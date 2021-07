Sandkamp

„In Deutschland haben wir ein Sprichwort: In der Ruhe liegt die Kraft“, erklärt Schwimmlehrer Günter Schütte. Mit den Beinen führt er am Beckenrand langsame Grätschbewegungen durch. Die Teilnehmerinnen des Anfängerkurses im Hallenbad Sandkamp sollen gleich üben, in Rückenlage zu schwimmen. Sieben Frauen sitzen in teils langärmliger Bademode um Schütte herum lachen als sie das Sprichwort hören. Für sie ist der Frauenschwimmkurs der Flüchtlingshilfe Wolfsburg eine willkommene Abwechslung im Alltag und ein wichtiger Schritt zur Integration.

Die Anwesenheit von Männern ist ein „heikler Punkt“

„Es ist toll, dass wir hier nur mit Frauen schwimmen können“, sagt die Irakerin Likaa al Shammarir und strahlt. Das sei für viele Teilnehmerinnen ein ganz wichtiger Punkt gewesen, bestätigt auch Ingrid Leitner, stellvertretende Vorsitzende der Flüchtlingshilfe. Denn: Die 15 Frauen kommen aus Syrien, dem Irak, Afghanistan oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die meisten von ihnen sind muslimischen Glaubens. „Da ist die Anwesenheit von Männern immer ein heikler Punkt, weshalb auch schon ein geplanter Schwimmkurs ausfallen musste“, erklärt Schwimmlehrer Schütte.

Günter Schütte und Ingrid-Leitner: Sie betreuen den Frauen-Schwimmkurs im Hallenbad Sandkamp. Quelle: Boris Baschin

Die Frauen wollten unbedingt schwimmen lernen

Er wollte gemeinsam mit Leitner nach der langen Corona-Pause eigentlich erstmal einen Kurs für Kinder anbieten. Dann hätten sich jedoch die Frauen ins Spiel gebracht: „Sie kennen sich alle aus dem Deutschkurs, der von einem Mitarbeiter der Flüchtlingshilfe durchgeführt wird. Sie äußerten ihrem Lehrer gegenüber den Wunsch, Schwimmen lernen zu wollen“, berichtet Schütte.

Er glaubte anfangs nicht so richtig daran, dass der Kurs wirklich zustande kommt. Das Problem: Ein Kurs ohne männliche Teilnehmer ist zwar möglich, einer ohne männliche Aufsichtsperson aber nicht. Schütte erklärt, dass er der einzige aus dem Team der Flüchtlingshilfe sei, der den Rettungsschein in Silber habe. Der ist für die Nutzung des Hallenbads in Sandkamp zwingend erforderlich, da kein Bademeister vor Ort ist. „Dieser Sachverhalt ist den Frauen erklärt worden und erstaunlicherweise ist niemand aus dem Kurs abgesprungen“, freut sich Schütte.

In der fünften Schwimmstunde können die Teilnehmerinnen im Alter von 22 bis 54 Jahren schon selbstständig eine Bahn brustschwimmen. Im Becken herrscht geschäftiges Treiben die Frauen bewegen sich teils alleine, teils zu zweit oder unter Anleitung hin und her. Und sie kommen an den Beckenrand, um zu erzählen. Was al Shammarir an dem Kurs im Sandkamp am meisten gefällt? „Die Ruhe“, betont die Irakerin. Tatsächlich ist im Schwimmbad außer dem leichten plätschern des Wassers und gedämpften Unterhaltungen kaum etwas zu hören. Dass sie nicht alle die gleiche Sprache sprechen, ist für die Frauen kein Problem. Sie unterhalten sich in einem Mix aus ihren Muttersprachen, Englisch und Deutsch.

Übung macht den Meister: Günter Schütte erklärt den Frauen die richtige Schwimmtechnik. Quelle: Boris Baschin

Soha Kesa kommt aus den Emiraten und ist erst seit eineinhalb Jahren in Deutschland. „Ich mag schwimmen“, betont sie. Besonders das Tauchen gefalle ihr. Schütte und Leitner haben mit den Frauen bereits geübt, einen Ring vom Boden zu holen.

In Syrien gibt es keine Schwimmbäder

Ilham Tayyib ist eine von denjenigen, die schon länger in Deutschland sind. „In Syrien kann man nicht schwimmen, es gibt keine Schwimmbäder“, berichtet sie. Für die Frauen sei der Kurs deshalb eine tolle Gelegenheit.

Die Schwimmkurse der Flüchtlingshilfe Wolfsburg Die Schwimmkurse der Flüchtlingshilfe Wolfsburg finden unter Leitung des pensionierten Sportlehrers Günter Schütte im Hallenbad Sandkamp statt. Unterstützung bekommt er von Trainerinnen und Trainern, die teilweise vor Jahren selbst an den Kursen teilgenommen haben. Das Ziel des Angebots: Alle Teilnehmenden sollen sicher Brustschwimmen lernen. An den Kursen nehmen vorwiegend Geflüchtete teil, sie richten sich aber auch an Deutsche. Der Fokus liegt auf der Schwimmausbildung von Kindern ab acht Jahren. Ein Kurs umfasst fünf Doppelstunden. Mehr Informationen gibt es auf der Website der Flüchtlingshilfe: www.fluechtlingshilfe-wolfsburg.de

Das Ziel vieler der Teilnehmerinnen sei, mit den eigenen Kindern schwimmen gehen zu können, erklärt Leitner. Ein weiteres Puzzleteil zur Integration.

In den Kursen für Kinder habe es teilweise schon sehr ängstliche Teilnehmer gegeben habe, teilweise auch aufgrund von traumatischen Erlebnissen auf der Flucht. Die Frauen hätten hingegen größtenteils keine Scheu vor dem Wasser gehabt: „Eigentlich gab es nur eine mit mehr Angst“, sagt Leitner.

Unbeschwert: Die Frauen genießen die Auszeit im Schwimmbad. Quelle: Boris Baschin

Im Kurs herrsche „eine tolle Stimmung“

Der Kurs helfe dabei, dass die Frauen die Flüchtlingshilfe als guten und verlässlichen Ansprechpartner wahrnehmen. Auch Leitner macht der Kurs viel Spaß: „Es ist eine tolle Stimmung, weil die meisten Frauen sich schon kennen.“ Gerade als sie das sagt, kommt al Shammarir nochmal vorbei. Sie wolle noch etwas sagen: „Vielen, vielen Dank an Herrn Schütte und Frau Leitner!“

Der erste Schwimmkurs ist bald vorbei, aber: „Alle 15 Frauen wollen im zweiten Kurs weitermachen“, sagt Schütte. Fünf weitere Teilnehmerinnen sollen sogar noch hinzu kommen.

Von Melanie Köster