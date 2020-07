Wolfsburg

Der Ramadan ist für die Muslime nicht nur ein Fastenmonat, sondern auch eine Zeit, um Gutes zu tun. Da er in diesem Jahr in die Corona-Krise fiel, hat das Islamische Kulturzentrum in Wolfsburg kurzerhand eine Hilfsaktion entwickelt: Es sammelte insgesamt 33.440 Euro für Studenten und Bedürftige. Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Stadträtin Iris Bothe würdigten die Aktion am Mittwoch.

„Wir wollten etwas zurückgeben“

Da der Ramadan in die Zeit des Lockdowns fiel und keine Treffen im Islamischen Kulturzentrum stattfinden konnten, dachte die Gemeinde darüber nach, wie sie einen Beitrag in der Corona-Krise leisten kann. „Wir wollten etwas zurückgeben und uns ist klar geworden, dass es insbesondere bei den Studenten ein großes Leid gab. Viele haben zum Beispiel ihre Jobs in der Gastronomie verloren“, berichtete Mourtadha Djemai.

Anzeige

Aktion half über 100 Studenten

Insgesamt erhielten 105 Studierende über die Hilfsaktion jeweils 200 Euro und ein Essenspaket. Außerdem unterstützte das Zentrum weitere 47 Bedürftige. Dafür, dass am Ende eine derart hohe Spendensumme entstand, sorgten sechs Hauptsponsoren und über 30 weitere Geldgeber: „Die Spenden sind durch Privatpersonen zusammengekommen“, betonte Djemai. Für die Essenspakete gaben die Mitglieder der Gemeinde zusätzlich Lebensmittel ab, außerdem nutzte das Zentrum Vorräte, die es bereits für den Ramadan gelagert hatte. Auf diese Weise verteilte das Zentrum fünf Wochen lang Essen: „Viele waren uns sehr dankbar dafür. Auch, weil sie dadurch eine Alternative zur Tafel hatten.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Mohrs betonte Gemeinsamkeiten

Oberbürgermeister Mohrs nutzte den Bericht über die Aktion, um die Gemeinsamkeiten zwischen Muslimen und Christen hervorzuheben: „Es gehört zur islamischen Kultur, denen etwas Gutes zu tun, denen es nicht so gut geht. Ich selbst habe das als Kind in der christlichen Fastenzeit genauso erlebt.“ Darüber hinaus erklärte Mohrs nachdenklich: „Durch Corona sind viele Menschen unverschuldet in besondere Lagen gekommen, wie zum Beispiel die Studierenden.“

Stadträtin Bothe betonte zudem, dass das Zentrum eine sehr wichtige Einrichtung in Wolfsburg sei: „Es wird viel darüber geredet, was Stadt, Land und Bund machen müssen. Ich finde es bemerkenswert, dass hier aus der Gemeinschaft heraus gesehen wurde, dass eine Gruppe in Not ist und dann Verantwortung übernommen wurde.“

Besonderer Ramadan

Für die Muslime sei es ein sehr besonderer Ramadan gewesen, erzählte Djemai: „In der Zeit kommen sonst knapp 400 Leute zum Nachtgebet. Das war in diesem Jahr nicht möglich, aber die Familien sind dadurch enger zusammengerückt.“ Zudem habe das Zentrum täglich Livestreams im Internet angeboten.

Langsame Rückkehr zur Normalität

Mittlerweile hat das Kulturzentrum durch die Corona-Lockerungen einen großen Schritt zurück zur Normalität gemacht: Unter Auflagen sind die fünf täglichen Gebete und das Freitagsgebet wieder in der Moschee möglich. Andere Angebote müssen noch warten: „Den Arabisch-Unterricht haben wir ins Internet verlegt und der Jugendtreff pausiert noch“, berichtete Djemai.

Von Melanie Köster