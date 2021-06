Wolfsburg

Gibt es ab Samstag weitere Corona-Lockerungen in Wolfsburg? Am Mittwoch ist die Inzidenz in Wolfsburg auf 14,5 gesunken. Die Chancen, dass der Wert am Donnerstag den fünften Werktag in Folge unter der kritischen Marke von 35 bleibt, stehen daher gut. Sollte es so kommen, könnten die Wolfsburger am Wochenende weitere Freiheiten zurückbekommen. Die WAZ gibt einen Überblick über einige mögliche Lockerungen.

Regeln für private Treffen und Feiern

An den Regeln für private Treffen ändert sich bei einer Inzidenz unter 35 nichts. Es dürfen sich weiterhin zehn Personen aus bis zu drei Haushalten treffen, Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. Das gilt auch für private Feiern. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Finden die Feiern in der Gastronomie statt, sind sie mit bis zu 100 Personen drinnen wieder erlaubt – Geimpfte und Genesene zählen dabei allerdings mit! Die Vorgaben sind außerdem streng: Alle Teilnehmenden benötigen einen negativen Corona-Test oder einen Nachweis darüber, dass sie geimpft oder genesen sind. Wer nicht sitzt, muss zudem eine Maske tragen.

Mehr Freiheiten in der Gastronomie: Im Restaurant wären bei einer stabilen Inzidenz unter 35 Feiern mit bis zu 100 Personen wieder erlaubt. Quelle: Roland Hermstein

Neuerungen für die Gastronomie

Alle anderen Gäste dürften Restaurants, Cafés und Bars auch drinnen wieder ohne negativen Corona-Test empfangen. Draußen ist die Testpflicht schon jetzt aufgehoben. Zudem würde bei einer stabilen Inzidenz unter 35 die Sperrstunde für die Innengastronomie ab 23 Uhr entfallen.

Lockerungen für die Kultur

Das Wolfsburger Theater, das Hallenbad und die Kinos dürften auch drinnen wieder Besucher ohne negativen Corona-Test empfangen. Bis zum Sitzplatz bliebe die Maskenpflicht bestehen. Die Wolfsburger Kinos wollen allerdings noch nicht sofort öffnen. Den frühesten Termin für einen möglichen Neustart hat bisher der Delphin-Palast genannt. Inhaber Leif Boltz plant, am Donnerstag, 24. Juni, wieder loszulegen. Das Scharoun Theater und das Hallenbad bieten momentan draußen Veranstaltungen an.

Clubs und Diskos dürften öffnen

Grundsätzlich dürfen Diskotheken bei einer Inzidenz unter 35 wieder öffnen. Einige Wolfsburger Clubs wollen aber ebenfalls noch mit dem Neustart warten. Das „K four“ will hingegen möglichst schon am Samstag mit halber Auslastung loslegen. Partygänger benötigen einen negativen Corona-Test, eine vollständige Impfung oder einen Genesenen-Nachweis. Auf der Tanzfläche gilt außerdem eine Maskenpflicht.

Endlich wieder feiern gehen: Clubs und Diskotheken könnten ab Samstag öffnen. Quelle: Archiv

Die Perspektive für Hallenbäder

Während die Freibäder mittlerweile wieder eine eingeschränkte Zahl an Schwimmern hineinlassen dürfen, könnten bei einer stabilen Inzidenz unter 35 auch Hallenbäder wieder für Privatpersonen öffnen. So schnell wird es im Badeland aber nicht gehen. Anvisiert ist laut Betriebsleiter Uwe Winter Freitag, 25. Juni. Momentan konzentriert sich das Bad darauf, mindestens 300 Kindern das Schwimmen beizubringen – durch die Pandemie hat sich eine lange Warteliste gebildet. Für Kurse ist das Badeland schon jetzt geöffnet.

Badleiter Uwe Winter: Das Hallenbad will Ende Juni wieder für Privatpersonen öffnen. Quelle: Archiv

Lockerungen für Sportler

Auch alle Sportler, die in Fitnessstudios oder Sporthallen trainieren, hätten Grund zur Freude, sollte die Inzidenz unter 35 bleiben: Die Einrichtungen dürften Umkleiden und Duschen wieder öffnen. Außerdem wäre Kontaktsport drinnen und draußen wieder ohne Beschränkungen erlaubt. Die Testpflicht wäre ebenfalls Geschichte.

Von Melanie Köster