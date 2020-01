Jembker Hof Revival Party: WAZ verschenkt zehn Eintrittskarten

Wolfsburg

Diese Fete ist ein Dauerbrenner in Wolfsburg: Olaf Lorenzen lädt am Samstag, 1. Februar, ab 21 Uhr zur mittlerweile 37. Jembker Hof Revival Party in den Club „Weekend“ ( Heinrich-Nordhof-Straße 71) ein – und die WAZ verschenkt fünfmal zwei Eintrittskarten. Wer Tickets ergattern will, sollte am heutigen Donnerstag zwischen 6 und 18 Uhr die Telefonnummer 0137 / 9880 870 07 anrufen – mit etwas Glück gewinnt er zwei Karten.

Beliebtester Club der Region

Der Jembker Hof war von 1979 bis 1985 der beliebteste Musikclub der Region. Die Original-DJs Olaf Lorenzen und Hansi Narnhofer haben Jahre später die Jembker Hof Revival Partys ins Leben gerufen, an verschiedenen Standorten. Narnhofer ist im vergangenen Jahr gestorben, Lorenzen führt das Konzept erfolgreich weiter. Supertramp, Status Quo, Suzi Quatro – die beliebtesten Hits von damals legt er auch heute auf.

Gratis-CDs für Besucher

Mit einem Unterschied: Plattenteller oder CD-Player bedient Lorenzen nicht mehr: „Ich habe alle Hits im Computer“, betont er lachend. „Deshalb verschenke ich bei der Jembker Hof Revival Party meine letzten CDs.“ Jeder Partygast kann sich so viele Silberlinge aus den Kartons nehmen, wie er mag. Und beim Hören die Zeit im Jembker Hof wieder aufleben lassen.

Von Carsten Bischof