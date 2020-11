Wolfsburg

Aufgrund der Jagd im Wolfsburger Stadtwald appelliert die Polizei an Spaziergänger, am Samstagvormittag auf einen Waldausflug am zu verzichten. Sämtliche Zuwege zu den von der Jagd betroffenen Bereichen südlich und östlich der Braunschweiger Straße, den Hattorfer Teichen und der Nordsteimker Feldmark werden zwischen 7 und 13 Uhr gesperrt. „Der Einsatz- und Streifendienst wird die angekündigten Regelungen mit überwachen“, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus.

Die Corona-Krise zeigt, wie wichtig der Wald als Erholungsraum ist

Gerade aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie nutzten viele Wolfsburger in den vergangenen Monaten den Stadtwald für einen erholsamen Spaziergang. „Die Corona-Krise zeigt, wie wichtig der Wald als Erholungsraum in unserer Stadt ist. Die Sperrung des Waldes haben wir uns deshalb nicht leicht gemacht. Die Erfüllung des Abschussplanes beim Rehwild und auch der hohe Schwarzwildbestand lassen uns aber keine Alternative“, betonte Dirk Schäfer, Leiter der Revierförsterei Wolfsburg.

Die Jagd findet dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie unter besonderen Vorzeichen statt. Es gilt ein entsprechendes Hygienekonzept. „Auf viele liebgewonnene Traditionen zu Beginn und auch beim Streckelegen müssen wir in diesem Jahr leider verzichten“, so Schäfer. Die Bewegungsjagd sei aber notwendig, um den Wildschweinbestand und damit das Risiko der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu verringern.

Die Jagd markiert den Auftakt der winterlichen Jagdsaison. Weitere, kleinräumigere Jagden werden von den Landesforsten im Einzelfall nicht angekündigt werden.

Von der Redaktion