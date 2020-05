Integration und Corona: So ist die Situation in Wolfsburgs Flüchtlingsheimen

Wolfsburg

Amaniel (Name von der Redaktion geändert) ist aus Afrika nach Deutschland geflohen. In Wolfsburg fand er einen Platz in einer Flüchtlingsunterkunft. Seitdem wird er von Betty Rannenberg, Vorsitzende der Wolfsburger Flüchtlingshilfe betreut. Doch Corona erschwert die Integration. In diesem Fall besonders. Denn, Amaniel hat einen Sprachstörung. Normalerweise trifft er sich mit Betty Rannenberg persönlich. Im Moment versuchen sie zu telefonieren. Doch am Telefon können sie sich nicht gut verständigen. Die Folge: Amaniel zieht sich zurück.

In diesem Jahr wurden in Wolfsburg bisher 275 Flüchtlinge aufgenommen, wie die Pressestelle der Stadt mitteilt. Doch die Integration gestaltet sich in Zeiten von Corona schwierig. Denn: „Es finden keine Sprachkurse statt“, so Rannenberg. Die Stadt schätzt die Lage ähnlich ein: „Angebote können nicht im üblichen Maße stattfinden“, so Pressesprecherin Christiane Groth. Aber: Eine Sicherstellung der Beratung sei gewährleistet. Sobald Schulen und Kitas wieder geöffnet hätten, Betriebe wieder an den Start gehen und Integrations- und Sprachkurse wieder anliefen, werde die Einbeziehung der Flüchtlinge in die Gesellschaft wieder gestärkt.

Flüchtlingsheime : Menschen nähen sich Gesichtsmasken

Doch nicht nur die Integration ist eine Herausforderung während Corona, sondern auch die Situation in den Wolfsburger Flüchtlingsheimen: „Mindestabstände können nicht immer eingehalten. Aber, es leben ja nicht nur Menschen aus einer Familie zusammen auf einem Zimmer. Und es fehlten Gesichtsmasken. Heimleitungen haben bei mir angerufen, als das Aufsetzen der Masken verpflichtend wurde,“ sagt Rannenberg. Nun, so die Vorsitzende der Flüchtlingshilfe, nähen die Flüchtlinge ihre Masken selbst. Denn: „Wie alle anderen in Wolfsburg lebenden Personen müssen sich auch Asylsuchende selbst mit Masken versorgen.“ Das teilt die Stadt mit.

Von Herausforderungen in den Flüchtlingsunterkünften „auf allen Ebenen“ spricht Jürgen Teichmann, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Wolfsburg-Mitte. Das DRK versorgt die Flüchtlinge unter anderem mit Kleidung und leistet Aufklärung. „Die Spielplätze wurden in den Unterkünften gesperrt. Bewohner werden mithilfe von Aushängen - in mehreren Sprachen und mit Piktogrammen und über WhatsApp - über das Coronavirus und Schutzmaßnahmen informiert. Und auch der Umgang mit den Behörden sei eine Herausforderung, eben „weil persönliche Kontakte zu vermeiden sind“, so der Vorsitzende.

Vor Ankunft in Wolfsburg gibt es eine Gesundheitsuntersuchung

Bevor Flüchtlinge in Wolfsburg aufgenommen werden, durchlaufen sie in den Standorten der Landesaufnahmestellen eine Gesundheitsuntersuchung und erhalten die gängigen Impfungen, wie die Stadt mitteilt.

Auf Corona werden jedoch „nur Personen getestet, die Krankheitssymptome zeigen“, so Hannah Hintze, Stabsstellenleiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der niedersächsischen Landesaufnahmebehörde. Auch in Wolfsburg „werden Coronatests ausschließlich bei Verdachtsfällen durchgeführt“, wie die Stadt mitteilt. Aus Datenschutzgründen macht die Stadt keine Angaben dazu, ob es unter den Flüchtlingen infizierte Menschen gibt.

Stadt: Keine pauschale Quarantäne für Flüchtlinge

Pauschal müssen Flüchtlinge allerdings nicht inQuarantäne, so die Stadt. In Zweifelsfällen, etwa wenn der bisherige Aufenthalt unklar ist oder die Flüchtlinge erst für kurze Zeit in Deutschland leben, erfolge „eine Einzelabsprache und Entscheidung zusammen mit dem Gesundheitsamt und gegebenenfalls auch eine separate Unterbringung“, so die Stadt.

Aktuell habe das Land Niedersachsen 60 junge Menschen aus einem griechischen Flüchtlingslager nach Deutschland geholt, so die Stadt. „Diese befinden sich derzeit 14 Tage zentral in Quarantäne und werden dann verteilt. Die Stadt Wolfsburg hat sich bereit erklärt, fünf junge Menschen in die bestehenden stationären Gruppen bei der Diakonie und dem Christlichen Jugenddorfwerk aufzunehmen“, teilt die Pressesprecherin mit. „Die Kinder und Jugendlichen werden bevor sie in Wolfsburg ankommen, alle auf das Corona-Virus getestet“, sagt Teichmann vom DRK.

Von Nina Schacht