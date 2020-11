Wolfsburg

Sie wohnen auf engstem Raum, Küche und Bad werden gemeinschaftlich genutzt – Abstand halten wird zur Herausforderung. Die Corona-Pandemie beeinträchtigt das Leben der Flüchtlinge in Wolfsburg in vielen Bereichen. Weil der Inzidenzwert in der Stadt über 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche gestiegen ist, wurde der Zutritt zu den Flüchtlingsheimen beschränkt und kontrolliert.

Das bedeutet auch: Sprachkurse fallen weg, der Nachhilfeunterricht ist ausgesetzt. Auch die Ehrenamtlichen der Wolfsburger Flüchtlingshilfe und des Unterstützerkreises Vorsfelde/Reislingen müssen draußen vor den Toren der Unterkünfte bleiben. Zum Schutz der Bewohner, sagt Henry Parrer vom Unterstützerkreis. Die gute Nachricht: Derzeit gibt es nach Angaben der Stadt in den Unterkünften keinen positiven Corona-Fall und auch keinen Verdachtsfall.

Anzeige

Unterstützerkreis: Integration wird verzögert

In den Flüchtlingsunterkünften in Detmerode und im Heinrichswinkel teilen sich mehrere Menschen die sanitären Anlagen und die Küchen. Auch für die Menschen dort gilt die niedersächsische Corona-Verordnung. „Innerhalb der Unterkünfte werden die AHA-Regeln permanent thematisiert und deren Einhaltung überwacht. Da sich die Familien Bad, Küche und Flure teilen, gelten sie ordnungsrechtlich als Haushaltsgemeinschaft“, erklärt die Stadt.

Henry Parrer: Bewohner müssen geschützt werden. Quelle: Britta Schulze

Günther Schütte von der Wolfsburger Flüchtlingshilfe ist besorgt: „Wir können als Unterstützer derzeit nicht in die Flüchtlingsunterkünfte“, sagt er. Doch die Menschen dort bräuchten eine Ansprache. Während Corona sitzen Schütte zufolge viele Bewohner auf ihren Zimmern und haben keine Kontakte nach draußen – und oft auch nicht in die Heimat. „Corona verzögert die Integration“, meint Parrer.

Gedanken macht sich Schütte auch um die Personalsituation in den Unterkünften. Denn für 100 Flüchtlinge seien nur zwei Mitarbeiter zuständig. Falle ein Mitarbeiter beispielsweise aufgrund einer Quarantäne aus, dann sei die Situation kritisch.

Ehemalige Quarantäne-Stationen sind aufgelöst

Im Juni dieses Jahres hatte die Stadt in Vorsfelde in der Flüchtlingsunterkunft im Heinrichswinkel eine Quarantänestation einrichten lassen. Denn mehrere Flüchtlinge hatten sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Umzug in andere Unterkünfte hatte zu Unmut unter den Bewohnern geführt. „Die Quarantänestation wurde mittlerweile wieder aufgelöst, weil es zu keinen weiteren Infektionen kam“, teilt die Stadt mit. Die Bewohner konnten in ihre ursprünglichen Quartiere zurückkehren. Im Bedarfsfall könne die Stadt jedoch schnell reagieren und wieder eine Quarantänestation im Heinrichswinkel einrichten, hieß es.

Aktuell steht die Obdachlosenunterkunft in Lehre unter Quarantäne – dort sind aktuell 20 Menschen untergebracht, darunter auch Flüchtlinge.

Lesen Sie auch

Von Nina Schacht