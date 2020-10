Stadtmitte

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Entwicklung von Volkswagen: Diese beiden Themen bewegen viele Wolfsburger. Am Freitagabend besuchte Stephan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen und Mitglied des VW-Aufsichtsrates, die WAZ-Redaktion, um Fragen rund um diese beiden Themen zu beantworten. Die Fragen stellten WAZ-Chefredakteurin Stefanie Gollasch sowie die Redakteure Christian Opel und Carsten Bischof.

Herr Weil, die Zahl der Corona-Infizierten steigt rapide an. Wie kommen wir über den Winter?

Indem wir alle gerade auch im privaten Bereich unsere Kontakte möglichst reduzieren, Abstand halten, Hygieneregeln befolgen, Maske tragen. Der Staat kann nur die Rahmenbedingungen setzen, wie wir es jetzt mit der neuen Corona-Verordnung gemacht haben. Aber jetzt kommt es in erster Linie auf das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger an. Die Infektionen finden überwiegend im privaten Bereich statt – dort kann der Staat natürlich nur sehr begrenzt kontrollieren.

Es kommt auf das Verhalten jedes einzelnen Bürgers an

Wie können wir auf die Bürger einwirken? Der mahnende Zeigefinger fruchtet ja nicht mehr so richtig...

... es kommt gerade jetzt wieder darauf an, an den Gemeinsinn zu appellieren. Wir können mit unserem eigenen Verhalten Vorbild sein, aber auch bei anderen um entsprechendes Verhalten werben. Zum Beispiel wie hier in Wolfsburg vor einigen Monaten durch den Stadtjugendring oder die Fans des VfL. Das war beispielhaft.

Müssen wir die Zügel wieder fester anziehen? Sie sagen ja selbst: Es kann sein, dass Mitte November eine weitere Verordnung kommt. Was erwartet uns?

Eines ist wichtig: Wir wollen einen zweiten Shutdown in Niedersachsen ja gerade nach Möglichkeit verhindern. Wir wollen festhalten an einer regionalen Eskalationsstrategie, damit haben wir bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Kommunen leisten eine sehr gute Arbeit. Im Übrigen bemüht sich Niedersachsen, in möglichst enger Abstimmung mit dem Bund und den anderen Ländern vorzugehen. In einer Situation wie dieser sollte der Staat mit einer Stimme sprechen. Aber wenn Sie sehen, was jetzt alles Gegenstand unserer Regelungen ist – etwa Kontaktbeschränkungen -, dann sind die Zügel schon deutlich angezogen.

Keine generelle Maskenpflicht in der Schule

Warum gibt es keine einheitliche Maskenpflicht an Schulen?

Weil wir nach wie vor sehr unterschiedliche Infektionslagen in Niedersachsen haben. Und weil wir zunächst den einzelnen Schulleitungen vertrauen, sie machen einen sehr guten Job. Ich bin zum Beispiel beeindruckt davon, dass deutlich mehr Lehrkräfte jetzt in die Schulen zurückgekehrt sind, als es im Frühjahr der Fall war. Und davon, wie schnell sie digitale Lehrangebote aus dem Boden gestampft haben.

Was glauben Sie, wie lange wird uns Corona noch beschäftigen? Selbst wenn im Frühjahr ein Impfstoff da sei sollte, ist die Pandemie ja nicht sofort vorbei...

Es gibt aber einen Hoffnungsschimmer, etwa die Schnelltests. Wenn viel und schnell getestet werden kann, haben Pflegeheime, Krankenhäuser und einige Zeit danach vielleicht auch Gastronomen und Veranstalter viel mehr Sicherheit für sich und ihre Gäste. Zweiter Hoffnungsschimmer ist der Impfstoff. Wir können hoffen, dass es Anfang des Jahres erste Teillieferungen gibt. Es läuft wohl auf zwei Impfungen pro Person hinaus. Mit gezieltem Testen und ersten Impfmöglichkeiten können wir noch viel treffsicherer Infektionsschutz betreiben, vor allem in den besonders gefährdeten Bereichen.

Pflegeheime sind besser vorbereitet als im Frühjahr

Zum Beispiel in Pflegeheimen wie dem Hanns-Lilje-Heim. Sie waren im Sommer selbst dort und haben mit Pflegekräften gesprochen. Was hat sich seitdem geändert?

