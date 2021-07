Stadtmitte

Wow! Rund 4000 Italien-Fans feierten in der Nacht zu Montag auf Wolfsburgs Straßen den Fußball-Europameisterschafts-Titel ihrer „Squadra Azzurra“. Statt eines Autokorsos gab es bis 2 Uhr morgens einen Fan-Marsch mit Gesängen, Tröten und wehenden Fahnen rund um den City-Ring. Die vielen Polizisten ließen die Fans gewähren, verstanden aber keinen Spaß beim Zünden von Pyrotechnik und anderen Straftaten.

Die Polizei sperrte übrigens erst nach dem Spiel den kompletten City-Ring, nur die Kolpingstraße machten die Einsatzkräfte schon frühzeitig zu, weil sich rund um das Café Sport mehrere hundert Tifosi versammelt hatten.

Die schönsten Bilder aus der Party-Nacht in Wolfsburg:

Zur Galerie Sonntagnacht in Wolfsburg: Auf den Straßen ist der Bär los – Italien hat die EM gewonnen und Wolfsburgs Tifosi feiern.

Hildesheimer bezahlt im Kaufhof mit Falschgeld

Im Kaufhof verfolgten das EM-Finale rund 1000 Fußballfans das Spiel – und hier hatte die Polizei dann auch zu tun: Drei Italien-Fans (34, 36 und 38) bekamen sich in die Haaren und gingen mit den Fäusten aufeinander los. Und in einer Bar bezahlte ein 33-Jähriger aus Hildesheim mit Falschgeld. Als die Polizei kam, hatte der Ganove nichts besser zu tun, als die Einsatzkräfte zu beleidigen. Desweiteren wurden im Kaufhof zwei Strafanzeigen geschrieben und ein Platzverweis erteilt. Und bei zwei 17-Jährigen in der Kantallee fand die Polizei Drogen.

Bilder vom Public Viewing in Wolfsburg:

Zur Galerie Im Café Sport, im Kaufhof, im Hallenbad-Biergarten und unterm Glasdach verfolgten die Fans in Wolfsburg das EM-Finale.

Beim Public Viewing im Hallenbad-Biergarten und unterm Glasdach blieb es ruhig und entspannt. Nach dem Elfmeterschießen und dem Sieg Italiens über England mit 3:2 strömten die Fans auf die Straße und feierten. Die Polizei sperrte mit Abpfiff den City-Ring ab – und ließ den Fans ihre Freude.

„Ich finde es toll, das man uns feiern lässt“, sagte Gastronom Orazio Cutrona. Und Roberto D’Agostino hatte Tränen in den Augen ob des Italien-Sieges: „Ich wusste, wir gewinnen. Aber am Ende wurde es noch sehr spannend!“

Laut Polizei zogen 3500 bis 4000 Tifosi bis 2 Uhr nachts über den City-Ring. Die Stimmung wurde nur getrübt, weil einige besonders übermütige Fans verbotenerweise Pyroctechnik abfackelten. Zwei Männer konnte die Polizei ermitteln.

Von Claudia Jeske