Tugend der immer weiter verbreiteten Ignoranz und Dummheit entgegenzustellen.

Bei der Frage, wen er für diese negative Entwicklung mitverantwortlich machte, nahm er natürlich auch kein Blatt vor den Mund: AfDler Gauland, von Storch, Höcke und Co.. Für seinen Vorschlag, sie gemäß ihres intellektuellen Vermögens statt in der Politik als „Einkringler von Hundehaufen am Sandstrand“ oder „Anstreicher von Off-Shore-Windanlagen“ einzusetzen, erntete er Sonderapplaus.

