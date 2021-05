Wolfsburg

Das Robert Koch-Institut (RKI) vermeldete am Donnerstag einen Inzidenzwert von 124 für Wolfsburg. Und dennoch müssen am Freitag die gerade erst wieder geöffneten Geschäfte wieder schließen. Weil die Sieben-Tages-Inzidenz drei Tag in Folge über 150 lag, greift die so genannte Bundes-Notbremse. Die WAZ erklärt hier, wie es für den Einzelhandel, Gastronomie und Schulen weitergeht.

Das gilt für den Einzelhandel:

Der Einzelhandel schließt am Freitag – abgesehen von Supermärkten, Drogerien, Apotheken, Banken und Wochenmärkten. „Für uns ist das ein Super-Gau“, ärgert sich WKS-Geschäftsführer Matthias Lange. Immerhin die Inzidenz sinkt gerade wieder, lag am Donnerstag bei 124. Dennoch ist ab Freitag kein Shoppen mit Termin erlaubt, die Geschäfte in der Innenstadt dürfen jetzt erstmal wieder nur „Click & Collect“ anbieten – also einkaufen mit Termin und Abholung. Damit die Läden wieder öffnen dürfen, muss die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 150 liegen. Lockerungen treten dann aber erst am übernächsten Tag in Kraft, weil die Stadt eine Allgemeinverfügung rausgeben muss. In Wolfsburg – sollte die Inzidenz weiter unter 150 bleiben – wäre eine Wieder-Öffnung Ende der nächsten Woche möglich.

Vor dem Shoppen ins Testzentrum: Beim Click & Meet ist ein negativer Schnelltest für die meisten Bürger Pflicht – aber ab Freitag darf erstmal wieder kein Click & Collect angeboten werden. Quelle: Britta Schulze

Bis dahin gilt Click & Collect – also Waren online bestellen und abholen. Das bieten Bekleidungsgeschäfte, Baumärkte und Möbelhäuser an. Die Kunden müssen Masken tragen und auf Abstandsregeln achten, ein negativer Corona-Test ist in diesem Fall nicht nötig.

Hier können Sie sich in Wolfsburg testen lassen Kostenlose Tests in Apotheken: Galerie Apotheke in der City Galerie Easy Apotheken, Schlesierweg 14 und in der Porschestraße 47 Detmerode Apotheke, Detmeroder Markt 9 Oststadt Apotheke, Georg-Friedrich-Straße 11 Hansa Apotheke, Hansaplatz 12 Osterloh-Apotheke, Westerstraße 23 Testen beim Hausarzt: Auch einige Ärzte in Wolfsburg bieten Schnelltests an. Wer dabei ist, lässt sich über die Arztauskunft Niedersachsen herausfinden. Dazu kann über die Suche der Name des Arztes eingeben werden. Unter „Mehr erfahren“ ist dann aufgeführt, ob die Praxis Corona-Schnelltests anbietet: www.arztauskunft-niedersachsen.de Testen im DRK Seniorenzentrum in Vorsfelde: DRK Seniorenwohnanlage , Neues Feld 1-3 DRK Seniorenzentrum in Vorsfelde, Fritz-Weiberg-Straße 2a Die Corona-Testzentren in Wolfsburg: Corona-Testzentrum, Porschestraße 38 Corona-Tests in der Heinrich-Nordhoff-Straße 107 Corona Schnelltestcenter Wolfsburg in der City Galerie Corona-Tests auf dem Kurzzeitparkplatz bei der Autostadt Corona-Testzentrum am MTV-Center in Vorsfelde in der Carl-Grete-Straße 41 Corona-Tests auf dem Lidl-Parkplatz in Vorsfelde, An der Meine 6 DLRG Ortsgruppe Vorsfelde bietet Testungen im Ludwig-Klingemann-Haus in der Amtsstraße 35 VfB Fallersleben bietet Testungen in der August-Lücke-Straße 1 an Corona-Tests beim Globus Baumarkt, Wolfsburger Landstraße 7, in Fallersleben DRK bietet mit der Caritas ein Corona-Schnelltestzentrum im Föhrenkrug an der Pestalozziallee 3 an Corona-Testzentrum am Berliner Ring in der Teutloff-Akademie, Am Mühlengraben 22-24 Auf dem Parkplatz von Real im Heinenkamp, Brandgehaege 9 Corona-Testzelte auf dem Parkplatz vom Bauking-Hagebaumarkt, Karl-Ferdinand-Braun-Ring Drive-in-Teststation am Allerpark auf dem Schützenplatz Auf dem Parkplatz der Designer Outlets Wolfsburg Drive-In-Teststation in Velpke und Testzentrum in Flechtorf Auf dem Schützenplatz in Velpke Corona-Testzentrum im Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf

