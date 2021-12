Wolfsburg

Scheint schon so lange her: Anfang des Jahres war Impfstoff noch so knapp, dass Lieferungen von der Polizei eskortiert wurden. In Wolfsburg ist aber auch unabhängig von Corona viel passiert. Schneefälle, Hitzewelle, Klimaprotest, tierische Schicksale und eine spannende Wahl – bewegende Nachrichten haben wir im Jahresrückblick der WAZ zusammengefasst:

Januar

Die lang ersehnten Corona-Schutzimpfungen beginnen in Wolfsburg. Zu Beginn ist das Vakzin äußerst knapp. Als erstes sind die Menschen an der Reihe, die am meisten gefährdet sind. Mobile Teams besuchen die Pflegeheime und versorgen die Seniorinnen und Senioren vor Ort.

Bei einem Großbrand in Fallersleben wird eines der ältesten Fachwerkhäuser der Altstadt zerstört. Doch der Ort hält zusammen. Hilfsbereite Menschen kümmern sich um die Brandopfer, Besitzer Teja Schönberger verspricht, die Immobilie wieder aufzubauen.

Dieser Anblick schmerzt viele Fallerslebener: Bei einem Feuer in der Bahnhofsstraße wird ein altes Fachwerkhaus zerstört. Quelle: Privat/ Teja Schönberger

Die Corona-Pandemie begründet einen neuen Wirtschaftszweig. In der Porschestraße in Wolfsburg eröffnet das erste private Schnelltestzentrum. Dort werden PCR-Tests, Antigen- und Antikörpertests angeboten.

Die Ermittlungen zu den Corona-Todesfällen im Hanns-Lilje-Heim in Wolfsburg werden eingestellt. „Wegen erwiesener Unschuld“, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Ein Rechtsanwalt hatte Strafanzeige wegen angeblicher Hygienemängel gestellt.

Februar

Wolfsburg im Schneechaos: Starke Schneeverwehungen und extreme Kälte sorgen für massive Probleme. Die WVG stellt den Busverkehr ein, auch bei der Bahn geht nichts mehr. Die Feuerwehr muss das Dach einer Turnhalle von Schneemassen befreien. Die Schule fällt für mehrere Tage aus. Nur zwei Wochen später hält der Frühling Einzug.

Das Wolfsburger Impfzentrum nimmt seinen Betrieb auf. Am ersten Tag sollen auf einer Impfstraße 240 Menschen ihren Piks gegen das Coronavirus erhalten. Die Stadt fordert mehr Impfstofflieferungen.

Räumfahrzeuge im Dauereinsatz: In der zweiten Februarwoche sorgen starke Schneefälle in Wolfsburg für ein Verkehrschaos. Quelle: Britta Schulze

Bei einem schweren Unfall auf der B 244 zwischen Grafhorst und Rühen prallt ein Pick-Up gegen einen Sattelschlepper. Zwei Menschen sterben, einer wird schwer verletzt.

Nach mehreren Monaten Homeoffice und Homescooling liegen in Wolfsburg die Nerven blank. Bei einer Eltern-Demo vor dem Rathaus fordern Mütter und Väter die Öffnung von Kitas und Schulen.

März

Warnstreiks bei VW: Wegen der festgefahrenen Tarifverhandlungen setzen die IG Metall Wolfsburg und der VW-Betriebsrat ein Zeichen und lassen rote Luftballons mit ihren Forderungen gen Himmel steigen.

Die City-Galerie in Wolfsburg erstrahlt in Rot. Mit der Aktion macht der Einzelhandel auf die Bedrohung seiner Existenz durch den Lockdown aufmerksam.

Die City-Galerie erstrahlt im März in Rot: Der Handel leidet unter dem Lockdown. Quelle: Roland Hermstein

Das Wolfsburger Klinikum führt kostenlose Schnelltests ein und erlebt einen Ansturm. Das Fernsehen berichtet über das neue Angebot. Die Termine sind innerhalb kürzester Zeit ausgebucht.

