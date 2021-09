Inzidenz in Wolfsburg verharrt mit 109,7 auf hohem Niveau

Wolfsburg

Die Inzidenz in Wolfsburg ist am Donnerstag im Vergleich zum Vortag nur leicht gestiegen. Der Wert verharrt mit 109,7 aber auf einem hohem Niveau. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete 136 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen. Der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen in niedersächsischen Kliniken ist dagegen leicht gesunken auf 4,7 Prozent.

Am Vortag betrug der Anteil noch 5 Prozent. Im Wolfsburger Klinikum liegt weiterhin ein Patient mit Covid-19 auf der Intensivstation. Am Dienstag hatte das RKI einen weiteren Todesfall gemeldet, seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 88 Personen in Wolfsburg im Zusammenhang mit der Infektion verstorben.

Quarantäne-Maßnahmen im Familienzentrum ausgeweitet

Die Stadt hat die drei Gruppen der städtischen Kindertagesstätte an den Teichen bis einschließlich 17. September unter Quarantäne gestellt. Außerdem ist die „Hasengruppe“ im evangelischen Kinder- und Familienzentrum Martin Luther bis einschließlich 15. September in Quarantäne. Für die „Ponygruppe“ ebenda wurde die Quarantäne bereits bis einschließlich 13. September verlängert. Die „Rote Gruppe“ im Familienzentrum DRK Westhagen muss noch bis einschließlich Montag, 13. September, in Quarantäne bleiben.

Fast 67 Prozent sind einmal geimpft

Bei der Zahl der Impfungen liegt Wolfsburg nah am niedersächsischen und bundesweiten Durchschnitt: 66,8 Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Vollständig geimpft sind 62,6 Prozent der Menschen in der VW-Stadt.

Spontane Impfungen nur noch mit Johnson & Johnson möglich

Wer jetzt noch eines der Angebote für Erstimpfungen in Anspruch nehmen möchte, kann das nur noch mit dem Vakzin von Johnson & Johnson – hier braucht es nur eine Impfung für den vollständigen Schutz. Interessierte können dafür noch bis einschließlich 24. September ohne Termin ins Impfzentrum im Congresspark gehen.

Die anderen Angebote zum Beispiel in der City Galerie haben hingegen seit Freitag, 3. September, geschlossen.

Das neue Schuljahr beginnt mit Schutzmaßnahmen

Um die Infektionszahlen zum neuen Schuljahr trotzdem möglichst niedrig zu halten, ist der Unterricht am vergangenen Donnerstag mit Schutzmaßnahmen gestartet: Damit Infektionen möglichst früh erkannt werden können, sollen die Schülerinnen und Schüler in den ersten sieben Tagen täglich getestet werden. Außerdem ist eine Maske bis zum 22. September Pflicht.

Neuinfektionen, Hospitalisierung und Intensivbetten Für die Bewertung der Corona-Lage zieht die neue Corona-Verordnung des Landes drei Indikatoren heran: Neuinfektionen, Hospitalisierung und Intensivbetten. Bei den Neuinfektionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Wolfsburg entscheidend, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Bei den beiden anderen Indikatoren zählen die landesweiten Werte: Die Hospitalisierung gibt an, wie viele Corona-Erkrankte pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche in die Kliniken eingewiesen wurden. Schwellenwert für die erste Warnstufe ist eine Sieben-Tages-Inzidenz von 6. Der Indikator Intensivbetten beziffert den prozentualen Anteil der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. Schwellenwert für die erste Warnstufe ist eine Belegung von mehr als fünf Prozent.

Bis jetzt 70 000 Impfungen in Impfzentren von VW

Angesichts der durch die Delta-Variante wieder steigenden Infektionszahlen hat Volkswagen eine neue Impfkampagne mit dem Slogan „Mit Ärmel hochkrempeln, kennen wir uns aus“ gestartet. 70 000 Impfungen hat Volkswagen bisher in seinen extra eingerichteten Impfzentren durchgeführt. Diese sollen noch bis in den Herbst hinein betreiben werden. Wann VW die Zentren dicht macht, hängt wohl auch vom Verlauf der jetzt gestarteten neuen Impf-Kampagne ab. Mit der Immunisierung will das Unternehmen nach dem Abbau der Impfzentren über das betriebliche Gesundheitsmanagement fortfahren.

Das Event-Center „Hafen 1“ in der Autostadt ist zum Impfzentrum umfunktioniert worden: Volkswagen würde gerne so schnell wie möglich damit beginnen, die Mitarbeiter zu impfen. Allein: Der Impfstoff fehlt bislang. Quelle: Roland Hermstein/dpa/WAZ-Montage

An vielen Orten müssen Ungeimpfte Tests vorweisen

In Wolfsburg gilt wegen der Inzidenz über 50 derzeit an vielen Orten die 3G-Regel: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Antigentest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf oder einen PCR-Test, der höchstens 48 Stunden alt ist: Beim Sport, bei körpernahen Dienstleistungen, in der Gastro- und Hotelbranche und bei mehr als 25 Personen im Raum – egal ob privat oder öffentlich. Ganz untersagt sind Veranstaltungen mit mehr als 25 000 Personen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sind genehmigungspflichtig.

Beim VfL Wolfsburg gilt die 2G-Regel

Bei Spielen des VfL Wolfsburg und künftig auch der Grizzlys gilt auf Empfehlung der Stadt sogar die 2G-Regel: Ein negativer Test reicht für den Besuch nicht mehr aus, Fans müssen geimpft oder genesen sein. „Bei Ungeimpften ist die Wahrscheinlichkeit eines schweren Krankheitsverlaufs hoch. Es gilt daher, insbesondere jüngere Menschen ohne entsprechenden Schutz weiterhin so gut wie möglich vor einer Infektion zu schützen“, erklärte Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD).

Disko: Tanzen mit Maske oder 2G-Regel

Für Diskos und Clubs gilt auch weiter die 3G-Regel – zusätzlich besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Betreiber können für ihren Betrieb aber auch die 2G-Regelung festlegen: Dann sind nur Gäste mit Impf- oder Genesenen-Nachweis zugelassen. In diesem Fall entfällt die Maskenpflicht für alle. Was trotzdem gilt: Das Personal muss mindestens zweimal pro Woche getestet werden, sofern dieses keinen Impf- oder Genesenen-Nachweis besitzt.

Mehr Infos zur neuen Allgemeinverfügung der Stadt findet man unter www.wolfsburg.de/regelungen.

Von der Redaktion