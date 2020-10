Wolfsburg

Bei der Konzertreihe „Jazz & more“ findet noch bis Sonntag, 4. Oktober, täglich ein Konzert auf dem Hugo-Bork-Platz statt. Am Freitag, 2. Oktober, spielt von 15 bis 18 Uhr die Red Onion Jazz Company, am 3. Oktober von 11 bis 14 Uhr Frisco Five. Das Abschlusskonzert mit der Traditional Old Merry Tale Jazzband von 13 bis 16 Uhr am 4. Oktober bildet den Rahmen für einen Verkaufsoffenen Sonntag.

Die Geschäfte der Innenstadt und die Designer Outlets Wolfsburg ( DOW) öffnen am 4. Oktober von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. „Wir freuen uns, dass wir mit dem finalen Auftritt beim diesjährigen ‚Jazz & more‘ einen unterhaltsamen Rahmen für den Verkaufsoffenen Sonntag schaffen konnten“, erklärt Frank Hitzschke von der Wolfsburg Wirtschaft- und Marketinggesellschaft ( WMG).

Die Konzertreihe „Jazz & more“ hat an bisher drei Veranstaltungstagen zahlreiche Gäste begeistert. Zum Auftakt mit der Saratoga Seven Jazzband kamen mehr als 100 Besucher zum Hugo-Bork-Platz. Und selbst bei dem ungemütlichem Wetter am vergangenen Samstag besuchten viele Gäste das Konzert von Bluespower. Die Reservierung eines kostenlosen Sitzplatzes ist mit Angabe der Kontaktdaten per E-Mail an team.veranstaltungen@wmg-wolfsburg.de möglich, man kann sich aber auch kurzfristig vor Ort anmelden.

