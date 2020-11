Wolfsburg

Maskenpflicht auf der Porschestraße, Kontaktbeschränkungen, geschlossene Restaurants und Sportstätten: Der „Lockdown light“ bringt das öffentliche Leben auch in Wolfsburg zum Erliegen. Bund und Länder wollen so eine Überlastung des Gesundheitssystems durch Corona verhindern. Auch in der VW-Stadt nimmt die Zahl der Infektionen rasch zu. Doch noch ist die Lage unter Kontrolle, erklärt Wolfsburgs Gesundheitsdezernentin Monika Müller im WAZ-Interview.

Frau Müller, die 7-Tage-Inzidenz in Wolfsburg liegt inzwischen über 50, zuletzt wurden so viele Infizierte gemeldet wie Anfang April. Wie stehen wir da im Vergleich zum Frühjahr?

Anzeige

Wir haben zwar wieder mehr Corona-Fälle, aber weniger schwer Erkrankte und somit weniger Patienten, die im Klinikum behandelt werden müssen. Der Altersdurchschnitt der Infizierten hat sich stark verändert. In den ersten sieben Tagen des Infektionsgeschehens im März lag dieser bei 65 Jahren, in den vergangenen sieben Tagen bei 35 Jahren, wobei das stark variiert. In den letzten Tagen war die älteste Person 94, die jüngste sieben Jahre alt.

„Die Erfahrungen auf Bundesebene zeigen, dass die Kontaktverfolgung ab 200 Fällen kaum noch leistbar ist“

Wie steht es um die Personalstärke im Gesundheitsamt?

Schon zu Beginn der Pandemie haben wir im Gesundheitsamt um vier auf nun 26,3 Stellen aufgestockt. Momentan sind 16 Personen aus der Verwaltung regelmäßig im Einsatz, unterstützt von drei Bundeswehrsoldaten. Zusätzlich haben wir rund 40 weitere Mitarbeiter geschult, die wir im Bedarfsfall sehr schnell heranziehen können. Das ist zum Glück momentan nicht erforderlich.

Wie viele Kontaktpersonen gibt es im Durchschnitt bei einem Infizierten?

Zu Beginn der Pandemie gab es meist nur zwei bis drei Kontakte, jetzt sind es drei- bis viermal so viele pro Person.

Ab welcher Fallzahl wird es kritisch, wann können die Infektionen nicht mehr nachvollzogen werden?

Bei einer Inzidenz von 100 Fällen auf 100 000 Einwohner wird es schwierig, zeigen die Erfahrungen in betroffenen Städten und Landkreisen. Das kommt aber natürlich darauf an, wie viele Kontakte die jeweiligen Personen hatten. Die Erfahrungen auf Bundesebene zeigen, dass die Kontaktverfolgung ab 200 Fällen kaum noch leistbar ist. Daher sollten wir möglichst deutlich unter dieser Zahl bleiben.

Maskenpflicht auf der Porschestraße: Ab 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen wird die Nachverfolgung von Kontakten schwierig. Quelle: Boris Baschin

Was, wenn dieser Fall dennoch eintritt?

Wir müssen in so einem Fall prüfen, wer noch unterstützen kann. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, schnell weitere Verwaltungsmitarbeiter nachzuschulen. Ich mache mir aber derzeit wenig Sorgen, dass dieser Fall in Kürze eintreten wird.

Das heißt, die mobilen Kontaktverfolgungsteams des DRK müssen vorerst nicht zum Einsatz kommen?

Ich finde es super, dass es dieses Angebot vom DRK und überhaupt viel Unterstützung durch Ehrenamtliche gibt. Ich hoffe, wir müssen nie darauf zurückgreifen! Wenn das doch der Fall sein sollte, würden es uns sehr helfen, weil dort Menschen mit medizinischem Wissen arbeiten.

Wie klappt die Zusammenarbeit mit VW – und wie ist die Lage im Werk?

Die hat von Anfang an sehr gut funktioniert. Wir haben eine Art Standleitung zum Gesundheitswesen aufgebaut und Formulare vereinheitlicht, damit wir sie jeweils unkompliziert einsetzen können. VW setzt die Maßnahmen zum Infektionsschutz zum Glück sehr konsequent um. Die Zahl der Infektionen ist in Anbetracht der vielen Mitarbeitenden dort sehr gering und liegt deutlich unter dem Schnitt der Wolfsburger Bevölkerung.

Das Virus macht vor der Stadtgrenze nicht halt

Wolfsburg hast fast 80 000 Einpendler – fließt bei der Lagebewertung auch die Situation in den Nachbarkreisen ein?

Diese Zahl fließt nicht in die Inzidenz selbst ein, aber wir müssen mit Blick auf die große Zahl der Einpendler besonders darauf achten, wie sich die Region entwickelt. Wenn die Warnampel in den Kommunen um uns herum auf Rot springt und wir noch auf Gelb stehen, müssen wir das einbeziehen. Es ist gut, wenn man versucht, das möglichst einheitlich zu regeln. Das Virus macht ja nicht vor der Stadtgrenze halt.

Es wird sich nicht völlig vermeiden lassen, dass es auch in Seniorenheimen zu Ausbrüchen kommt. Müssen Angehörige befürchten, ihren Vater oder ihre Mutter über einen Großteil des Winters nicht besuchen zu können und Bewohner das Heim nicht verlassen dürfen?

