Wolfsburg

Nach 44 Jahren im selben Unternehmen geht ­VWI-Geschäftsführer Michael Leipelt in den Ruhestand. Im Interview erzählt der 61-Jährige, warum eine Karriere in kleinen Schritten von Vorteil ist, wie sich die Volkswagen Immobilien im Laufe der Zeit gewandelt hat und wie er die Zukunft der Wolfsburger Immobilienlandschaft sieht.

Vom Auszubildenden zum Geschäftsführer bei VWI: Sie sind 44 Jahre beim selben Unternehmen, hätten Sie das für möglich gehalten?

Das wäre schon vermessen zu sagen, dass ich das für möglich gehalten hätte. Zumal es nicht mein ausgelobtes Ziel war, Geschäftsführer zu werden. Da bin ich wohl eher der Typ der kleinen Schritte, um dann zu schauen, ob ich den nächsten Schritt überhaupt machen möchte.

„Ich wusste, welches Rädchen ich drehen kann und welches sich an anderer Stelle mitbewegt“

Haben Sie nie darüber nachgedacht, zu einem anderen Unternehmen zu wechseln?

Es gab das eine oder andere lukrative Angebot, sowohl innerhalb des Konzerns als auch in der weiten Welt der Immobilienbranche. Letztlich haben Herz, Treue, Zusammenhalt und die Motivation für Neues innerhalb von VWI entschieden. Dafür durfte ich die Veränderungen in den vielen Jahren bei VWI erleben und lernte, wie das Unternehmen funktioniert. Ich wusste, welches Rädchen ich drehen kann und welches sich an anderer Stelle mitbewegt. Das bewahrt vor Fehlern.

Wie hat sich VWI im Laufe der Jahrzehnte entwickelt?

Die Zahl der Mitarbeiter hat sich von circa 120 auf rund 350 fast verdreifacht, allein daran wird deutlich, welchen Expansionskurs wir als kleines mittelständisches Unternehmen hingelegt haben: Von der Wohnbauoffensive in den 80er-Jahren, dem Aufbau eines eigenen Immobilienvertriebs sowie der Wohnungsverwaltung und später der weltweiten Immobiliendienstleistungen für den Konzern. Und natürlich die erneute Wohnbauoffensive mit Bauvorhaben in der Drömlingshöhe, in Fallersleben, am Salzteich, am Wellekamp und nicht zuletzt mit dem urbanen Stadtquartier in den Steimker Gärten.

Steimker Gärten: Dort baut Volkswagen Immobilien (VWI) 260 von insgesamt 2000 geplanten Wohnungen und gestaltet den zentralen Quartiersplatz. Quelle: Britta Schulze

Welche Rolle spielen heute noch die VW-Beschäftigten für VWI?

1953 wurde die VW-Wohnungsbau, 1962 die VW Siedlungsgesellschaft gegründet mit dem Ziel, VW-Mitarbeitern Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Diese Zielsetzung hat sich bis heute nicht geändert. Allerdings haben wir unsere eigenen Auflagen aufgeweicht, in dem wir seit 1994 auch an Nichtwerksangehörige vermieten nach dem Motto: „Offen für jedermann!“ Der Anteil der Nichtwerksangehörigen betrifft mittlerweile rund 50 Prozent.

Wie geht es in den nächsten Jahren weiter?

Die finanziellen Rahmenbedingungen werden sicherlich nicht einfacher. Entscheidend wird sein, noch einmal die Effektivität in den Vordergrund zu stellen, nämlich die Geschäftsfelder und Aktivitäten zu priorisieren, von deren Sinnhaftigkeit, Erfolg und Zukunft wir überzeugt sind. Die Erfahrungen aus der Entwicklung und Realisierung eines kompletten Stadtquartiers wie den Steimker Gärten werden uns helfen, zukünftig über ein dauerhaftes Geschäftsfeld „Quartiersentwicklung – Projektentwicklung“ nachzudenken. Unsere Linienarbeit, vom Betreuer bis hin zum Gärtner, hat in den Kundenbefragungen seit Jahren unglaubliche Höchstwerte zu verzeichnen. Diese gilt es in etwa zu halten.

„Die Wohnbauoffensive ist eine Herausforderung, aber zwingend notwendig“

Was waren Ihre größten Erfolge, welche Enttäuschungen gab es?

Spannend war sicherlich zum einen der Aufbau des VWI-eigenen Immobilienvertriebs in den 90er-Jahren. Man muss sich vorstellen, dass vorher zehn Bewerber auf eine Wohnung kamen. Als sich dieses Verhältnis dann nach der Krise in den 90ern drehte, war es meine Aufgabe, einen Vertrieb aufzubauen mit der Vermietung von Wohnungen und dem Verkauf von Eigentumswohnungen. Mitte der 2000er folgte der Aufbau des Corporate Real Estate Managements mit nationalen, internationalen, letztlich weltweiten Projekten wie in Russland, China, Malaysia oder auch Australien. Richtige Enttäuschungen habe ich eigentlich nur wenige und wenn dann im zwischenmenschlichen Bereich erlebt.

