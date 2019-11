Martin Rütter kommt am 3. Dezember nach Wolfsburg, ohne Hündin Emma, aber mit viel Fachwissen und Humor. Im WAZ-Interview spricht er über Hundeerziehung, absurde Leinenpflichten und seinen bisher schwierigsten Fall.

„Ausnahmen sind in Ordnung, wenn das Grundgerüst stimmt“

Interview - „Ausnahmen sind in Ordnung, wenn das Grundgerüst stimmt“