Jetzt kommt der Osten: Landespolitiker schließen Pakt für die Region

Hannover

Die Region Braunschweig-Wolfsburg hat viele Stärken – sie muss sie nur noch besser nutzen und herausstellen. „Sie sind die größte Wirtschaftsregion Niedersachsens und eine der forschungsintensivsten in Europa, Sie können viel selbstbewusster auftreten“, empfahl Innenminister Boris Pistorius ( SPD) am Mittwochabend in Hannover den Akteuren des Bündnisses Allianz für die Region. Der Politiker war spontaner Gast einer Auftaktveranstaltung der Allianz mit mehr als 60 Vertretern aus Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Politik aus Braunschweig, Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine, Salzgitter, Wolfenbüttel und Wolfsburg. Ziel des Abends: Die Teilnehmer wollen künftig noch enger zusammenarbeiten, auch um der Bedeutung der Region in der Landespolitik stärkeres Gewicht zu verleihen. Pistorius begrüßte die geplante stärkere Zusammenarbeit und zitierte aus einer, wie er sagte, „legendären Szene“ aus dem Film „Startrek III“: „Das Wohl von Vielen wiegt schwerer als das Wohl von Wenigen oder Einzelnen.“

Zusammenschluss ist eine Premiere

Erste konkrete Rückendeckung aus der Politik gibt es bereits. Die Landtagsabgeordneten Dr. Christos Pantazis ( SPD), Frank Oesterhelweg ( CDU), Imke Byl (Grüne) und Björn Försterling ( FDP) zeigten, dass sich das oft erwähnte „ Kirchturmdenken“ überwinden lässt: Gemeinsam unterzeichneten sie den „Harz-Heide-Pakt“ als überparteilichen Zusammenschluss, den es in dieser Form noch nie gab. Die Abgeordneten wollen die Region gemeinsam stärken und streben „größtmögliche Unterstützung im parlamentarischen und außerparlamentarischen Raum an“. Dazu solle es auch regelmäßige Treffen geben.

„Es liegt nicht am Geld, Geld ist da“

„Mehr als eine Million Menschen leben in unserer Region“, sagte der Braunschweiger Oberbürgermeister Ulrich Markurth ( SPD). Diese Größe müsse stärker zur Geltung kommen. Er appellierte an Geschlossenheit im Auftreten der Kommunen, über die eigenen Zuständigkeiten hinaus. Das große Potenzial etwa bei Mobilitätskonzepten, Infrastrukturprojekten, Regionalverkehr und ÖPNV könne gemeinsam viel besser genutzt werden, als wenn jeder nur an sich denkt. „Es liegt nicht am Geld, Geld ist da“, meint der Oberbürgermeister. „Wir müssen darstellen, wofür wir das Geld brauchen, um früh in Förderkulissen reinzukommen.“

Neues Projektbüro soll koordinieren helfen

„Wir stehen im Wettbewerb um Fördermittel, die im europäischen Haus weniger werden“, sagte auch Matthias Wunderling-Weilbier, Landesbeauftragter des Amtes für regionale Landesentwicklung in Braunschweig. „Um Projekte voranzubringen, brauchen wir drei Treiber: die kommunale Familie, die Wirtschaft und die Wissenschaft.“ Gemeinsam würden diese drei Einheiten zukunftsfähige Strategien entwickeln. Dies solle ausgebaut werden, um eine neue Dynamik des Zusammenhalts zu erreichen. Das neue Projektbüro Südost-Niedersachsen sei dafür die zentrale Anlaufstelle. Es greift Projekte und Ideen auf, setzt diese um und kümmert sich um das Fördermanagement.

Nach dem Auftakt soll das Konzept des Projektbüros jetzt mit dem Land, den Kommunen und regionalen Akteuren angestimmt und auf den Weg gebracht werden. Das nächste Treffen in großer Runde ist für Sommer 2020 geplant.

Von Jan Tiemann