Wolfsburg

Die „Agenzia Consolare Wolfsburg“ – Anlaufstelle für den kulturellen Austausch und für Angelegenheiten der in Wolfsburg lebenden Menschen mit italienischem Pass – hat seit einigen Wochen mit Fabio Dorigato einen neuen Konsularagenten. Er ist Nachfolger von Barbara Tarullo, die Ende 2020 als Vize-Konsulin ins Italienische Generalkonsulat nach Köln gewechselt ist. Für ein erstes Kennenlernen besuchte Erster Stadtrat Dennis Weilmann, Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur, jetzt Fabio Dorigato in den Räumen der Konsularagentur in der Goethestraße.

Biografisches

Fabio Dorigato wurde 1957 in der Provinz Trient in Italien geboren, verbrachte aber einen Großteil seiner Kindheit und Jugend in der Schweiz. Seit Oktober 1980 ist er Beamter des Italienischen Außenministeriums, arbeitete in Nigeria, der Schweiz und Kanada und sowie in Deutschland als Leiter der Konsularabteilung der Italienischen Botschaft in Berlin (2014 bis 2019) und danach beim Italienischen Generalkonsulat in Hannover.

Im Gespräch der beiden ging es unter anderem um die gemeinsamen Projekte des städtischen Kulturbereichs und der Konsularagentur. Die italienische Kultur ist ein fester Bestandteil der Kunst- und Kulturszene Wolfsburgs. Im Zusammenhang mit der Möglichkeit und Notwendigkeit einer noch besseren Verknüpfung sprach Weilmann auch die Digitalisierung an.

Corona-Situation

Zudem ging es um die gegenwärtige Corona-Situation in Wolfsburg, die auch zu eingeschränkten Öffnungszeiten in der Goethestraße führt. Die weitere Stadtentwicklung werde auch davon abhängen, wie lange die Pandemie noch das tägliche Handeln einschränkt, meint der erste Stadtrat. Ein weiterer wichtiger Faktor sei die Lage des größten Unternehmens der Stadt, Volkswagen, und die künftige Ausrichtung auf Elektromobilität, die weitere Auswirkungen auf die Zahl und die Anforderungen bei den Arbeitsplätzen haben werde.

Lesen Sie auch 65 Jahre Anwerbeabkommen: Wolfsburgs Italiener haben die Stadt geprägt

„Es war ein sehr guter und vertrauensvoller erster Austausch“, bilanziert Dennis Weilmann. „Wir haben über die besondere Geschichte der Italiener in Wolfsburg gesprochen. Wenn wieder ein Stück Normalität eingekehrt ist, werden wir den Austausch intensivieren und konkrete Projekte thematisieren“, unterstrich er.

Von der Redaktion