Inzidenzwert in Wolfsburg steigt auf 94,9

Wolfsburg

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für die Stadt Wolfsburg steuert weiter auf den kritischen Wert 100 zu. 118 neue Infektionsfälle wurden in den letzten sieben Tagen durch das Gesundheitsamt registriert. Nachdem am Mittwoch im Vergleich zu Dienstag 33 Neuinfektionen gemeldet wurden, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 94,9. Am Vortag hatte sich noch ein Wert von 85,2 ergeben.

Insgesamt stieg die Zahl der bestätigten Corona-Fälle damit am Mittwoch auf 2327. Davon gelten mittlerweile 2008 Personen als wieder genesen – das sin zehn Personen mehr als am Dienstag. Aktuell mit dem Corona-Virus infiziert sind 247 Menschen – 23 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt weiter bei 72.

Sollte der Inzidenzwert an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 liegen, müssen sich die Wolfsburger wieder auf weitere Restriktionen gefasst machen, So müssten dann etwa die Schulen sich wieder auf Distanzunterricht umstellen – ausgenommen wären Abschlussklassen, Grundschulen und einige Förderschulen. Derweil finden an Wolfsburgs Schulen Corona-Schnelltest von Lehrkräften und Schülern statt. Modellkommune darf Wolfsburg vorerst weiter bleiben, um durch ausgeweiteten Teststrategien eventuelle Öffnungen im Bereich Einzelhandel oder Gastronomie zu ermöglichen.

Die Stadt weist in diesem Zusammenhang allerdings darauf hin, dass es durch die hohe Anzahl an Corona-Tests inzwischen bis zu drei Tage dauern kann, bis die Ergebnisse aus dem Labor zurückkommen

Von Steffen Schmidt