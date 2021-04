Inzidenz in Wolfsburg sinkt auf 162,4

Wolfsburg

In der Stadt Wolfsburg zeichnet sich einen leichte Entspannung beim Infektionsgeschehen ab. Die Stadt meldete von Dienstag auf Mittwoch 34 neue Corona-Fälle, die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 162,4 Infektionen auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Allerdings bleibt die Zahl der Fälle weiterhin auf einem so hohen Niveau, dass vorerst nicht mit einer Aufhebung der „Corona-Notbremse“ des Infektionsschutzgesetzes zu rechnen ist.

Inzwischen haben sich in Wolfsburg 3397 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, davon gelten 3006 als genesen, 81 sind verstorben. Derzeit meldet das Gesundheitsamt 310 laufende Fälle. Auf der Intensivstation des Klinikums werden laut Divi-Intensivregister derzeit zehn Covid-Patienten behandelt, von denen acht beatmet werden müssen.

Unterdessen wächst das Angebot an Testmöglichkeiten in Wolfsburg weiter: Am 30. April soll ein Drive-In-Testzentrum am Allerpark eröffnen, am 3. Mai ein weiteres am Berliner Ring.

