Der Internationale Freundeskreis Wolfsburg wurde 2006 gegründet und soll die Stadt Wolfsburg dabei unterstützen, dass sich Menschen aus aller Welt in Wolfsburg willkommen fühlen, ob als Gast oder als Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Wer zum Beispiel für seine Arbeit aus dem Ausland nach Wolfsburg kommt, hat hier eine Anlaufstelle für Freizeitaktivitäten, genauso wie seine Angehörigen. Die Angebote sind in der Regel englischsprachig. Inzwischen hat der IFK rund 450 Mitglieder. 22 Nationen und 20 Sprachen sind vertreten. Darüber hinaus hat der IFK Partnerschaften mit 15 Städten im In- und Ausland. Außerdem vergibt der IFK Stipendien vorrangig für Aufenthalte in einer Partner- oder Freundschaftsstadt der Stadt Wolfsburg. Dafür bewerben können sich Wolfsburger Studierende, Wolfsburger Schülerinnen und Schüler, die bei Reisantritt mindestens 16 Jahre alt sind und Wolfsburger, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und einen Freiwilligendienst im Ausland planen.