Inzidenz in Wolfsburg auf 109 gestiegen

Wolfsburg

Die Corona-Inzidenz in Wolfsburg ist am Montag auf 109 gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldet zwei Neuinfektionen. Damit liegt der Wert den zweiten Tag in Folge über 100. Innerhalb von einer Woche hat sich die Inzidenz mehr als verdoppelt: Zum Beginn der vergangenen Woche lag die Inzidenz bei 50,7. Die Zahl der Covid-Fälle steigt auf insgesamt 4526. Weil die Inzidenz bereits seit längerer Zeit über 50 liegt, traten bereits am Donnerstag neue Regeln in Kraft.

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss an vielen Orten einen negativen Antigentest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf oder einen PCR-Test, der höchstens 48 Stunden alt ist: Beim Sport, bei körpernahen Dienstleistungen, in der Gastro- und Hotelbranche und bei mehr als 25 Personen im Raum – egal ob privat oder öffentlich. Ganz untersagt sind Veranstaltungen mit mehr als 25 000 Personen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sind genehmigungspflichtig.

Disko: Tanzen mit Maske oder 2-G-Regel

Für Diskos und Clubs gilt auch weiter die 3-G-Regel – zusätzlich besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Betreiber können für ihren Betrieb aber auch die 2G-Regelung festlegen: Dann sind nur Gäste mit Impf- oder Genesenen-Nachweis zugelassen. In diesem Fall entfällt die Maskenpflicht für alle. Was trotzdem gilt: Das Personal muss mindestens zweimal pro Woche getestet werden, sofern dieses keinen Impf- oder Genesenennachweis besitzt.

Schule: Tägliche Test zu Beginn des Schuljahres

Und das neue Schuljahr am 2. September startet zwar im Regelbetrieb – aber Schüler und Lehrer müssen Masken tragen. Und: Alle Personen benötigen für den Zutritt zur Schule einen negativen Test-, Impf- oder Genesenennachweis. Zu Beginn des Schuljahres wird die Testfrequenz vorübergehend auf eine tägliche Testung erhöht. Die Stadt Wolfsburg appelliert zudem an Eltern und Jugendliche, schon jetzt kostenlose Tests in Anspruch zu nehmen, bevor sie Sportkurse oder Veranstaltungen besuchen, obwohl die Verpflichtung für Minderjährige in den Ferien nicht gilt.

Mehr Infos zur neuen Allgemeinverfügung der Stadt findet man unter www.wolfsburg.de/regelungen.

Die Stadt Wolfsburg rechnete schon mit einer steigenden Inzidenz, weil mit Ende des Werksurlaubs viele Menschen aus dem Urlaub zurück sind. Die Verwaltung bittet alle noch nicht geimpften Menschen, eines der Impfangebote in Anspruch zu nehmen. Bis zum 3. September haben die temporären Impfzentren in der City-Galerie und im DOW geöffnet. Ein Termin ist nicht nötig. Impfwillige brauchen nur einen Ausweis. Sie haben die Wahl zwischen den Impfstoffen von Johnson & Johnson, Moderna und Biontech. Geöffnet sind die Impfzentren montags bis samstags von 13 bis 19 Uhr. Auch das Impfzentrum im CongressPark bietet noch bis Ende September Termine an.

Nur ein Covid-19-Patient im Klinikum

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 4 526 Menschen in Wolfsburg mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen sind 87 im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. Zurzeit gibt es drei freie Intensiv-Betten für Erwachsene im Wolfsburger Klinikum, es gibt unter den Kranken einen Covid-Patienten. Dieser muss beatmet werden. Der Anteil der Covid-19-Patienten im Land Niedersachsen, der ausschlaggebend für die nächste Warnstufe wäre, ist zum Montag auf 4,2 Prozent gestiegen.

