Inzidenz bei 26: Auf Lockerungen müssen Wolfsburger trotzdem warten

Wolfsburg

Der Blick auf die Infektionszahlen gehört für einige schon zum Alltag wie der Wetterbericht. Und momentan lockert es in Wolfsburg auf, wenn man so sagen darf: Die Zahl der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche sank am Mittwoch erstmals seit Oktober wieder unter die Marke von 35, am Donnerstag meldete die Stadt gar einen Wert von rund 26. Das bedeutet aber nicht, dass die Wolfsburger auf Lockerungen hoffen dürfen – entscheidend ist der Wert auf Landesebene.

Erst ab einer stabilen Inzidenz von 35 Tagen sehen Bund und Länder weitere Lockerungen vor

Bund und Länder hatten sich in der vergangenen Woche auf eine Verlängerung des bis zum 7. März verständigt. Sollte bis dahin die Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 sinken, sollen die Beschränkungen schrittweise gelockert werden. Von solchen Werten ist das Land Niedersachsen aber noch weit entfernt. Die 7-Tage-Inzidenz lag laut Landesgesundheitsamt am Donnerstag bei rund 68. Mehrere Städte und Kreise liegen momentan über einer Inzidenz von 100, der Landkreis Wesermarsch kratzt an der 200er-Marke. Im benachbarten Landkreis Helmstedt ist die Inzidenz jüngst wieder auf über 100 gestiegen. Dort hatte sich in einer Einrichtung des DRK nach einem sprunghaften Anstieg der Infektionszahlenzahlen ein Ausbruch mit der ansteckenderen Variante B.1.1.7 des Corona-Virus bestätigt. Also könnte es auch in Wolfsburg bald wieder Regen geben, um im Bild zu bleiben.

Mögliche Öffnungen von Geschäften, Museen und Galerien oder Kosmetikstudios

Bund und Länder hatten sich in der vergangenen Woche bei ihren jüngsten Beratungen zur Corona-Lage vor allem mit der Lage in Schulen und Kitas befasst. Darüber hinaus war vereinbart worden, dass es in weiteren Bereichen erst zu Lockerungen kommen soll, wenn eine durchschnittliche Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen erreicht ist. Bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 35 im Land soll die Öffnung von Geschäften, Museen und Galerien sowie Betrieben mit körpernahen Dienstleistungen – beispielsweise Kosmetik- und Nagelstudios – wieder erlaubt sein.

Enttäuschung bei Gastronomie und Handel

Von den jüngsten Ergebnissen der Bund-und-Länder-Beratungen hatten sich die Gastronomen und Einzelhändler in Wolfsburg enttäuscht gezeigt. Die Porschestraße wirkt wegen der Geschäftsschließungen seit Monaten wie leer gefegt. Die Wolfsburger Marketinggesellschaft unterstützt eine Initiative des niedersächsischen Städtetages für ein millionenschweres Sofortprogramm zur Wiederbelebung der Innenstädte. Insbesondere die Lage für die Modegeschäfte sei existenzbedrohend. Immerhin die Friseure dürfen sich darauf freuen, ab 1. März wieder ihre Läden öffnen zu dürfen. Die Blumenläden durften bereits rechtzeitig zum Valentinstag wieder durchstarten. Und die Stadt hatte am Montag ihre Sporthallen und Sportanlagen im Freien für den Individualsport wieder freigegeben.

Von Christian Opel