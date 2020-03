Darum musste die Eiche am Kölner Ring fallen

Laagberg

Die Stadt hat am Kölner Ring in Höhe der Gaststätte am Laagberg am Kleingartenverein eine Eiche fällen lassen. Anwohner Rolf Schindler macht das sauer: „Wir Bürger werden ständig darauf hingewiesen, dass Bäume nicht in der Schonzeit gefällt werden dürfen.“ Nun halte sich die Stadt selbst nicht dran.

Verkehrssicherheit hat Vorrang

Allerdings gab es in diesem Fall Gründe, die Vorrang vor der Brut- und Setzzeit hatten, erklärt die Stadt. „Stadtweit werden Bäume, von denen eine akute Gefahr ausgeht beziehungsweise sich die Verkehrssicherheit durch andere Maßnahmen nicht wieder herstellen lässt, auch innerhalb der Fäll- und Schnittverbotszeit gefällt.“

Der Baum habe Stamm- und Stockfäule gehabt. Am abgesägten Stamm ist zu sehen, dass der Baum innen hohl und bräunlich verfärbt ist. „An diesem Baum wurde unter Einhaltung des Fäll- und Schnittverbots bereits bis zum 29. Februar die Krone entfernt“, erklärt Schmidt. Nun habe noch der Stamm entfernt werden müssen. Eine Nachpflanzung sei nicht vorgesehen, weil die Bedingungen an dieser Stelle für Neupflanzungen nicht ideal seien.