Wir arbeiten mit den Pflegeeinrichtungen daran, dass Besuche weiterhin möglich bleiben, halten es aber für besser, wenn dafür nur noch Besuchsräume genutzt werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass in privater Atmosphäre auf den Zimmern dann doch mal die Masken abgenommen werden. Da ist das Risiko für die Bewohner einfach zu groß. Eine Situation wie im März und April darf sich nicht wiederholen. Sobald es ein Infektionsgeschehen in einem Pflegeheim gibt, muss es gemäß der Landesverordnung für Besuch geschlossen werden.

„Der Schutz des Lebens steht an erster Stelle“

Der aktuelle Ausbruch im „Haus im Stadtpark“ in Peine zeigt, dass es Wochen dauern kann, bis ein Heim wieder öffnen darf.

Es gibt leider weder auf Bundes- und Landesebene noch in den Kommunen eine wirklich befriedigende Lösung, um sowohl dem Gesundheitsschutz als auch dem Bedürfnis nach sozialen Kontakten gerecht zu werden. Der Schutz des Lebens steht an erster Stelle. Soziale Kontakte sind aber auch lebenswichtig. Es ist aber so, dass Menschen innerhalb der Heime ja soziale Kontakte haben, sie essen gemeinsam, kommen zusammen und die Pflegekräfte sind auch noch da. Und die technische Ausrüstung ist verbessert, viele Heime ermöglichen Kontakt mit den Angehörigen per Skype. Sorge um eine Vereinsamung mache ich mir eher um die älteren Menschen, die sich nicht mehr aus ihrem Haus oder ihrer Wohnung trauen.

Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen in Pflegeheimen: Treffen zwischen Bewohnern und Angehörigen sind nur noch in Besucherräumen erlaubt. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie hoch ist die Kapazität der Intensivbetten im Klinikum? Wird möglicherweise das Behelfskrankenhaus im Global Inn wiederbelebt?

Solche Szenarien sehe ich derzeit in weiter Ferne. Wir haben 30 Intensivbetten, auf denen Patienten auch beatmet werden können. Derzeit wird niemand beatmet. Während der ganzen Pandemie befanden sich selten mehr als zwei, drei Fälle gleichzeitig auf der Intensivstation.

Der von Bund und Ländern beschlossene „Lockdown light“ wird insbesondere von den Gastronomiebetrieben kritisiert. Wie bewerten sie die Ansteckungsgefahr in den Restaurants?

Natürlich gibt es überall dort, wo Menschen ohne Maske und Abstand zusammensitzen, ein höheres Infektionsrisiko. Mein Eindruck auch aus persönlichen Erfahrungen aber ist, dass die Gastronomen in Wolfsburg sehr gut aufgestellt mit Hygienekonzepten sind und Gäste auch auf Regeln ansprechen. Ich hätte mir daher vorstellen können, auf Grundlage dieser bewährten Hygienekonzepte auch einen anderen Weg gehen zu können und Gastronomie zu ermöglichen.

Schulen reagierten bei Infektionsgeschehen oder Verdacht sehr umsichtig

Auf welchen Wegen kommt es denn derzeit zu Ansteckungen?

Die Menschen treffen sich natürlich auch im Restaurant oder auf der Arbeit, aber die meisten Fälle folgen aus dem privaten Umfeld. Häufig wird das Coronavirus auch von Reisen „mitgebracht“.

Nach den Herbstferien hat der Unterricht wieder begonnen, welche Rolle haben bisher die Kitas und Schulen bei Ausbrüchen gespielt?

Es gab immer vereinzelt Fälle in Schulen oder Kitas, oft auch nur Verdachtsfälle, die sich dann nicht bestätigt haben, wo aber trotzdem eine Quarantäne erforderlich war. Daraus ging aber bislang nie eine große Zahl von Infizierten hervor. Die Schulen reagieren bei einem Infektionsgeschehen oder Verdacht sehr umsichtig und haben uns Fälle schnell gemeldet.

Unterricht unter Corona-Bedingeungen: Schüler mit Maske in der Wolfsburger Oberschule. Quelle: Boris Baschin

Die Kinder scheinen die Maskenpflicht auch sehr zu beherzigen, selbst auf dem Schulhof …

Ich konnte und kann den Vorwurf an Kinder und Jugendliche oder junge Erwachsene, bei Schutzmaßnahmen nicht mitzuziehen, nie nachvollziehen. Sie sind sich ihrer Verantwortung meiner Meinung nach sehr bewusst.

Können sich die Erwachsenen da etwas von abschauen?

Von Kindern können wir immer lernen, auch bei der Selbstverständlich und Akzeptanz angesichts der neuen Regeln für unseren Alltag. Ich habe aber den Eindruck, dass auch die Mehrheit der Erwachsenen sehr gut damit umgeht und auch auf die Regeln hinweist, wo sie nicht eingehalten werden. Allerdings möchte ich dabei auch darum bitten, nicht jedem, den man ohne Maske sieht, eine Verweigerungshaltung vorzuwerfen. Es gibt Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können. Von vorwurfsvollen Aussagen fühlen sich die Betroffenen oft diskriminiert. Man sollte im Zweifelsfall besser respektvoll nachfragen, warum jemand keine Maske trägt.

Werden die Wolfsburger nach dem Lockdown an Weihnachten mit ihren Verwandten zusammen feiern können?

Wir hoffen natürlich, dass weihnachtliche Tradition gelebt werden kann, die Teilnahme am Weihnachtsgottesdienst oder ebenso der Besuch bei Verwandten – das ist ja das Ziel der Maßnahmen der Bundesregierung. Natürlich wird in diesem Jahr kein normaler Alltag mehr möglich sein, aber im Dezember können wir uns hoffentlich wieder den Bedingungen wie vor dem Lockdown annähern und Weihnachten so unbeschwert wie möglich feiern.

Von Christian Opel