Klima-Aktivisten seilen sich von einer Brücke bei Flechtorf ab und blockieren die A 39. Die Autobahn muss 90 Minuten gesperrt werden. Anlass ist eine Demo zur Verkehrswende in der Stadt.

April

An der Wolfsburger Landstraße gerät durch falsch entsorgte Grillkohle ein Gas-Tank in Brand. Eine Cadera-Mitarbeiterin verhindert durch ihr schnelles Eingreifen Schlimmeres.

Die Stadt Wolfsburg verhängt wegen der vielen Corona-Fälle eine nächtliche Ausgangssperre. Die Regelung wird kurz vor ihrem regulären Auslaufen durch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg gekippt, nur um zwei Wochen später durch die „Notbremse“ im neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes wieder in Kraft zu treten.

Menschenleere Porschestraße: Die Stadt erlässt im April wegen steigender Corona-Inzidenzen eine nächtliche Ausgangssperre. Quelle: Britta Schulze

Bei einem Zugunglück am Bahnhof Fallersleben entgleisen zwei Loks und eine weitere kippt auf die Seite. Wegen der schwierigen Bergung ist der Fahrplan für eine Woche aus dem Takt.

Der Tod von Hund „Monti“ erschüttert Tierliebhaber in ganz Wolfsburg. Doch die angeblichen Tritte von Jugendlichen entpuppen sich als Lügengeschichte des Hundehalters. Die wahre Todesursache kann trotz Obduktion nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Gesammelte Spenden gehen später an die Tierhilfe Wolfsburg.

Mai

Ein ganzes Schwimmbad mieten? Mit diesem Angebot will der Sportausschuss den Wolfsburgern wieder die Nutzung der Schwimmbäder trotz hoher Inzidenz ermöglichen. Eine Stunde Schwimmen im Freibad gibt’s für 17,50 Euro – und tatsächlich nutzen viele Schwimmer das Angebot.

Nächster Tierschutzskandal: Die Polizei entdeckt in einer Kleingartenlaube fünf Welpen, die in ihren eigenen Exkrementen sitzen. Dahinter steckt eine skrupellose „Welpenmafia“.

Das Fernsehen wird auf den Wolfsburger Modeblogger Enrico Elia aufmerksam. VOX dreht eine Doku über den 19-Jährigen. Dabei geht es auch um einen kritischen Blick auf die Branche und den Preis der Influencer für ihren Erfolg.

„Ich möchte den Zeitpunkt selbst bestimmen, wann ich aufhöre“: Fallerslebens frühere Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG) über ihren Rückzug aus der Politik. Quelle: Britta Schulze

Endlich sinkt die Inzidenz unter den kritischen Wert von 100. Zum Pfingstwochenende tritt die Corona-Notbremse in Wolfsburg außer Kraft. Die Ausgangssperre entfällt, der Handel darf Kunden mit negativem Corona-Testergebnis einlassen, die Gastronomie ihre Außenbereiche öffnen.

Paukenschlag in Fallersleben: Die engagierte PUG-Politikerin Bärbel Weist tritt bei der Kommunalwahl nicht wieder an – nach 45 Jahren in der Kommunalpolitik, 42 Jahren als Ortsbürgermeisterin und über 30 Jahre als Wolfsburger Bürgermeisterin ist Schluss.

Juni

Anfang Juni kapern Klima-Aktivisten das Gelände des VW-Kraftwerks bei Kästorf, um für eine „Mobilitäts- und Energiewende“ zu demonstrieren. Sie ketten sich an Schienen und Waggons und entrollten Transparente. Volkswagen sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt und kündigt juristische Schritte an.

An der VW-Arena kracht ein Wolfsburger mit seinem Chevrolet Camaro in einen Zaun und verursacht einen Schaden von 60 000 Euro. Pikant: Der Fahrer ist Polizist . Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines mutmaßlich illegalen Autorennens. Ob der junge Mann dienstrechtliche Maßnahmen befürchten muss, ist unklar.

