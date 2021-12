Wolfsburg

Am Ende des Tunnels stand wieder die Pandemie – aus Sicht der Kirche lässt sich 2021 so wohl am Besten beschreiben. Wie geht es weiter nach über anderthalb Jahren Corona, gibt es überhaupt noch ein Zurück in den alten Betrieb? Und was müssen Kirchen ihren Mitgliedern künftig bieten, um die Austrittsquoten gering zu halten? Über diese und weitere Fragen sprach die WAZ mit Ulrich Lincoln, Propst der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Petrus/Heiliggeist in Vorsfelde, Dechant Thomas Hoffmann von der katholischen Pfarrei St. Christophorus und Christian Berndt, Superintendent des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen.

Im Gegensatz zu 2020 waren Sie dieses Jahr bereits pandemieerprobt – was lief dadurch anders, welche Bilanz ziehen Sie?

Lincoln: „Erst habe ich nicht wirklich an eine positive Bilanz geglaubt. Wir alle sind nach den zwei Jahren frustriert, müde und erschöpft, aber daraus ist doch eine neue Kreativität entstanden. Wir haben dieses Jahr gelernt, raus zu den Leuten zu gehen, Corona hat uns sozusagen das Laufen gelehrt. Zum Beispiel durch Angebote wie unseren fahrenden Adventskalender. Negativ ist allerdings die Bilanz bei unseren Jugendangeboten. Dieses Jahr konnten kaum Freizeiten stattfinden, es hat einfach das Zusammensein gefehlt, das sind wir den Jugendlichen schuldig geblieben. Gleichwohl haben die Mitarbeitenden im Jugendbereich unter schwierigsten Umständen alles versucht und Großartiges geleistet.“

Hoffmann: „Es war ein herausforderndes Jahr, doch wir haben uns mit Stil, Ausdauer und Zuversicht ganz gut geschlagen. So haben wir zum Beispiel unsere Glühweinbude, dieses Jahr vor St. Christophorus, unter 2G-Bedingungen stattfinden lassen. Fazit aller Beteiligten: Nach vielen Monaten des Rückzugs war es wunderbar, sich einmal wieder ungezwungen treffen zu können, zu klönen, einen Glühwein zu trinken und einfach nur da sein zu können, ohne viel nachdenken zu müssen.“

Berndt: „Es gibt ganz klar weniger Diskussionen. Anfangs hatten wir eine 50/50-Spaltung, ob es Gottesdienste geben soll oder nicht, das hat sich deutlich geändert. Generell haben wir gelernt nicht zu jammern, sondern zu verändern. Als unser Weihnachtsmarkt abgesagt werden musste, haben wir eine Geschenkaktion für 300 Kinder auf die Beine gestellt, verschiedenste Menschen haben mitgeholfen, zum Beispiel die VfL-Ultras. Insgesamt sind wir flexibler und fluider geworden und öffnen uns mehr für andere gesellschaftliche Kräfte.

Inzwischen steuern wir auf das dritte Jahr der Pandemie zu – wie ist da die Stimmung in Ihren Gemeinden, insbesondere bei den Ehrenamtlichen Mitarbeitern?

Berndt: „Unsere Ehrenamtlichen haben eine sehr hohe Verantwortung und Entscheidungsgewalt. Sie kontrollieren die Einhaltung unserer Hygieneregeln. Auch wenn jetzt mehr Routine da ist, belastet das sehr, insgesamt herrscht große Erschöpfung mit der Situation.“

Hoffmann: „Unsere Ehrenamtlichen, insbesondere die Ordner bei den vielen Gottesdiensten, haben Großartiges geleistet. Die Möglichkeit, sich zu engagieren, hat aber auch vielen gefehlt. Insbesondere unsere Chormitglieder mussten große Entbehrungen hinnehmen, denn das Singen war vor der Pandemie ein wichtiger Teil ihres Lebens und ihrer persönlichen Spiritualität.“

Wie haben sich Ihre Mitgliederzahlen 2021 bisher entwickelt?

Lincoln: „Die Zahlen gehen weiter zurück, aber wir haben jetzt besser gelernt, auf die Einzelnen zuzugehen. Es kommen neue Krisen, ob Pandemie oder Klimawandel, aber dank der Erfahrung der letzten zwei Jahre haben wir auch neue Ressourcen zu bieten, sei es intellektuell oder organisatorisch.“

Berndt: „Sie fallen weiter, unser Engagement ändert nichts an der Entscheidung vieler Leute, die Kirche zu verlassen, was ich sehr bedaure. Heute schauen Menschen mehr auf den sofortigen Nutzen. Spiritualität wird auf dem eigenen Weg gesucht – nicht mehr bei „Traditionsunternehmen.“

Hoffmann: „In der Hinsicht war 2021 auf jeden Fall kein Krisenjahr. Und der Trend, dass es jedes Jahr ein Prozent weniger Mitglieder werden, besteht seit 30 Jahren, was aber dennoch immer wieder schmerzlich für uns ist. Fakt ist: Die großen spirituellen Vokabeln der Kirche haben sich verändert. Vor fünf oder zehn Jahren ging es noch um Dinge wie Aufbruch oder Neues wagen, heute geht es, verursacht durch die Pandemie, zum Beispiel um Nähe, Ausruhen oder Sicherheit.“

Aktuell spaltet die Pandemie unsere Gesellschaft, wie auch die Montagsspaziergänge in Wolfsburg zeigen. Welche Rolle kann das Weihnachtsfest hier spielen, was kann Kirche dazu beitragen?

Berndt: „Viele verbinden Weihnachten ja mit Luxus, teuren Geschenken und Feiern in großen Gruppen. Dabei ist Weihnachten eigentlich ein fest der Sehnsucht, und zurzeit sehnen sich die Menschen nach dem was heil ist. Illusorisch, dass wir dieser Sehnsucht mit unserem Weihnachtsangebot gerecht werden – was wir aber leisten können, ist den Menschen durch Traditionspflege Sicherheit zu vermitteln, bei unseren Gottesdiensten darauf hinweisen, dass Gott in die Welt gekommen ist. Er trägt uns in allem Leid, wie es auch am Beispiel von Jesus deutlich wird.“

Hoffmann: „Weihnachten ist traditionell ein krisengeschütteltes fest. Denken Sie an Joseph und Maria, die keine Unterkunft für die Geburt Jesu fanden oder Herodes, der ihnen auf den Fersen war. Oft genug war es ein Fest in einer Welt, die zerstritten und gespalten war, und Gott kommt immer in solche Situationen. Vor diesem Hintergrund können wir den Menschen vermitteln: Dieses Weihnachtfest ist gar kein untypisches.“

Lincoln: „Zurzeit nehme ich die Spannungen als massiv wahr. Weihnachten kann da nur ein kleiner Beitrag sein, allein bewältigt es diese Krise aber nicht. Für uns ist es ein erneuter Anlass, für einen zivilen, rationalen und empathischen Diskurs zu werben – wie im Lukasevangelium, als der Engel zu den Hirten sprach: ‚Fürchtet euch nicht.‘ Das Abrahamforum hat sich zum Thema Impfen klar positioniert: Wir fordern alle dazu auf. Damit gehen wir auch ein Risiko ein, aber wir halten es für den richtigen Weg.“

