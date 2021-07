Inzidenz über 10: Drohen Wolfsburg jetzt neue Corona-Beschränkungen?

Wolfsburg

Wie entwickelt sich die Corona-Lage in Wolfsburg? Am Donnerstag lag die vom Robert-Koch-Institut herausgegebene Inzidenz bei 11,3, am Mittwoch bei 10,5. Sollte der Wert auch am Donnerstag und Freitag so hoch sein, müssten die Wolfsburger ab Sonntag wieder auf einige Lockerungen verzichten.

Es dürften sich wieder maximal zehn Personen treffen

Sollte dieser Fall eintreffen, gäbe es vor allem für private Treffen strengere Regeln. Es dürften sich nur noch maximal zehn Personen treffen. Momentan sind drinnen Zusammenkünfte von bis zu 25 Menschen und draußen sogar bis zu 50 erlaubt.

Zudem gäbe es wieder strengere Regeln für Feiern in der Gastronomie. Hier ist die Zahl der Gäste momentan unbegrenzt. Sollte die Inzidenz über zehn bleiben, wären in Restaurants Veranstaltungen mit über 100 Personen nicht mehr erlaubt.

In den Diskotheken gäbe es wieder eine Maskenpflicht

Darüber hinaus käme die Maskenpflicht in einigen Bereichen zurück: In Diskotheken müssten die Gäste sie auf der Tanzfläche wieder tragen und auch auf Wochenmärkten wäre sie vorgeschrieben.

Außerdem müssten sich Gäste in Hotels, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen sich wieder alle zwei Tage während ihres Aufenthalts testen lassen und nicht mehr nur vor der Anreise.

Die gute Nachricht: An den Regeln für Schulen und Kitas würde sich nichts ändern.

Dass die Inzidenz in Wolfsburg nach einer kurzen Entspannung wieder etwas gestiegen ist, ist vor allem auf die Delta-Variante des Virus zurückzuführen. Es macht laut der Stadt derzeit 80 bis 90 Prozent der Infektionen in Wolfsburg aus.

Von Melanie Köster