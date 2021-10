Investor gesucht: Wer will die denkmalgeschützte Heilig-Geist-Kirche kaufen?

Der finnische Architekt Alvar Aalto (1898 bis 1976) wurde besonders durch seine asymmetrischen Baukörper zu einem der einflussreichsten Planer seiner Zeit. Als Designer wurde er für seine besonderen Konzeptionen im Bereich des organischen Bauens bekannt. Ein bekanntes Designerstück von Aalto ist die Aalto-Vase.

Ab 1940 war Alvar Aalto Professor für Architektur am Massachusetts Institute of Technology in den USA. Als Vertreter des plastischen Stils war er verantwortlich für international beachtete Wohn-, Zweck- und Schulungsbauten. Zu Aaltos populärsten Entwürfen zählen das Opernhaus in Essen sowie das Kongresszentrum „Finlandia“ in Helsinki. Aalto wird als „Vater des Modernismus“ rund um den Globus gefeiert, sein Lebenswerk umfasst 500 Gebäude-Entwürfe. In Wolfsburg stehen gleich drei bedeutende und architektonisch imposante Bauwerke Aaltos: das Kulturhaus (Innenstadt), die Heilig-Geist-Kirche (Klieversberg) und die Stephanus-Kirche (Detmerode). Die Heilig-Geist-Kirche in Wolfsburg wird in Fachkreisen als eines der gelungensten realisierten Aalto-Bauwerke angesehen.