Klima-Aktivisten kapern Anfang Juni das Gelände des VW-Kraftwerks bei Kästorf. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Juli

Im Prozess um eine tödliche Messerstecherei in Westhagen im Vorjahr verurteilt das Landgericht Braunschweig einen 46-Jährigen, seine beiden Zwillingssöhne (24) und seinen Schwiegersohn (25) zu langen Haftstrafen. Der Vater muss neun Jahre hinter Gitter.

Das Landgericht Braunschweig verurteilt zwei vorbestrafte Felgendiebe aus Wolfsburg zu langen Haftstrafen. Sie waren noch vor ihrem Haftantritt erneut auf Diebestour gegangen. Der Haupttäter muss nun sieben statt vier Jahre absitzen. Derweil geht die Serie in Wolfsburg weiter.

aus Wolfsburg zu langen Haftstrafen. Sie waren noch vor ihrem Haftantritt erneut auf Diebestour gegangen. Der Haupttäter muss nun sieben statt vier Jahre absitzen. Derweil geht die Serie in Wolfsburg weiter. Wolfsburg bleibt auch nach dem Ausscheiden der Deutschen Elf im EM-Fieber: Italien gewinnt 3:2 das Finale gegen England – und die Tifosi feiern auf den Straßen den zweiten Europameister-Titel ihrer Mannschaft.

Toooor: Italien gewinnt nach Elfmeterschießen die EM! Vor dem Café Sport in der Wolfsburger Innenstadt kannte die Freude bei den Tifosi keine Grenzen mehr Quelle: Roland Hermstein

Der Kommunalwahlkampf startet in Wolfsburg mit Ärger: Die Parteien werfen sich gegenseitig einen Frühstart beim Plakatieren vor.

Nach Pleiten, Pech und Pannen beim Bau kann Mitte Juli endlich die neue Kinderklinik in Wolfsburg eröffnen. Sie wurde mit 28 Millionen Euro deutlich teurer als geplant.

August

Shoppen und Impfen: Um die Impfquote zu steigern, eröffnet die Stadt Impfzentren in Designer Outlets und in City-Galerie . Bei Heimspielen des VfL Wolfsburg wird am Stadion geimpft.

. Bei Heimspielen des VfL Wolfsburg wird am Stadion geimpft. Anfang August zieht ein Tornado über Vorsfelde und Wahrstedt. Es blieb beim Naturschauspiel, Schäden werden nicht gemeldet.

Spannendes Naturschauspiel: Tornados ziehen über Vorsfelde und Wahrstedt, verursachen zum Glück keine Schäden. Quelle: Skywarn Wolfsburg/Facebook

Das Pflegeheim Puns muss wegen Fachkräftemangel und einer geplatzten Übernahme von heute auf morgen schließen, die Pflegekasse kündigt den Pflegevertrag. Angehörige müssen überstürzt neue Heimplätze für 43 Bewohner finden, die Beschäftigten einen neuen Job suchen.

In Afghanistan übernehmen die Taliban die Macht. Angehörige in Wolfsburg sorgen sich um die Sicherheit ihrer Familien. Der amtierende Oberbürgermeister Klaus Mohrs sichert Unterstützung zu, es gebe auch bei höheren Zuweisungsquoten genügend Kapazitäten für Flüchtlinge.

September

Der Blitzer am St.-Annen-Knoten sorgt erneut für Gesprächsstoff. Offenbar löst die Radarfalle hin und wieder grundlos aus . Die Stadt erklärt, dass der Blitzer in bestimmten Fällen auf Verdacht auslöst und erst im Nachhinein prüft, ob ein Verstoß vorliegt.

. Die Stadt erklärt, dass der Blitzer in bestimmten Fällen auf Verdacht auslöst und erst im Nachhinein prüft, ob ein Verstoß vorliegt. Sechs Jahre nach dem Abriss des alten Bauwerks kann die neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer an der Braunschweiger Straße eröffnet werden. Detmerode und Westhagen rücken wieder enger zusammen.

an der Braunschweiger Straße eröffnet werden. Detmerode und Westhagen rücken wieder enger zusammen. Vor dem Landgericht Braunschweig beginnt der Prozess um die Dieselaffäre bei VW gegen Ex-Manager und -Ingenieure von Volkswagen. Der frühere VW-Konzernchef Martin Winterkorn ist gesondert angeklagt, er könnte jedoch als Zeuge vorgeladen werden.

