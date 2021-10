Internationale Ideenschmiede zur Digitalisierung startet in Wolfsburg

Wolfsburg

Ob die Suche nach dem nächsten freien Parkplatz, der Ladesäule oder die Verbesserung der Luftqualität: Intelligente Datenverarbeitung soll die Lebensqualität in den Städten verbessern. Bei der Entwicklung von Smart-City-Anwendungen wie der „Wolfsburg App“ soll ab sofort eine internationale Ideenschmiede und quelloffene Software (Open Source) helfen.

Die Stadtwerke Wolfsburg und die Wobcom haben mit der Fiware Foundation eine Kooperation beschlossen. Fiware ist eine Open-Source-Initiative der Europäischen Union. Zusammen eröffneten sie jetzt den Astrid Innovation Hub. Ziel dieser Innovations-Plattform: Internationale Partner teilen ihre Ideen und Ergebnisse, um digitale Innovationen für alle zu entwickeln. Dabei geht es um die Digitalisierung von Städten, intelligente Mobilität und vernetzte Industrie. Erster internationaler Partner ist der Grafikchip-Hersteller Nvidia, der sein weltweites Netzwerk einbringt und den Mitgliedern des Hubs eine Plattform für künstliche Intelligenz zur Verfügung stellt.

Sensoren für Parkplätze und Mülltonnen

Wie sollen konkrete intelligente Lösungen für die Städte aussehen? Mehrere Ideen wurden in Wolfsburg bereits getestet: Sensoren, die den Sauerstoffgehalt der Teiche messen. Oder die Vernetzung der Daten von Parksensoren und Ladesäulen, um zu erkennen, ob Parkplätze an Ladesäulen frei oder belegt waren und dort geparkte Fahrzeuge auch geladen wurden. Ziel: Die Ladesäule möglichst schnell für den nächsten Nutzer freimachen. Denn die Zahl der ­E-Autos in Wolfsburg steigt schnell. „Die vorhandene Infrastruktur muss besser genutzt werden“, so Dalibor Dreznjak, Leiter Unternehmensentwicklung und Kommunikation bei den Stadtwerken.

Vorteile durch die Kombination der Daten

Weiteres Beispiel für den Mehrwert durch Datenverarbeitung: Sensoren können den Füllstand größerer Mülltonnen an eine Daten-Plattform melden. Eine App wertet diese Daten aus, informiert den Bürger, ob noch Platz in der Wertstoffstation ist und die Fahrt sich lohnt. „Interessant ist, dass man neue Informationen gewinnt, wenn man diese kontextbasierten Informationen übereinander legt“, erklärt Anatoli Seliwanow, Leiter des Betriebs der Wobcom. Beispielsweise sei es wenig sinnvoll, zur nächsten Wertstoffinsel zu fahren, wenn ein Stau gerade die Straßen verstopfe.

Einheitliche Schnittstelle für Daten aus unterschiedlichen Systemen

Um das zu erreichen, müssen Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammengeführt und ausgewertet werden: Aus Sensoren, IT-Systemen wie kamerabasierter Objekterkennung oder Social Media. Dafür braucht es eine einheitliche Schnittstelle. Hier kommt Fiware ins Spiel. „Das ist Open-Source-Technologie, die genutzt wird, um Daten verfügbar zu machen, die beschreiben, was um uns herum passiert“, erklärt Geschäftsführer Ulrich Ahle von der Fiware Foundation. Bereits in 200 Städten in über 30 Ländern werde die Smart City unter Verwendung von Fiware realisiert. Der Vorteil: Mit der quelloffenen Lösung lege man sich auch nicht auf einen bestimmten Anbieter fest, erklärte Dreznjak. „Das lässt uns Freiheiten, weitere Partner mit ins Boot zu holen.“

Kongress zu Digitalisierung im Phaeno Zeitgleich mit der Eröffnung der Innovations-Plattform „Astrid iHub“ trafen sich in Wolfsburg am Mittwoch 200 Vertreter aus Stadtverwaltung, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft im Phaeno zu einem Kongress. Unter dem Titel „FutureCongress_digital“ diskutierten dort Experten über Chancen und Herausforderungen einer digitalen und offenen Daten-Plattform, teils in Präsenz, teils per Video zugeschaltet. Themen waren neben Open Source auch der neue Mobilfunkstandard 5G sowie Künstliche Intelligenz. Mit dabei war unter anderem Stefan Muhle, niedersächsischer Staatssekretär für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung,

Open Source soll mehr Freiheiten bei der Entwicklung lassen

Viele der technischen Lösungen, etwa die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der notwendigen Daten, gibt es bereits. Eine der größten Hürden sei, Menschen, Institutionen und Kommunen zu überzeugen, dass die Teilnahme an digitalen Anwendungen auf Open-Source-Basis einen Mehrwert für alle bringe. Wer etwa seine Daten zur Verfügung stellt, gewinnt einen Mehrwert, wenn diese mit anderen Daten angereichert werden.

Ahle ergänzt: „Zielsetzung ist, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger erhöhen und Kosten für den Betrieb einer Stadt zu reduzieren. Wenn es gelingt, beides gleichmäßig zu erfüllen, sind solche Projekte nachhaltig und erfolgreich.“

