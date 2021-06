Wolfsburg

Die Internationale Sommerbühne am Schloss Wolfsburg öffnet am letzten Juniwochenende zum 30. Mal ihre Tore. Nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr können die Wolfsburger 2021 den runden Festivalgeburtstag doppelt feiern. Am 25. Juni erleben die Zuschauer ein Konzert des Cuba Vista-Trios, am 26. Juni tritt Christian Meringolo mit Band auf. Zudem ist die „Sommerbühne Teil zwei“ für Anfang Oktober geplant.

Teil eins des Festivals startet am 25. und 26. Juni, jeweils um 20 Uhr im Barockgarten. Die Besucher erleben am Freitag, 25. Juni, ein Konzert des Cuba Vista-Trios. Liebe, Wärme und Lebensfreude, aber auch Eifersucht und Verzweiflung prägen diese Lieder und spiegeln das Leben, die Menschen und die Musik Lateinamerikas wieder.

Internationale Sommerbühne: Die Zuschauer erleben ein Konzert des Cuba Vista Trios im Barockgarten. Quelle: Konrad Merz

Die Wolfsburger können sich auf zwei Konzerte im Barockgarten freuen

Am Samstag, 26. Juni, steht ein italienisches Konzert auf dem Programm. Seit vielen Jahren gehört die Kooperation der italienischen Konsularagentur Wolfsburg mit dem Kulturwerk im M2K fest zur Internationalen Sommerbühne: Christian Meringolo und seine Band werden die Besucher an diesem Abend musikalisch nach Italien entführen.

Für Meringolo stand schon früh fest, dass er Musiker werden wollte. Sein Faible für akustische und elektrische Gitarren ist bis heute unverändert und nach mehr als 20 Jahren spielt er sich virtuos und stilistisch unverkennbar. Seine musikalischen Idole sind Eros Ramazzotti, Zucchero, Richard Ashcroft, Joe Bonamassa, Everlast und Johnny Cash.

Das traditionelle Schloss-Festival hat viele Unterstützer

Zu den Sommerbühnen-Partnern der allerersten Stunde gehört Volkswagen, das Unternehmen unterstützt das Festival in diesem Jahr als Hauptsponsor. Viele Kooperationspartner und Unterstützer, wie der Freundeskreis der Internationalen Sommerbühne und weitere Sponsoren sind beim zweiten Teil des Festivals im Herbst mit dabei.

Sommerbühne: So kommen Sie an Tickets Der Eintritt zu den beiden Sommerbühnen-Konzerten ist frei. Es ist nur eine begrenzte Anzahl an Gästen zugelassen, Besucher müssen vorab einen Platz reservieren. Die Reservierung ist ab Donnerstag, 17. Juni, 10 Uhr nur über die städtische Webseite möglich unter www.wolfsburg.de/sommerbuehne. Für die Platzreservierungen und den Besuch der Konzerte gelten folgende Regelungen: Pro Bestellung können maximal zwei Tickets reserviert werden. Zudem werden die Tickets personalisiert. Sollten die zur Verfügbarkeit stehenden Tickets vergriffen sein, besteht die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. Falls einzelne Reservierungen storniert werden, erfolgt eine Weitergabe an die Wartelistenplätze. Bei der Veranstaltungen müssen die Masken bis zum Platz getragen werden. Nach aktuellem Stand wird kein negativer Corona-Schnelltest benötigt. Sollten sich die Vorschriften bis zu Veranstaltung ändern, werden alle Ticketinhaber per E-Mail informiert. Zur Kontaktnachverfolgung vor Ort wird die App „e-Guest“ genutzt. Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist auch durch manuelle Registrierung vor Ort möglich.

„Diese Partnerschaften und Kooperationen sind ein beeindruckendes Bekenntnis zur Kultur und zu unserer Stadt, wie sie sich in Wolfsburgs traditionellem Schloss-Festival, der Sommerbühne widerspiegeln“ betont Erster Stadtrat Dennis Weilmann, Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur.

Von der Redaktion