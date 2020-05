Ins Wolfsburger Galerie-Theater soll wieder Kunst einziehen

Hesslingen

Wechsel im Galerie-Theater: Die Gastronomie ist raus, ab August sollen wieder Kunst und Kultur in das historische Fachwerkhaus am Rothenfelder Markt einziehen. Das ist zumindest der Wunsch von Besitzer René Rothe. Aber auch seine Großeltern Christel und Dieter Rothe würden sich darüber freuen, sie haben jahrzehntelang das Galerie-Theater erfolgreich geführt.

Aus Altersgründen wollten sie sich vor einigen Jahren zur Ruhe setzten, deshalb zog 2017 ein Gastronomie-Betrieb ein. Nach drei Jahren kündigten die Rothes den Mietvertrag, nun übernimmt Enkel René, der in Heidelberg lebt. Ihm gehört das Galerie-Theater, sein verstorbener Vater Gregor hat es ihm vererbt.

Neues Zuhause für den Verein creARTE?

Der 27-Jährige ist voller Tatendrang: „Das Galerie-Theater war immer ein Ort von Kunst und Kultur – dass soll es wieder werden“, unterstreicht René Rothe, der früher selbst gemalt hat. Er und seine Großeltern haben schon Ideen wie das aussehen könnte. Eine Option wäre, dem Kunstverein creARTE ein neues Zuhause zu geben. Der muss Ende des Jahres seine Räume im Schachtweg verlassen. „Die richtige Beleuchtung wäre da, es gibt Stühle – der Verein könnte sofort loslegen“, sagt Dieter Rothe.

Wenn es mit der Kunst nicht klappen sollte, könnte sich René Rothe auch ein IT-Büro gut in den Räumen vorstellen. Er selbst ist Webdesigner: „Moderne Technik in alter Architektur – das passt gut.“ Vielleicht sei aber auch die Fachhochschule an Innenstadt nahen Räumen interessiert. Das könnten sich die Rothes ebenfalls gut vorstellen.

Ein schönes Loft zum Wohnen

Falls das auch nicht klappt, gibt es noch einen weiteren Plan. „Das Galerie-Theater wäre auch ein schönes Loft zum Wohnen“, ist Dieter Rothe überzeugt. Nur eins komme für die Familie nicht in Frage: „ Gastronomie – das funktioniert hier nicht.“

Wenn Interessierte sich das Galerie-Theater anschauen möchte und Informationen benötigen, sollten sie sich an das Ehepaar Rothe wenden, Tel. (05361) 23321 oder Email: c.d.rothe-kunst@wolfsburg.de.

Von Sylvia Telge