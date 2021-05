Wolfsburg

Auf – zu, auf – zu: Auch wenn die Inzidenz langsam in Wolfsburg sinkt und unter 150 liegt, werden am Freitag die Geschäfte in Wolfsburg wieder schließen müssen. Bitter: Denn der Einzelhandel in der VW-Stadt durfte vor einer Woche endlich wieder öffnen – für Terminshopping und mit Negativ-Test.

Warum müssen die Geschäfte jetzt wieder dicht gemacht werden?

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag dieser Woche zum dritten Mal in Folge über 150. Nach dem Infektionsschutzgesetz müssen die Regeln dann wieder verschärft werden. Die Regelung tritt am Freitag in Kraft. „Für uns ist das der Super-GAU“, ärgert sich WKS-Geschäftsführer Matthias Lange. „Wenn wir Glück haben, dürfen wir in der nächsten Woche wieder aufmachen“, sagt er. Denn: Langsam sinkt die Inzidenz.

„Die Händler hatten gerade erst wieder alles hochgefahren, um starten zu können. Wenn die Inzidenz nun immer wieder an der entscheidenden Marke kratzt, droht ein ständiges Auf und Zu“, sagt Marvin Schaber, Center-Manager der City-Galerie. Mitarbeitende in Kurzarbeit müssten erst wieder mobilisiert, Waren eingeräumt und Läden hergerichtet werden. „Der ganze Apparat muss jedes Mal rauf- und runtergefahren werden.“ Einige Geschäftsleute hätten wegen der schlechten Planbarkeit gar nicht erst aufgemacht.

Wann könnte die Geschäfte wieder öffnen?

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Wolfsburg sank am Mittwoch erstmalig unter die 150er-Grenze und lag bei 128, am Donnerstag fiel sie auf 124. Das könnte der Weg zu einer baldigen Öffnung sein: Dafür muss die vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unter 150 liegen. Mögliche Lockerungen treten dann erst am übernächsten Tag in Kraft. Wegen des Himmelfahrtsfeiertags dürften die Läden in Wolfsburg selbst bei deutlich sinkenden Corona-Fallzahlen frühestens Ende nächster Woche wieder öffnen.

Geöffnet und ohne Corona-Test bleiben Läden des täglichen Bedarfs wie Lebensmittelhandel und Drogerien. Schulen und Kitas bleiben weiterhin geöffnet, solange die Inzidenz nicht an drei Tagen in Folge den Wert von 165 überschreitet. Die Gastronomie bleibt weiterhin geschlossen, möglich sind nur Abholungen und Bestellungen.

Von der Redaktion