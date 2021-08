Wolfsburg

Von 50,7 auf 61,1: Der Inzidenzwert in Wolfsburg ist wieder gestiegen, laut RKI gibt es am Dienstag 17 Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus. In den vergangenen sieben Tagen wurden 76 Menschen positiv auf Covid-19 getestet.

Die Stadt Wolfsburg rechnet mit steigenden Inzidenz, weil jetzt viele Menschen aus dem Urlaub zurückkehren. Und appelliert gleichzeitig an die Bürger, eines der vielen Impfangebote in Anspruch zu nehmen. Bis zum 3. September haben die temporären Impfzentren in der City-Galerie und im DOW geöffnet. Ein Termin ist nicht nötig. Impfwillige brauchen nur einen Ausweis. Sie haben die Wahl zwischen den Impfstoffen von Johnson & Johnson, Moderna und Biontech. Geöffnet sind die Impfzentren montags bis samstags von 13 bis 19 Uhr. Auch das Impfzentrum im CongressPark bietet noch bis Ende September Termine an.

Im Klinikum Wolfsburg gibt es aktuell ausreichend Betten

Seit April hat es in Wolfsburg laut Verwaltung rund 70 Impfdurchbrüche gegeben, nur in sechs Fällen seien aber Menschen im Alter über 65 betroffen gewesen. In den letzten sieben Tagen sind laut RKI insgesamt 63 Infektionsfälle in Wolfsburg hinzu gekommen. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 4 409 Menschen in Wolfsburg mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen sind 87 im Zusammenhang mit der Infektion verstorben.

Klinikum Wolfsburg: Es sind aktuell ausreichend Intensivbetten vorhanden. Quelle: Boris Baschin

Neue Todesfälle gibt es seit Monaten nicht, und im Klinikum gibt es auch ausreichend freie Betten. Ein Grund dafür, warum die Stadt die Auflagen trotz der Inzidenz nur in wenigen Bereichen deutlich verschärft hat, ist die Analyse der Infektionsherde: Sie lägen im privaten Bereich, so die Verwaltung. Ein Coronafall in einem Pflegeheim in Fallersleben konnte aufgrund der Testpflicht schnell eingedämmt werden.

Es gilt Stufe drei der niedersächsischen Corona-Verordnung

Die meisten Corona-Infizierten gab es in der vergangenen Woche laut Statistik der Stadt Wolfsburg nach einer lokalen Auswertung der Zahlen in Kästorf und Sandkamp – der Inzidenzwert liegt dort über 200. Als nächste Gebiete folgen Nordstadt, Westhagen und Brackstedt-Velstove-Warmenau mit einem Wert zwischen 100 und 200.

Die Zurzeit gültige Allgemeinverfügung in Wolfsburg trat am Sonntag, 15. August, in Kraft. Ergänzt wurde sie jetzt mit einer Vorgabe für Kita-Beschäftigte: Sie müssen sich bis mindestens zum 16. September zweimal pro Woche testen, egal ob ungeimpft, geimpft oder genesen. Es gilt Stufe drei der niedersächsischen Corona-Verordnung, allerdings mit vielen Ausnahmen. Es gibt etwas schärfere Kontaktbeschränkungen und eine strengere Testpflicht.

Impfen – das geht auch ganz spontan

Die Zahl der durchgeführten Erstimpfungen ist zuletzt nur noch minimal gestiegen. Derzeit sind 63,4 Prozent der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft. Der Wert ist leicht gesunken, was darauf schließen lässt, dass immer weniger Erstimpfungen stattfinden. Vollständig immunisiert sind 56,8 Prozent. Dieser Wert steigt weiterhin, allerdings sehr langsam.

Infektionen im privaten Umfeld

Seit Sonntag, 15. August, gilt die neue Allgemeinverfügung der Stadt. Treffen darf sich nur noch ein Haushalt plus zwei Personen mit einem anderen Haushalt. Nicht mit gerechnet werden Kinder bis 14 Jahre sowie Genesene und vollständig Geimpfte. Die Stadt führt in der Allgemeinverfügung an, dass die Mehrheit der Corona-Fälle auf das private Umfeld zurückzuführen sind.

Außerdem könnten die Testzentren wieder etwas mehr zu tun bekommen. Zwar belässt es die Stadt in vielen Bereichen bei Stufe 1 oder 2 des niedersächsischen Stufenplans, dafür kehrt die Testpflicht zurück. Es sei denn, man kann einen vollständigen Impfschutz oder eine Genesung nachweisen.

Für die Gastronomie bleibt es mit Stufe 1 bei geringen Einschränkungen, allerdings gilt nun die Testpflicht. Gleiches gilt für Besuche von Veranstaltungen in Theatern, Konzerten oder in Kinos, außerdem in Museen oder Freizeitparks. Auch in den Schwimmbädern ist für volljährige Besucher ein Test erforderlich.

Von der Redaktion