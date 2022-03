Wolfsburg

Anlässlich des diesjährigen Internationalen Frauentags am Dienstag, 8. März, finden einige Veranstaltungen in Wolfsburg statt. Die WAZ gibt einen Überblick über die Aktionen, die im gesamten März stattfinden.

„Brot & Rosen“ am 5. März auf dem Rathausplatz

– Zum Internationalen Frauentag kündigt das Wolfsburger Frauenzentraum „Frauen-Zimmer Goethestraße“ seine Aktion „Brot & Rosen“ an. Am Samstag, 5. März, von 10.30 bis 12.3o Uhr verteilen Frauen der Historischen Frauen-Kostümgruppe am Rathausplatz Rosen an weibliche Passantinnen.

Die Aktion geht laut den Veranstalterinnen auf das Jahr 1911 zurück. Seitdem fordern Frauen das Recht auf Arbeit und gleichen Lohn für gleiche Arbeit (Brot) sowie ein Leben in Respekt, Wertschätzung und Frieden (Rosen). Die Aktion wird vom Ortsrat Stadtmitte finanziell unterstützt.

Gleichstellungsreferat Wolfsburg plant vielfältiges Programm:

– Anlässlich des Internationalen Frauentags 2022 ruft das 8.März-Bündnis zu Solidarität und gegenseitigem Empowerment auf: „Lasst uns gemeinsam eine Einheit in der Vielfalt sein“. Dazu hat das Gleichstellungsreferat der Stadt Wolfsburg in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern ein vielfältiges Programm vom 5. bis zum 22. März realisiert, das online unter wolfsburg.de/gleichstellung einzusehen ist.

Kinofilme zum Internationalen Frauentag

– Der Delphin-Palast zeigt am 10. März um 19 Uhr den Dokumentarfilm „Women“, der die Geschichte von 2000 Frauen aus 50 Ländern erzählt. Der Eintritt beträgt sechs Euro.

Das Gleichstellungsreferat der Stadt Wolfsburg und die Kooperationspartner des 8. März Bündnis haben auch 2020 zu einem bunten Programm im Rahmen des Internationalen Frauentags eingeladen. Quelle: Stadt Wolfsburg

Das Kino im Hallenbad zeigt am 13. März um 20 Uhr den Film „Die Unbeugsamen“. Der Film zeigt die Geschichte der Frauen in der Bonner Republik, die sich ihre Beteiligung an den demokratischen Entscheidungsprozessen gegen erfolgsbesessene Männer wie echte Pionierinnen buchstäblich erkämpfen mussten. Eintritt sechs Euro an der Abendkasse, es gilt 2G.

Lesung von Alice Hasters im Hallenbad

– Alice Hasters liest am 10. März um 20 Uhr im Kulturzentrum Hallenbad aus „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten“. Eindringlich und geduldig beschreibt sie, wie Rassismus ihren Alltag als Schwarze Frau in Deutschland prägt. Der Eintritt beträgt 15 Euro im VVK und 18 Euro an der Abendkasse. Es gilt die 2G Regelung.

Kundgebung in der Porschestraße

– Die Jugendorganisation „Die Falken“ machen mit einer Kundgebung am Dienstag, 8. März, gegen Sexismus, Gewalt an Frauen und Diskriminierung aufmerksam. Redebeiträge und Informationen zum Thema gibt es ab 17 Uhr in der Porschestraße. „Redet miteinander, hört einander zu und seid solidarisch mit anderen“, so die Falken.

Margot Käßmann besucht Gottesdienst in Wolfsburg

– Anlässlich des Internationalen Frauentags feiert der Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen am Sonntag, 13. März, um 15 Uhr einen Gottesdienst in der Wolfsburger Kreuzkirche. „Vier Frauen werden von sich, ihrem Leben und ihrem Glauben erzählen“, sagt Heike Burkert, Pastorin für Regiolokale Kirchenentwicklung. Als Ehrengast wird Margot Käßmann. Die promovierte Theologin war Bischöfin der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Internationaler Frauentag in Wolfsburg: Heike Burkert lädt zum Gottesdienst ein. Quelle: Boris Baschin

Aufgrund der Corona-Pandemie sind Anmeldungen im Gemeindebüro der Lukas-Gemeinde unter Telefon 05361-32013 oder 05361-315 99. Der Gottesdienst wird auch live bei Youtube übertragen.

Poetry Slam zum Frauentag

– Zum Internationalen Frauentag bringen das Gleichstellungsreferat, das Hallenbad - Kultur am Schachtweg und Dominik Bartels den 2. FemSlam auf die Bühne im Hallenbad. Am 18. März um 20 Uhr werden erfolgreiche Poetinnen aus ganz Deutschland und regionale Autorinnen mit selbstgeschriebenen Texten gegeneinander antreten. Bei der Veranstaltung gilt 2G, Eintritt 18 Euro an der Abendkasse.

Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek

– Kinder ab 3 Jahren können am 8. März um 16 Uhr das Bilderbuchkino „Krokodil und Giraffe – eine ganz normale Familie“ in der Stadtbibliothek im Alvar-Aalto-Kulturhaus sehen und an einer Malaktion teilnehmen. Darum geht es in dem Stück: Krokodil und Giraffe sind ein echtes Liebespaar und mit ihren Kindern Raffolo und Krokira eine ganz normale Familie. Sie halten zusammen, auch als etwas Unerwartetes passiert...

Stadtbücherei: Für die Kinder wird ein Bilderbuchkino gezeigt. Quelle: Cagla Canidar

Wolfsburger Schwangerschaftsberatungsstellen kooperieren

– Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Vielfalt in Familien“. Mit der Stadtbibliothek kooperieren die Schwangerschaftsberatungsstellen Wolfsburg, das AWO Familienberatungszentrum, das Diakonische Werk Flüchtlingsarbeit, das Diakonische Werk Schwangerschaftsberatung, Donum Vitae Wolfsburg, die Caritas Wolfsburg und Pro Familia Wolfsburg.

Anmeldungen sind per Mail an stadtbibliothek@stadt.wolfsburg.de oder telefonisch unter 05361-282529 möglich. Für Erwachsene gilt die 2G-plus-Regelung.

Kreide-Aktion in der Porschestraße

– Unter dem Motto „Vielfalt in der Familie“ findet bereits am Montag, 7. März, um 11 Uhr vor der Stadtbibliothek in der Porschestraße eine weitere Veranstaltung zum Weltfrauentag statt. „Mit einer Kreideaktion möchten wir gemeinsam mit allen Besucherinnen und Besuchern eigene und fremde Familienkonstellationen entdecken und erleben“, sagt Danica Kahla-Lenk, Sozialarbeiterin im Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen, für die Schwangerenberatungsstellen.

Veranstaltungen zum Weltfrauentag: Jasmin Prüße, donum vitae Wolfsburg e.V., und Beate Horstmann von der Stadtbibliothek Wolfsburg freuen sich auf einen regen Austausch mit Besucherinnen und Besuchern. Quelle: Jasmin Prüße

Die Mitarbeitenden der Beratungsstellen werden an beiden Tagen vor Ort sein. „Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit Besucherinnen aller Altersklassen über ihre Erfahrungen von Vielfalt und Diversität in Familien“, so Kahla-Lenk.

Beteiligt an den Aktionen zum Weltfrauentag sind auch das Gleichstellungsreferat sowie die Jugendförderung der Stadt Wolfsburg. Die zweitägige Aktion wird von der Stiftung „Demokratie leben“ finanziell unterstützt.

Von der Redaktion