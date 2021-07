Wolfsburg

Alle sind heiß aufs EM-Finale: Italien spielt am Sonntagabend gegen England. Die Italien-Fans in Wolfsburg haben bereits gezeigt, wie sie feiern können – und die Party in der City wollen sie fortsetzen. Unter anderem beim „Public Viewing“ auf dem Hugo-Bork-Platz, dort stellt die Stadt nämlich extra eine Leinwand auf. Die Polizei rechnet mit deutlich mehr Gästen und hat ein Konzept vorgestellt. Sie sperrt den City-Ring und einige Nebenstraßen aus Sicherheitsgründen, um einen Auto-Korso zu verhindern.

Die meisten Italien-Fans feierten am Dienstagabend friedlich den Einzug ins Finale. Doch einige zündeten Pyrotechnik an und jagten Polen-Böller in die Luft. Solche Straftaten will die Polizei beim Endspiel verhindern. „Die Polizei wird für die Sicherheit der Feiernden und Einsatzkräfte sorgen, das Feiern wird aber nicht unterbunden“, erklärt Gesamteinsatzleiter Jens aus dem Bruch.

Ein Video vom Fußgänger-Korso: Italien-Fans feierten in der Wolfsburger City

Italien-Fans freuen sich auf einen Fußgänger-Korso

Demnach können sich die Italien-Fans auf einen Fußgängerkorso um den so genannten City-Ring freuen – wie am Dienstag. Allerdings sollten die Anhänger diesmal die Corona-Abstandsregeln einhalten. Das mahnt nicht nur die Polizei an, auch bei Facebook gab es viele kritische Kommentare dazu.

Will am Sonntag weiter feiern: Santina Curcuruto tippt auf einen 2:1-Sieg für Italien. Quelle: Britta Schulze

Viele freuen sich aber auch mit den Italien-Fans und begrüßen die ausgelassene Stimmung in Wolfsburg. Und wenn es nach den Anhängern der italienischen Nationalmannschaft geht, holen die Spieler sowieso den Pokal. „Jetzt schaffen wir es!“, betont Wirtin Santina Curcuruto vom „La Fontana“. Sie tippt auf einen 2:1-Sieg für Italien – allerdings nach Verlängerung.

Wolfsburger tippen auf einen Sieg der italienischen Nationalmannschaft

Cinzia Rizzo von Rizzos Café dagegen hofft, dass es keine Verlängerung gibt. „Aber natürlich gewinnt Italien! Ich wünsche mir ein 3:1.“

„Italien wird gewinnen“: Cinzia Rizzo (links) und Mauro Olivieri (rechts Bild) glauben fest an einen Sieg. Quelle: Britta Schulze/ privat

Mauro Olivieri, Sänger der Wolfsburger Bluesrock-Band „Blue Staff“ glaubt fest an einen Sieg der Squadra Azzurra: „Endlich spielen sie wieder ansehnlichen Offensiv-Fußball. Und sie haben die Nerven dazu, bis ans Limit zu gehen.“

Bruno Corigliano ist auch bei einer Niederlage stolz auf die „Squadra Azzurra“

Auch Francesco Falsone, Vorstandsmitglied des Vespa-Clubs Passione, ist sicher: „Italien hat keine hochkarätigen Spieler – aber die größte Stärke ist der Teamgeist dieser Mannschaft. Der unbedingte Wille, den Weg zum Titel gemeinsam zu gehen.“

„Die Squadra Azzurra holt sich den Titel“: Francesco Falsone (links) und Bruno Corigliano sind stolz auf ihre Mannschaft. Quelle: Burkhard Heuer/ Roland Hermstein

An einen knappen Sieg der Squadra Azzurra glaubt auch Bruno Corigliano, Wirt der Tunnelschänke und der Azzurri Bar. „Wir gewinnen nach Verlängerung – 2:1“, glaubt der Italiener. Stolz auf die Mannschaft wäre er aber auch im Falle einer Niederlage. „Sie haben super Fußball gespielt und im Sport kann alles passieren.“

Kleines „Public Viewing“ auf dem Hugo-Bork-Platz

Zuschauer können das letzte Spiel der Fußball-Europameisterschaft in einigen Bars in der VW-Stadt verfolgen. Die Autostadt strahlt am Sonntagabend von 20 bis 24 Uhr die beiden gläsernen Türme in den Nationalfarben Italiens und Englands an. Zudem bietet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz ein kostenloses „Public Viewing“ an. Der Einlass zur eingezäunten Veranstaltungsfläche beginnt um 19 Uhr, maximal 400 Gäste können zuschauen.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, dafür müssen sich die Besucher über die Corona-Warn-App, die Luca-App oder analog über ein Formular „einloggen“. Einlassberechtigt sind negativ getestete, vollständig geimpfte und genesene Personen. Eine mobile Teststation ist von 18.30 Uhr bis zur Halbzeitpause vor Ort aufgebaut.

Oberbürgermeister Klaus Mohrs: Fans sollen sich testen lassen

Oberbürgermeister Klaus Mohrs fiebert auch mit den italienischen Fußballfans mit und begrüßt das Public-Viewing-Angebot in der City. Trotz Vorfreude und niedriger Inzidenz wirbt er für Vorsicht. „Die italienischen Fans verbindet eine ganz besondere Art der Lebensfreude. Geselligkeit lässt sie zusammenrücken und gerne im großen Rahmen feiern. Dennoch ist meine eindringliche Bitte an alle Fans: Geht auf Nummer sicher und lasst euch vorher testen. Corona ist noch nicht vorbei, und wir alle möchten in den kommenden Wochen entspannt in den Sommerurlaub fahren“, so Mohrs.

Von der Redaktion