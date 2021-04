Wolfsburg

Deutschlands größte Friseurkette Klier aus Wolfsburg will mit weniger Mitarbeitern und einem ausgedünnten Filialnetz ihr Überleben sichern. Die Gläubigerversammlung hat laut dem Unternehmen dem Insolvenzplan mit großer Mehrheit zugestimmt.

Der Umsatzeinbruch in der Corona-Krise hatte das Unternehmen mit Firmenhauptsitz Wolfsburg Ende 2020 in die Insolvenz gedrückt, seit Anfang September 2020 wird das Unternehmen saniert. Die Klier Hair Group geht davon aus, das Eigenverwaltungsverfahren Ende April 2021 beenden zu können.

Gläubiger vertrauen auf „die nachhaltige Sanierung“

„Das ist ein großer Erfolg und belegt das Vertrauen der Gläubiger in die nachhaltige Sanierung des Unternehmens. Die neu aufgestellte Klier Hair Group kann – trotz Corona – gestärkt aus der Insolvenz hervorgehen“, erklärte Rechtsanwalt Silvio Höfer, der als Sachwalter in diesem Verfahren die Gläubigerinteressen vertritt.

Großteil der Filialen und Arbeitsplätze bleiben erhalten

Alle Strukturen und Geschäftsprozesse wurden in den vergangenen Monaten untersucht, dauerhaft unprofitable Filialen mussten geschlossen werden. „Viele teure Innenstadtlagen leiden an einem spürbaren Besucher- und Umsatzrückgang und rechtfertigen die hohen Mieten schon lange nicht mehr“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Das Ziel, für beide Parteien eine langfristig annehmbare Einigung zu erzielen, konnte mit einem Großteil der Vermieter erreicht werden, wodurch einige Filialen vor einer Schließung bewahrt werden konnten.“

Insgesamt hatte Klier im Herbst vergangenen Jahres laut ihrer PR-Agentur noch 1350 Filialen (unter anderem Super Cut und Hair Express) und 8500 Mitarbeiter. „Es ist uns gelungen, insgesamt 850 Salons und Shops mit etwa 6400 Mitarbeitern – und damit den überwiegenden Teil der Filialen und Arbeitsplätze – zu erhalten“, freut sich Geschäftsführer Michael Klier. Ein Pressesprecher betont, die Differenz von rund 2100 Beschäftigten aufgrund der Insolvenz des Unternehmens sei nicht nur auf betriebsbedingte Kündigungen zurückzuführen: „Die Zahl der Eigenkündigungen hatte zu Beginn des Schutzschirmverfahrens weiter zugenommen.“

Von der Redaktion