Das gilt für köpernahe Dienstleistungen wie Friseure:

Die Friseursalons bleiben weiterhin geöffnet. Aber wer einen neuen Haarschnitt möchte, muss einen negativen Corona-Test vorweisen. Außerdem ist in den Salons aufgrund der körperlichen Nähe eine FFP2-Maske vorgeschrieben, eine OP-Maske reicht nicht aus. Gleiches gilt für die Fußpflege. Andere körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetikstudios oder Solarien sind weiterhin nicht gestattet. Sie können erst wieder öffnen, wenn die Inzidenz über einem längeren Zeitraum auf unter 100 sinkt.

Wer gilt als geimpft und genesen? Von der Testpflicht, der Ausgangssperre und den Kontaktbeschränkungen ausgenommen sind Personen, die seit 14 Tagen einen vollständigen Impfschutz haben. Das bedeutet: Die Zweitimpfung mit Astrazeneca, Biontech oder Moderna oder die Erstimpfung mit Johnson & Johnson muss mindestens zwei Wochen her sein. Die Impfungen müssen die Bürger durch ihren Impfpass oder eine Bescheinigung nachweisen. Von der Testpflicht befreit ist außerdem, wer in den vergangenen sechs Monaten positiv getestet und mittlerweile wieder genesen ist. Das Gesundheitsamt der Stadt verschickt in den kommenden Tagen entsprechende Bescheinigungen an alle Personen, auf die dies zutrifft.

So geht es in den Schulen weiter:

Da die Inzidenz weiter unter 165 liegt, dürfen die Schulen, Kitas und Großfamiliennester vorerst im Szenario B und daher im Wechselunterricht bleiben. Sollte die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder über 165 steigen, ginge es zurück ins Szenario C. Das bedeutet: Distanzunterricht für die meisten Schüler, Wechselmodell für Grundschulen und Abschlussklassen.

Ausgangssperre und Kontaktbeschränkungen:

Die Ausgangssperre und die Beschränkung, dass sich ein Haushalt nur mit einer weiteren Person treffen kann, bleiben bestehen. Sie gelten, solange die Inzidenz nicht an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 sinkt. Von den Kontaktbeschränkungen ausgenommen sind Kinder unter 14 Jahren, Personen mit vollständigem Impfschutz und Genesene. Sie zählen bei Treffen nicht mit. Geimpfte und Genesene müssen sich auch nicht an die von 22 bis 5 Uhr geltenden nächtlichen Beschränkungen halten.

Nächtliche Ausgangssperre: Für Geimpfte und Genesene gilt sie nicht mehr. Quelle: Britta Schulze

Gastronomie und Kultur:

Die Gastronomie bleibt in Wolfsburg weiter geschlossen, möglich sind nur Abholungen und Bestellungen. Erst ab einer Inzidenz von unter 100 dürften zumindest die Außenbereiche wieder öffnen. Die Museen und Galerien bleiben bis dahin ebenfalls geschlossen.

Sport:

Es gilt zudem, dass nur kontaktloser Individualsport alleine, zu zweit oder mit dem eigenen Haushalt erlaubt ist. Nur Kinder unter 14 Jahren dürfen maximal zu fünft kontaktlosen Gruppensport ausüben. Außerdem öffnen ab dem 15. Mai die Freibäder und das Hallenbad Sandkamp für den Individualsport. Eine Person, ein Haushalt oder zwei Menschen aus verschiedenen Haushalten können dann ein halbes Freibad oder das ganze Hallenbad buchen.

Von Melanie Köster