Das Heim ist jetzt bestimmt viel besser mit Schutzausrüstung ausgerüstet. Es gibt neue Vorkehrungen auch für Besucherverkehr. Das Heim ist also deutlich besser auf steigende Corona-Zahlen vorbereitet als im Frühjahr. Allerdings wussten wir auch schon vor der Corona-Krise, dass wir die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern müssen. Ich finde, dafür müssen in Berlin sehr schnell die Weichen gestellt werden. Aber lassen Sie mich noch eines sagen: Ich bin sehr beeindruckt von dem, was die Pflegekräfte im Hanns-Lilje-Heim geleistet haben.

Wer zahlt eigentlich die 1500 Euro Corona-Prämie für Pflegekräfte?

1500 Euro für Pflegekräfte der Altenpflege! Der Bund zahlt 1000 Euro, und wir als Land haben 500 Euro draufgelegt. In der Krankenpflege wollte der Bund ebenfalls 1000 Euro pro Person zahlen, hat aber nur 100 Millionen zur Verfügung gestellt – das reicht nicht für Tausende Beschäftigte in der Krankenpflege. Deshalb sollen die Krankenhäuser jetzt selbst aussuchen, wer einen Bonus bekommen soll und wer nicht ... Das ist in den Krankenhäusern nicht gut angekommen, und das verstehe ich auch.

Mehr Mitarbeiter für die Gesundheitsämter

Stichwort Gesundheitsämter: Auch in Wolfsburg stößt das Gesundheitsamt an seine personelle Grenze, das DRK stellt mobile Teams zur Kontaktverfolgung zur Verfügung...

Es werden schon bislang, aber auch in Zukunft sicher noch mehr Beschäftigte aus anderen Bereichen abgezogen, um die Gesundheitsämter zu stärken. Auch Soldaten und Menschen aus Hilfsorganisationen springen ein, das Land wird auch seinen Beitrag leisten.

Herr Weil, jetzt eine Frage an Sie als VW-Aufsichtsratsmitglied: Die Elektromobilität nimmt Fahrt auf, der Golf schwächelt. Der VW-Betriebsrat fordert die Produktion eines E-Autos in Wolfsburg, um den Standort langfristig zu sichern. Was sagen Sie dazu?

Das wird ganz sicher kommen. Wenn nicht in dieser Planungsrunde, dann danach. Natürlich wird auch der größte Standort von Volkswagen elektrifiziert.

Der OB von Wolfsburg fährt einen ID.3 als Dienstwagen. Haben Sie auch schon einen E-Dienstwagen?

Nein, noch nicht. Wenn ich beispielsweise an einem Tag hoch nach Ostfriesland fahre und wieder zurück, dann schaffe ich das rein elektrisch noch nicht so gut. Mein nächstes Dienstfahrzeug wird ein Hybrid werden, und privat denke ich über einen ID.4 nach.

VW wird Vorreiter der Elektro-Mobilität

Aktuell geht die Aufarbeitung des VW-Dieselskandals in eine weitere Runde. Der Prozess gegen Rupert Stadler läuft, der Prozess geht Martin Winterkorn wird vorbereitet. Wo steht VW?

Dieselgate war ein absoluter Tiefpunkt bei Volkswagen. Aber immerhin hat der Konzern gemerkt: So kann es nicht weitergehen. Das gibt VW in seiner ganzen Bandbreite jetzt die Möglichkeit, in Deutschland zum Vorreiter der E-Mobilität zu werden. Der ID.3 ist da, der ID.4 soll noch dieses Jahr kommen, und im nächsten Jahr geht es Schlag auf Schlag.

Warum fördert man nur den Kauf von Elektro-Autos? Nicht aber von E-Motorrädern oder E-Rollern?

Das ist eine völlig berechtigte Frage. Man kann auch fragen, warum der Kauf von großen, CO2 ausstoßenden SUV via Mehrwertsteuernachlass gefördert wird. Ich glaube, dass für die Zukunft der beste Weg eine enge Orientierung von Förderungen und Abgaben am CO2-Ausstoß ist.

Warum fokussieren wir uns in Deutschland auf die batteriebetriebene E-Mobilität? Was ist mit Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen?

Für Wasserstoff brauchen wir aktuell die zwei- bis dreifache Energiemenge mehr als für einen konventionellen Kraftstoff. Wir brauchen irrsinnige Mengen an erneuerbarer Energie – die haben wir aber noch nicht. Ein mit Wasserstoff betriebenes Auto, das auf Kohlestrom beruht, ist klimaschädlicher als ein moderner Diesel. Aber langfristig werden wir ohnehin einen Wettbewerb verschiedener umweltfreundlicher Technologien bekommen – möge der Beste gewinnen. Aber wenn wir jetzt etwas fürs Klima tun wollen, müssen wir auf Batterie setzen.