Wolfsburgs neuer Oberbürgermeister: Dennis Weilmann (CDU) freut sich mit Ehefrau Janina über seinen Sieg bei der Stichwahl. Quelle: Gero Gerewitz

Am Bahnhof Wolfsburg entgleist beim Rangieren ein Enno . Auf der Bahnstrecke kommt es zu Behinderungen, viele Regionalzüge fahren nur bis nach Fallersleben. Zwei Tage später ist die komplizierte Bergung geglückt und der Zugverkehr rollt wieder.

. Auf der Bahnstrecke kommt es zu Behinderungen, viele Regionalzüge fahren nur bis nach Fallersleben. Zwei Tage später ist die komplizierte Bergung geglückt und der Zugverkehr rollt wieder. Bei der Kommunalwahl bleibt die SPD stärkste Kraft in Wolfsburg, die CDU holt aber auf. Bei der OB-Wahl liegt Dennis Weilmann (CDU) vor SPD-Kandidatin Iris Bothe, verfehlt aber die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl setzt sich Weilmann schließlich durch und wird mit 55,9 Prozent zu Wolfsburgs neuem Oberbürgermeister gewählt.

Oktober

Wenige Tage nach der Verabschiedung des scheidenden Oberbürgermeisters Klaus Mohrs tritt Nachfolger Dennis Weilmann (CDU) offiziell sein Amt an: Im Scharoun Theater wird ihm die Amtskette übergeben.

tritt Nachfolger (CDU) offiziell sein Amt an: Im Scharoun Theater wird ihm die Amtskette übergeben. Empörung in Vorsfelde: Der Hirtenjunge an der Schweinegruppe ist verschwunden. Die Bronzestatue war aber wohl von selbst durch Materialermüdung abgebrochen, die Polizei stellte die Skulptur sicher.

In Wolfsburg beginnen die Booster-Impfungen, um den Impfschutz gegen Corona zu stärken: Mobile Teams versorgen zunächst die Senioren in Pflegeheimen mit Auffrischungsimpfungen gegen Corona .

Start für die Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus: Im Oktober versorgen mobile Teams zunächst die Senioren in Pflegeheimen mit Booster-Impfungen. Quelle: Roland Hermstein

November

Der Monat der Warteschlangen: Es gibt einen Ansturm auf Impfungen und Tests, denn die Corona-Fallzahlen und die Zahl der Intensivpatienten nehmen zu, für Ungeimpfte gibt es viele Einschränkungen. VW verschärft die Corona-Regeln und reaktiviert das Impfzentrum.

An der Braunschweiger Straße wird eine Leiche eines Mannes gefunden. Um die Umstände seines Todes aufzuklären, veröffentlicht die Polizei Bilder des Verstorbenen. Weder das noch eine Obduktion bringen die Ermittler weiter – die Todesursache ist bislang unklar.

Impflinge in Wolfsburg brauchen viel Geduld: Wegen steigender Corona-Zahlen gibt es einen neuen Ansturm auf die Immunisierung. Quelle: Boris Baschin

Im ersten Prozess um Silvester-Krawalle in Westhagen werden drei junge Täter vom Landgericht Braunschweig für Angriffe auf Polizisten und Feuerwehrleute zu Sozialstunden und Jugendarrest verurteilt, ein älterer zu einer Haftstrafe auf Bewährung. Zwei der Angeklagten legen Revision ein.

Die Polizei sucht mit Fahndungsbildern nach zwei Räubern, denen fünf Überfälle auf Tankstellen im Jahr 2021 in Wolfsburg zur Last gelegt werden. In jedem Fall werden die Beschäftigten mit einer Waffe bedroht und Bargeld erbeutet.

Dezember

Trister Weihnachtsmarkt: Nach der Einführung von 2Gplus bauen die meisten Beschicker wieder ab – es bleiben ein paar Buden für Speisen zum Mitnehmen. Quelle: Roland Hermstein

Von Christian Opel