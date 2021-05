Inzidenz in Wolfsburg sinkt auf 128,6

Wolfsburg

Die Sieben-Tages-Inzidenz in Wolfsburg ist deutlich gesunken. Die Stadt hat am Mittwoch 37 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Nach Berechnung des Robert-Koch-Instituts (RKI) fällt die Inzidenz deutlich auf 128,6 Infektionen auf 100 000 Einwohnende binnen einer Woche. Für den Einzelhandel in Wolfsburg kommt diese Entwicklung allerdings zu spät – weil der Wert zuvor an drei Tagen in Folge über 150 lag, müssen die Läden ab Freitag wieder zu bleiben.

Insgesamt haben sich in Wolfsburg seit Beginn der Pandemie 3766 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, davon gelten 3438 als genesen, 82 sind verstorben. Das Gesundheitsamt zählt derzeit 246 laufende Fälle. Auf der Intensivstation des Klinikums wurden dem Divi-Intensivregister zufolge am Mittwoch elf Covid-Patienten behandelt, davon mussten sechs invasiv beatmet werden. Das Klinikum hat die Zahl der Betten in der Intensivmedizin erhöht und Personal umgeschichtet, um die Versorgung sicherzustellen. Dafür mussten geplante Operationen abgesagt werden.

