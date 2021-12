Internationale Weihnachtsfeier als Live-Stream: So bekommen Sie ein virtuelles Ticket

Wolfsburg

Die Internationale Weihnachtsfeier feiert 40. Jubiläum. Aufgrund der aktuellen Inzidenzzahlen sehen die Organisatoren aber von einer Präsenzveranstaltung ab. Daher findet die Feier dieses Jahr am Samstag, 11. Dezember, von 15 Uhr an in einer digitalen Version statt. Das Theater streamt live eine Aufführung des diesjährigen Weihnachtsmärchens „Die kleine Hexe“.

Die Internationale Weihnachtsfeier ist eine Gemeinschaftsinitiative von Volkswagen, dem VW-Betriebsrat, dem Integrationsreferat der Stadt Wolfsburg, dem Scharoun Theater sowie der Italienischen Konsularagentur. Kinder und ihre Familien aus zahlreichen Nationen sind jedes Jahr dazu eingeladen.

Virtuelle, kostenlose Eintrittskarten gibt es im Aalto-Kulturhaus

Unter normalen Umständen hätte es einen Basar gegeben, wo die internationalen Vereine ihre eigene kulinarischen Spezialitäten anbieten und sich Menschen aus unterschiedlichsten Nationen treffen und austauschen. Die Organisatoren hoffen sehr, dass das im nächsten Jahr wieder möglich sein wird.

Die kleine Hexe: Im Rahmen der Internationalen Weihnachtsfeier wird das Weihnachtsmärchen digital gezeigt. Quelle: Roland Hermstein

Für dieses Jahr gibt es immerhin die Aufführung des Märchens. Die Veranstaltung ist wie immer kostenlos. Virtuelle Eintrittskarten gibt es trotzdem, denn die Teilnehmerzahl ist auch hier begrenzt. Am Sonntag, 5. Dezember, wird in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Alvar-Aalto-Kulturhaus an Interessierte ein digitaler Code verteilt, mit dem man sich dann zum Live-Stream einloggen kann.

Szenenbild aus „Die kleine Hexe“. Quelle: Roland Hermstein

Übertragen wird das Weihnachtsmärchen über die Internetseite des Scharoun Theaters Wolfsburg unter der Webadresse theater.wolfsburg.de. Die Veranstaltung geht von 15 bis 19 Uhr und beginnt mit Grußworten von Oberbürgermeister Dennis Weilmann, VW-Personalvorstand Gunnar Kilian, der VW-Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo, dem Italienischen Konsularagenten Fabio Dorigato und Francescantonio Garippo als Vetreter des VW-Betriebsrats.