Wie bewerten Sie die Wohnbauoffensive der Stadt Wolfsburg?

Die ist eine Herausforderung, aber zwingend notwendig! Wir merken es selbst, dass unsere Erfahrungen im mehrgeschossigen Wohnungsneubau mittlerweile über 30 Jahre zurückliegen. Das sagt doch alles! Bei allen Anstrengungen von Wärmedämmmaßnahmen im Außenbereich und von Modernisierungen im Wohnbereich sind die Möglichkeiten zum Beispiel bei Größen- und Grundrissveränderungen stark begrenzt.

Welche Wohnungen sind denn gefragt?

Wichtig ist, in einem guten Verhältnis zu bauen. Damit meine ich, dass wir großzügige Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen leicht los werden, bei großen Wohnungen sinkt die Nachfrage. Das haben wir bei unseren Planungen berücksichtigt.

Verändert sich durch die Corona-Pandemie der Bedarf an Wohnungen und Büros?

Ich bin überzeugt, dass sich die Wohnsituation durch Homeoffice verändern wird. Sicherlich nicht in dem Maß wie derzeit. Aber es werden mehr Arbeitnehmer zuhause einen Arbeitsplatz einrichten. Selbst ärgste Kritiker des Homeoffices sind überrascht, wie gut das funktioniert.

Homeoffice: In der Corona-Pandemie hat die Arbeit in den häuslichen vier Wänden stark zugenommen. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Wie bewerten Sie die Stadtentwicklung, beispielsweise den Masterplan Nordhoffachse?

Das ist ein Gewinn für Wolfsburg, ohne das Stadt und Volkswagen selbst investieren müssen. Wenn wir den jetzigen Flickenteppich von Büroflächen am Eingangstor von Wolfsburg, vom Bahnhof aus gesehen, zusammenziehen, gewinnt dieses nicht nur gewaltig an Attraktivität, sondern wird auch für die Belebung der Innenstadt sorgen. Die vorhandene Kaufkraft soll in Wolfsburg gehalten beziehungsweise entsprechend eingesetzt werden. Und umso besser, wenn wir als Volkswagen oder Stadt dritte Investoren zu einem Engagement in Wolfsburg bewegen können. Vorausgesetzt, es werden wirtschaftliche, aber auch zukunftsorientierte und tragfähige Lösungen für alle Beteiligten gefunden.

„Wir haben in unserem Altbestand immer noch rund 7000 Wohnungen, die unter der Grenze für gefördertem Wohnraum bei mittlerem Einkommen liegen“

Gibt es in Wolfsburg zu wenig Wohnraum für sozial Schwächere?

Wir haben in unserem Altbestand immer noch rund 7000 Wohnungen, die unter der Grenze für gefördertem Wohnraum bei mittlerem Einkommen liegen. Persönlich bin ich der Meinung, dass es uns gelingen wird, die Mieterschaft aus unserem Bestand für unsere Neubauten zu gewinnen. Deren Wünsche nach modernem und energieeffizientem Wohnraum, etwa mit einer Tiefgarage mit Lademöglichkeit für E-Fahrzeuge, sind ungebrochen. Wir müssen dann darauf achten, diese freiwerdenden Wohnungen aus dem Bestand vorrangig sozial Schwächeren anzubieten. Es handelt sich also um einen Kreislauf, den wir in Gang bringen müssen.

Zur Person Michael Leipelt ist gebürtiger Wolfsburger. Der 61-Jährige startete 1976 als Auszubildender bei der damaligen VW Siedlungsgesellschaft und arbeitete als Kundenbetreuer, Mietenbuchhalter, Controller und Unternehmensplaner, bevor er führende Positionen als Vertriebsleiter und in der Leitung für CREM als Immobiliendienstleister für den Konzern übernahm. Im Juli 2016 wurde er Geschäftsführer für Wohnen, Technik und Personal. Leipelt wechselt zum Jahresende in den Ruhestand. Den Bereich Wohnen und Technik verantwortet künftig der neue Geschäftsführer Meno Requardt neben Geschäftsführer Hardy Brennecke, der den Bereich Personal übernimmt.

Am 13. November ist Ihr letzter Arbeitstag. Wie nutzen Sie Ihre neue Freiheit?

Besonders freue ich mich auf die Zeit, die nicht mehr fremdbestimmt ist. Ich möchte Fremdsprachen wie Serbokroatisch vertiefen, professioneller fotografieren lernen und kleine Projekte in meiner Hobbytischlerei umsetzen. Außerdem endlich wieder ausreichend Sport treiben. Und ich möchte öfter mit meiner Frau in unserem Feriendomizil in Montenegro verweilen, Boot fahren, andere Reiseziele ansteuern, dabei Freunde besuchen und auch endlich mal wieder eine Nacht Doppelkopf durchspielen.

Von Christian Opel