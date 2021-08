Wolfsburg

Seit Wochen ist Wolfsburg in der Liste der Kommunen mit den höchsten Inzidenzen in Niedersachsen weit oben zu finden. Am Freitag lag der Wert mit 66,7 den dritten Tag in Folge deutlich über 50. Braucht es also doch strengere Regeln? Die Stadt Wolfsburg reagiert und veröffentlich am Freitagabend eine neue Allgemeinverfügung.

Die Verfügung wird heute Abend voraussichtlich gegen 19 Uhr auf wolfsburg.de/corona veröffentlicht und gilt dann ab Sonntag, 15. August. Die Seite wolfsburg.de/regelungen wird ebenfalls entsprechend angepasst.

Für die Stadt sei der Inzidenzwert – so hieß es noch am Donnerstag – nicht mehr das alleinige Kriterium, betont Stadtsprecherin Christiane Groth auf WAZ-Nachfrage: „Der Inzidenzwert ist weiterhin wichtig, dennoch plädiert Oberbürgermeister Klaus Mohrs dafür, bei der Einschätzung der Lage vor Ort auch die Impfquote sowie die Zahl der besonders schweren Erkrankungen und somit auch die Zahl der intensivmedizinischen Behandlungen mit einzubeziehen.“

Stadtsprecherin Christiane Groth: „Inzidenzwert weiter wichtig.“ Quelle: Stadt Wolfsburg

Bisher wollte die Stadt keine strengeren Regeln, denn: In Wolfsburg seien 55,6 Prozent der Menschen vollständig geimpft, 62,4 Prozent haben eine erste Impfung erhalten. Zudem sei die Lage im Klinikum ruhig. „Wir behandeln aktuell fünf Corona-positive Patienten stationär, wobei kein Patient intensivmedizinisch versorgt wird“, bestätigt Klinikumssprecher Thorsten Eckert.

Auch für Diskotheken soll sich erstmal nichts ändern

Auch die Diskotheken sollen trotz der hohen Inzidenz und der Fälle nach einer Party in der Esplanade weiterhin öffnen dürfen, so die Aussage am Donnerstag. Groth erklärt dazu: „Vorbehaltlich weiterer Regelungen bleiben Wolfsburger Diskos und Clubs geöffnet. Voraussetzung ist ein Hygienekonzept, die Zahl der Gäste darf die Hälfte der zulässigen Personenkapazität nicht überschreiten, die Kontaktdaten müssen elektronisch erhoben werden, und es gilt die 3G-Regel.“ Das bedeutet: Gäste müssen geimpft, genesen oder getestet sein.

Bei korrekter Anwendung dieser Regel sei das Risiko einer Übertragung gemindert, aber weiterhin in relevanter Form vorhanden, heißt es aus dem Rathaus. Bei Veranstaltungen im Freien, bei denen ein Hygienekonzept vorliegt und die Kontaktlisten korrekt geführt werden, hat die Stadt laut der Sprecherin hingegen wenig Bedenken.

Wie genau die Bewertung des Infektionsgeschehens in Zukunft aussehen soll, ist derweil unklar. Niedersachsen will dazu bis zum 25. August eine neue Corona-Verordnung erarbeiten, die einen neuen Maßstab zur Bewertung enthalten soll.

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) äußert sich auf WAZ-Nachfrage vorsichtig zu der Frage, wie aussagekräftig der Inzidenzwert überhaupt noch ist. „Fakt ist, dass mehr Messwerte eine sichere Beurteilung der Infektionslage bieten“, sagt Sprecher Detlef Haffke.

Detlef Haffke, Sprecher der KVN: „Nach wie vor lohnt ein genauer Blick auf den Inzidenzwert.“ Quelle: privat

Notwendig sei dafür aber „eine gesicherte Datenautobahn für Patientendaten“. Zudem müsse geklärt sein, wer für die Auswertung zuständig ist. „Die umfangreichen Daten zum Infektionsgeschehen zu sammeln ist also die eine Seite der Medaille. Sie adäquat zu ordnen und nutzen zu können, um dem Inzidenzwert zusätzliche Messgrößen zur Seite zu stellen, ist die andere“, betont Haffke.

Ganz vom Inzidenzwert abzurücken, ist aus Sicht der KVN nicht empfehlenswert

Ganz vom Inzidenzwert abzurücken, ist aus Sicht der KVN nicht sinnvoll: „Nach wie vor – da sind sich die meisten Wissenschaftler einig – lohnt aber ein genauer Blick auf den Inzidenzwert.“ Er bleibe wichtig, da er klar sage, wie sich das Virus in der Bevölkerung ausbreitet.

Von Melanie Köster