Wolfsburg

„Gemeinsam leben in Wolfsburg heißt für mich...“: Diesen Satz erweckten rund 70 Menschen aus der VW-Stadt zum Leben und vervollständigten ihn mit ihren eigenen Worten. Zur Interkulturellen Woche entstand so eine Videobotschaft mit persönlichen Eindrücken. Der Film ist auf einer Leinwand vor dem Rathaus und in den sozialen Medien der Stadt zu sehen.

Unter dem Motto „ Wolfsburg hat viele Gesichter“ kommen Menschen aus der Verwaltung, aus der Gastronomie, aus Jugendeinrichtungen und vom VfL zu Wort. Das Projekt soll Menschen in einen kommunikativen Austausch bringen, wie Christoph Block, Fachgebietsleiter des Geschäftsbereichs Jugend, erklärte. Vielfalt in der eigenen Stadt soll sichtbar werden, ergänzte Judith Wurm, Leiterin des Integrationsreferates.

Wegen Corona: Eine Videobotschaft von Wolfsburgern

Der Hintergrund: „Da eine öffentliche Veranstaltung zur Interkulturellen Woche aufgrund von Corona momentan nicht denkbar ist, haben wir uns entschieden, Wolfsburgs Vielfalt und Zusammenhalt auf eine andere Art und Weise zu zeigen“, so Wurm. Sie freue sich sehr, dass viele Wolfsburger ein Statement für Vielfalt und ein friedliches Miteinander abgegeben hätten.

Die Videobotschaften werden derzeit vor dem Rathaus gezeigt. Darin sagen Menschen aus Wolfsburg unter anderem über ihre Stadt: „Gemeinsam leben in Wolfsburg heißt für mich... das Leben in unserer Stadt zu genießen, voneinander zu lernen, offen und respektvoll miteinander umzugehen und Begegnung zu leben“.

Das ist die Interkulturelle Woche Die bundesweit jährlich stattfindende Interkulturelle Woche (IKW) ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie. Sie wird von Kirchen, Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Integrationsbeiräten und -beauftragten, Migrantenorganisationen, Religionsgemeinschaften und Initiativgruppen unterstützt und mitgetragen. Erstmals fand die Interkulturelle Woche 1975 statt. Der nationale "Tag des Flüchtlings", dieses Jahr am 2. Oktober, ist Bestandteil der Interkulturellen Woche. Weitere Informationen gibt es unter www.interkulturellewoche.de.

Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte auf Arbeitsmarkt benachteiligt

„Ich finde es toll, dass die Videobotschaften in unterschiedlichen Sprachen aufgenommen wurden“, sagt Block. Denn gerade das zeige die Vielfalt in Wolfsburg. „Miteinander zu sprechen ist wichtig, vor allem auch in unseren Jugendeinrichtungen“, so der Fachbereichsleiter. Dort könnten sich junge Menschen darüber austauschen, wie sie sich in Wolfsburg fühlen.

Welche Hürden Jugendliche mitunter zu nehmen haben, weiß die Stadträtin: „Die Bewerbung um einen Ausbildungsplatz ist bei jungen Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte noch immer ein Thema – unabhängig von deren Schulnote“, sagt Bothe. Denn, bei Vorstellungsgesprächen tauchten beispielsweise Fragen auf, ob während der Arbeitszeit gebetet werde oder Frauen ein Kopftuch trugen.

Zu den Videobotschaften erhofft sich die Stadt eine Resonanz aus der Bevölkerung. „ Wolfsburg ist und bleibt eine Stadt, die von einer vielschichtigen Ein- und Zuwanderungsgeschichte profitiert. Die Wolfsburger Stadtgesellschaft ist geprägt von einer Offenheit anderen Kulturen gegenüber. Jeder Einzelne ist aufgerufen, entschieden für diese Gemeinschaft einzutreten und ein klares Statement gegen nationalistische Tendenzen und für ein kulturelles Miteinander zu setzen“, so Bothe.

Hier gibt es das Video zu sehen

Das Video mit allen Statements wird bis Freitag, 2. Oktober, auf einer großen LED-Wand in der Innenstadt zu sehen sein und über die sozialen Kanäle der Stadt geteilt. Bis Dienstag steht die LED-Wand noch vor dem Rathaus A in der Porschestraße, Mittwoch bis Freitag vor der Markthalle am Nordkopf.

Von Nina Schacht