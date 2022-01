Wolfsburg

Am Mittwoch, 2. Februar, ist es soweit – die Sonnen-Apotheke wird offiziell 50 Jahre alt. Rainer Camehn führt sie in zweiter Generation. 1972 eröffnete sein Vater Ernst Camehn das Geschäft in der Porschestraße. E-Rezept und Internet waren da noch Zukunftsmusik, heute finden Kunden im Web fast alles zu Krankheiten und Medikamenten – und auch jede Menge Falschinformationen. Im WAZ-Interview spricht Camehn über die Historie der Apotheke, das E-Rezept und das Internet als Mitbewerber.

Herr Camehn, als Ihr Vater Ernst Camehn die Apotheke 1972 eröffnete, gab es weder Fußgängerzone noch Südkopfcenter. Wie war es, als Apotheke hier Fuß zu fassen?

Damals gab es hier noch nicht sehr viele Apotheken, außer uns meines Wissens nach nur die Widukind-Apotheke. Das war natürlich von Vorteil. Man konnte direkt neben der Apotheke parken, da wo heute das Südkopfcenter ist, waren ein Autohandel und ein Jugendhaus, wo ich gerne Kickern war.

Infobox: Zur Historie der Sonnenapotheke

Die Sonnenapotheke – ein Urgestein der Porschestraße Am 2. Februar 1972 eröffnete Apotheker Ernst Camehn in der Porschestraße 100 seine Apotheke in einer ehemaligen Kneipe. Anfang der 1980er Jahre baute die Stadt diesen Teil der Straße zur Fußgängerzone um. 1990 eröffnete das Südkopf-Center. In der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember 1995 richtete ein Feuer großen Schaden in der Apotheke an. Obwohl die Einrichtung zum größten Teil zerstört worden war, lief der Betrieb trotz schwerster Arbeitsbedingungen so gut wie möglich weiter. 2003 übernahm Dr. Rainer Camehn die Apotheke von seinem Vater.

Leitet die Sonnen-Apotheke seit 2003: Rainer Camehn. Quelle: Roland Hermstein

Der Kickertisch wich 1990 dem Südkopfenter, in den 1980ern begann um die Apotheke der Umbau zur Fußgängerzone. Was bedeuteten die Entwicklungen für ihr Geschäft? Mussten Sie sich neu bewähren?

Das Südkopf-Center hatte für uns einen sehr guten Effekt – mehr Leute kamen in die Innenstadt und damit auch zu uns. Das ist auch heute mit Aldi und Action noch so – wir konkurrieren nicht, wir ergänzen uns.

1995 verwüstete ein Brand das Geschäft – trotzdem ging der Betrieb weiter. Können sie sich noch an die Situation erinnern?

Trotz allem hatten wir riesiges Glück – zwar war unsere helle Inneneinrichtung pechschwarz vor Ruß, aber unser Computer blieb verschont. So konnten wir noch Bestellungen aufgeben. Mein Vater und die Mitarbeiter standen mit Jacken und Mänteln in der Apotheke, denn das Feuer ließ die Fensterscheiben zerplatzen. Es kamen trotzdem viele Kunden wahrscheinlich auch, um die Zerstörung mit eigenen Augen zu sehen. Aber sie waren rücksichtsvoll, auch wenn der ein oder andere Artikel etwas verstaubt war. Mein Vater wusste den Zusammenhalt des Teams damals sehr zu schätzen.

Auch heute manchmal noch zum Einsatz: Eine Mitarbeiterin mit Stößel und Mörser im Labor der Apotheke. Quelle: Roland Hermstein

Großen Zusammenhalt braucht es sicher auch nach zwei Jahren Pandemie...

Definitiv, hinter uns liegen stressige Phasen und es werden noch weitere kommen. Maskenausgabe und Impfzertifikate sorgten für großen Andrang. Wenn dann noch Mitarbeiter wegen Quarantäne fehlen, sorgt das für zusätzlichen Druck. Aber irgendwie wuppen wir es immer.

Was macht das Virus mit der Kundschaft?

Seit Corona steht häufig das persönliche Gespräch im Vordergrund. Sie kommen mit ihren Sorgen und Ängsten zu uns, stellen Fragen wie: „Haben Sie sich impfen lassen?“ oder „Wie gefährlich ist Corona?“ Wir können die Kunden dann mit fachkundiger Beratung etwas beruhigen und ermutigen sie zum Impfen.

Rainer Camehn über das E-Rezept: „Für Menschen ohne Handy wird sich nicht viel ändern.“ Quelle: Roland Hermstein

Sorgen und Ängste macht manchen wahrscheinlich auch das E-Rezept – heißt es bald: ohne Smartphone keine Medikamente?

Auf keinen Fall, für Menschen ohne Handy wird sich nicht viel ändern, denn beim Arzt gibt es die elektronischen Rezepte auch auf Papier. Den Code darauf können wir dann hier in der Apotheke scannen.

Heutzutage gibt es ja auch sehr viel medizinische Informationen im Internet – hat das etwas an der Beratung verändert?

Es ist anspruchsvoller geworden. Wenn Menschen heute in die Apotheke kommen, sind sie oft schon sehr gut informiert. Vieles davon ist aber für die Leute schwer einzuordnen. Zum Beispiel Scharlatane mit falschen Heilversprechen oder pseudowissenschaftliche Webseiten, sowas findet man im Netz zuhauf. In dieser Hinsicht werden wir Apotheker noch wichtiger, glaube ich. Denn wir helfen den Leuten dabei zu sehen, was wahr und was falsch ist.

Von Niklas Jan Engelking