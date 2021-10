Wolfsburg

Seit Montagabend hat der Jäger aus Königslutter Gewissheit: Die Weimaraner-Hündin Wilma hat den Unfall auf der A 39 letzte Woche nicht überlebt. Tagelang hoffte der Halter noch auf ein Wunder und viele Menschen halfen bei der Suche. Entdeckt wurde das Tier dann aber offenbar eher zufällig.

Polizei Fallersleben handelt schnell

„Eine Autofahrerin meldete sich am Montagabend bei der örtlichen Polizeidienststelle, weil sie auf dem Mittelstreifen der Autobahn beim Vorbeifahren einen toten Hund bemerkt hatte“, bestätigt Dirk Oppermann, Pressesprecher der Polizeiinspektion Braunschweig, auf Nachfrage. Eigentlich wäre für den Abschnitt der Fahrbahn zwischen den Abfahrten Flechtorf und Mörse die Autobahnpolizei zuständig, doch Beamte der Polizeidienststelle in Fallersleben konnten wegen der örtlichen Nähe schneller vor Ort sein und nahmen sich der Sache kurzentschlossen an. Mit Hilfe von Kollegen in einem zweiten Polizeifahrzeug wurde ein Teil des Streckenabschnitts gegen 18 Uhr zur Sicherheit gesperrt und der Körper des Tieres konnte geborgen werden. Noch vor 19 Uhr wurde der Hundehalter durch die Polizei telefonisch von dem Fund verständigt. Seine Handynummer war bekannt – er hatte der Veröffentlichung in sozialen Medien und auch in der WAZ zugestimmt.

„Jetzt haben wir traurige Gewissheit“, sagt er und vermutet: „Wahrscheinlich ist Wilma direkt beim Aufprall gestorben und auf den Mittelstreifen geschleudert worden.“ Die Suchteams der Familie, der Freunde und der Jägerschaft Wolfsburg, die am Sonntag schließlich sogar Drohnen einsetzte, hatten nach Aussagen von Unfallzeugen gehofft, dass die Hündin zwar verletzt, aber dann weggelaufen war, um sich im nahen Gebüsch zu verkriechen.

Kein Unfallschwerpunkt

Auch ein junger Wolf war schon auf dem Streckenabschnitt überfahren worden. Der Halter hatte bei der Suche bemerkt, dass die Autobahn hier nicht in allen Bereichen durch dichtes Buschwerk oder durch einen Zaun von der Umgebung abgegrenzt wird. Die Autobahnpolizei bestätigt zwar, dass es zu Wildunfällen gekommen ist, um einen Unfallschwerpunkt handele es sich jedoch nach einem ersten Blick auf die Daten bei dem Abschnitt nicht. Seit längerem hier bereits eine Geschwindigkeitsbeschränkung (100 km/h). Zuletzt wurde wegen des zeitweise starken Verkehrsaufkommens bei VW-Schichtende zwischen Mörse und Flechtorf ein neuer, dritter Fahrstreifen eingerichtet.

