Inzidenz bei 119: Ab Dienstag gelten in Wolfsburg strengere Corona-Regeln

Es hatte sich bereits angedeutet: Am Sonntag hat Wolfsburg den dritten Tag in Folge eine 7-Tage-Inzidenz von über 100 verzeichnet. Damit gilt die VW-Stadt laut der am Montag in Kraft tretenden neuen Verordnung des Landes Niedersachsen als Hochinzidenzkommune. Der Einzelhandel muss ab Dienstag wieder schließen, außerdem treten unter anderem strengere Kontaktbeschränkungen in Kraft.

Entscheidend für die Einordnung als Hochinzidenzkommune ist der vom Land Niedersachsen herausgegebene Wert. Nachdem dieser am Freitag und Samstag bereits bei rund 102 gelegen hatte, stieg er am Sonntag auf 119. Die Stadt hatte am Freitag eine Inzidenz von 109,4 herausgegeben. Die unterschiedlichen Werte entstehen, da das Land seine Zahlen zu anderen Zeiten herausgibt als die Stadt. Außerdem kommt es bei der Weitergabe der Daten vom Gesundheitsamt zum Land teilweise zu Verzögerungen.

Ab Dienstag gelten unter anderem verschärfte Kontaktbeschränkungen

Die verschärften Regeln treten in Wolfsburg am Dienstag in Kraft. Ein Haushalt darf sich dann nur noch mit einer weiteren Person treffen. Im Einzelhandel ist zudem kein Terminshopping mehr möglich, lediglich „Click & Collect“ bleibt erlaubt. Außerdem müssen Museen wieder schließen. „Es ist sehr bedauerlich, dass wir die Öffnungen, die gerade einmal seit drei Wochen galten, nun schon wieder zurücknehmen müssen“, sagt Dennis Weilmann, Erster Stadtrat und Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur. Letztendlich gehe aber Sicherheit und Gesundheit vor.

Die Kitas bleiben bis Ostern im Regelbetrieb

Die Kitas sollen zunächst im eingeschränkten Regelbetrieb bleiben, obwohl das Land ab einer Inzidenz über 100 eigentlich nur eine Notbetreuung empfiehlt. Die Stadt begründet die abweichende Entscheidung damit, dass es in den vergangenen Wochen nur sehr selten Infektionen von Kindern unter sechs Jahren gegeben habe. Ein Großteil der Erzieher sei außerdem bereits geimpft. Um die Sicherheit weiter zu erhöhen, soll es ab jetzt tägliche Corona-Tests geben.

Allerdings gilt die Entscheidung zu den Kitas laut Jugenddezernentin Iris Bothe vorerst nur bis zu den Feiertagen: „Unsere bereits ergriffenen Maßnahmen zahlen sich in der derzeitigen Situation aus, so dass wir bis Ostern ein verlässliches Betreuungsangebot aufrechterhalten können. Trotzdem ist die Entwicklung weiter zu beobachten und erfordert sorgsame Entscheidungen.“

Die von vielen gefürchteten Ausgangssperren sieht die Stadt vorerst nicht vor. Die neue Verordnung des Landes schlägt diese ab einer Inzidenz von 100 als mögliches Mittel vor. Ab einer Inzidenz von 150 rät das Land den Kommunen in der neuen Verordnung ausdrücklich dazu, Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 und 5 Uhr einzuführen.

Wolfsburg setzt jetzt alle Hoffnungen in die Bewerbung als Modellkommune

Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Stadtrat Dennis Weilmann setzen jetzt große Hoffnungen in Wolfsburgs Bewerbung als Modellkommune. Stimmt das Land dem Antrag zu, dürfte die VW-Stadt mögliche Öffnungsschritte testen. „Wir wollen unbedingt als Modellkommune vom Land Niedersachsen anerkannt werden. Dann könnten wir ab Ende nächster Woche bereits wieder die ersten Öffnungsschritte, zum Beispiel im Einzelhandel und der Außengastronomie, vornehmen“, sagt Mohrs. Er wolle allen Bürgern diese Perspektive ermöglichen.

Voraussetzung für die Teilnahme an Modellprojekten ist, dass die 7-Tage-Inzidenz zu Beginn nicht mehr als 200 beträgt. Mohrs bittet auch deshalb um die Einhaltung der aktuellen Maßnahmen und Regeln. Er betont: „Hier sind wir alle gemeinsam gefragt!“

